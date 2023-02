Thaler Gewerbeausstellung: Mega Thal ist bereits ausgebucht

MEGA Thal 115 regionale Aussteller: Die erste Ausgabe der gemeinsamen Thaler Gewerbeausstellung ist ausgebucht Zum ersten Mal realisieren die drei Gewerbevereine im Thal zusammen eine Gewerbeausstellung: Die miteinander Gewerbeausstellung Thal – kurz Mega Thal. Die Ausstellung vom 5. bis zum 7. Mai im Balsthaler Moos ist bereits komplett ausgebucht. Jetzt kommentieren 28.02.2023, 14.00 Uhr

Die Mega Thal wird im Balsthaler Moos stattfinden. Bruno Kissling

Die erste gemeinsame Gewerbeausstellung der drei Thaler Gewerbevereine, die Mega Thal, ist ausgebucht. Das schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung: 115 Unternehmerinnen und Unternehmer aus den unterschiedlichsten Branchen werden an der Ausstellung teilnehmen.

Die Ausstellung «bietet sowohl Thaler Gewerben als auch Unternehmen aus der näheren Umgebung eine Plattform», heisst es in der Mitteilung weiter. Mega steht denn auch für «miteinander Gewerbeausstellung».

Die Ausstellung wird im Balsthaler Moos stattfinden. Das ganze Gelände beläuft sich auf über 35’000 Quadratmeter. Die Ausstellungsstände verteilen sich auf insgesamt 1624 Quadratmeter in der Tennis- und Badmintonhalle sowie einem grossen Festzelt. Zusätzlich sind weitere 340 Quadratmeter an Standfläche im Aussenbereich eingeplant.

Nebst den Ausstellern wird es Foodstände geben. Zudem sind vier auf dem Gelände ansässige Gastrobetriebe in die Ausstellung integriert. In einer Sonderschau, die in Zusammenarbeit mit der Thaler Forst- und Landwirtschaft entsteht, werden die Natur und die Landwirtschaft vorgestellt. Dabei gibt es unter anderem eine Viehschau.

Premiere im Mai

Jahrzehnte lang gab es im Thal drei Gewerbeschauen. In den vergangenen Jahren wurden die Ausstellungen pandemiebedingt jedoch abgesagt. Im kommenden Mai kommt es mit der Mega Thal nun zu einer Premiere. Bereits zuvor gab es immer wieder Stimmen, die forderten, man solle die Zukunft der Gewerbeausstellungen im Bezirk überdenken.

Im Gäu gibt es mit der «Regiomäss Gäu» bereits eine gemeinsame Gewerbeausstellung. Die zweite Ausgabe findet im kommenden April statt. Lanciert wurde die Ausstellung 2017. (rab)

