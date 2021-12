Medtechunternehmen Jabil hat in Balsthal eine Lehrlingswerkstätte für 1,5 Millionen errichtet – um Fachkräftemangel abzuschwächen Seit August arbeiten die Lernenden der Firma Jabil aus dem ganzen Kanton an einem Ort: in der Lehrlingswerkstätte in Balsthal, genannt Skills Center. Wir haben die Werkstätte besucht. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Arbeiten in der Lehrlingswerkstätte (v. l.): Ausbildungsverantwortlicher Philipp Erni, Werkleiter Patrick Wyss und Polymechaniker-Lernender Damien Rösti. Bruno Kissling

In der Balsthaler Industrie liegt, etwas versteckt, die Firma Jabil. Ins Innere des Gebäudes gelassen wird nur, wer der Wärmebildkamera standhält. Sie misst die Körpertemperatur, zeigt das Ergebnis beim Eingang auf einem Bildschirm an. 36,3 Grad bei der Journalistin und beim Fotografen – alles in Ordnung.

Philipp Erni und Patrick Wyss erwarten den Besuch. Seit August betreibt das Unternehmen eine Lehrlingswerkstätte in Balsthal, genannt Skills Center. Seither arbeiten die Lernenden aus dem ersten und zweiten Lehrjahr, die im Kanton Solothurn ihre Lehre im technischen Bereich absolvieren, in Balsthal. Erni ist verantwortlich für die Ausbildungsstätte, Wyss der Werkleiter.

Sie führen den Besuch durch einen hellen Gang mit verschiedenen Türen. Vitrinen sind an den Wänden ausgestellt. Im Innern davon sind die Gesundheitsprodukte ausgestellt, die Jabil für die Patienten herstellt. Fotografieren darf man sie nicht – Datenschutz.

Was ist Jabil? Jabil, vormals Synthes, ist ein Medizintechnikkonzern aus den USA, der vor allem Fertigungsgüter herstellt. Das sind medizinische Produkte, wie Platten, Schrauben, Messgeräte, Implantate oder Instrumente. Der Betrieb wurde 1966 in Michigan gegründet und ist heute an über 100 Standorten weltweit tätig. In der Schweiz ist Jabil mit 3000 Mitarbeitenden an sieben Standorten vertreten. Die meisten sind im Kanton Solothurn. In Grenchen, Bettlach, Hägendorf und Balsthal arbeiten 1400 Mitarbeitende. (rab)

Durch eine weitere Tür gelangt man in eine Produktionshalle. Es ist 16 Uhr. Im Inneren summt und brummt es. Verschiedene Maschinen sind in Betrieb. 650 Quadratmeter bilden die Lehrlingswerkstätte. Jabil bildet derzeit 82 Lernende im Kanton Solothurn aus. Unter ihnen sind Logistiker, Konstrukteure, Informatiker. In der Werkstätte arbeiten die Poly- und die Produktionsmechaniker. «Hier finden sich aber alle zum einen oder anderen Zeitpunkt wieder», sagt Erni. Denn auch der Logistiker oder der Fachmann Betriebsunterhalt müsse hier mal etwas erledigen.

Die Halle ist aufgeteilt in zwei Sektoren und einen Mittelgang. Links stehen 32 konventionelle Maschinen. Mit ihnen arbeiten die Mechaniker im ersten und zweiten Lehrjahr. Rechts stehen 14 CNC-Maschinen. Mit ihnen arbeiten die Lernenden aus dem dritten und vierten Lehrjahr. Alle Teile, die hier produziert werden, dienen zu Ausbildungszwecken. Gebraucht werden sie nicht.

Lehrlingswerkstätte soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken

Einer der Lernenden ist Damien Rösti. Er befindet sich im zweiten Lehrjahr zum Polymechaniker. Zum Beruf gekommen sei er durch seinen Grossvater, der eine Decolletage besass. Der 17-Jährige hat seine Lehre 2020 angefangen. Er kennt den Vorher-Nacher-Vergleich. «Hier sind wir viel mehr Lernende, man hat mehr Kollegen. Trotzdem ist es familiärer.» Zudem sei alles neu und modern. Das gefalle ihm. Am Beruf schätze er besonders die Vielfalt. «Man kann verschiedene Teile bohren, fräsen, schleifen.»

«Hier sind wir viel mehr Lernende, man hat mehr Kollegen. Trotzdem ist es familiärer», sagt Lernender Damien Rösti (rechts) über das Skills Center. Bruno Kissling

In sieben Berufen arbeiten Lernende aus 17 Nationalitäten. Das mache die Arbeit lebendig, sagt Wyss. «Wir bilden in unserem Betrieb die ganze Gesellschaft ab.» Die Lehrlingswerkstätte habe man wegen des Fachkräftemangels errichtet. Es sei immer schwieriger, junge Leute für technische Berufe zu begeistern. «Mit dem konzentrierten Wissen, das hier zusammenkommt, wollen wir dem entgegenwirken.»

Balsthals Gemeindepräsident Freddy Kreuchi begrüsst die Lehrlingswerkstätte. «Aus eigener Erfahrung weiss ich, wie schwierig es ist, gute Leute zu halten.» Man lebe heute in einer schnelllebigen Zeit mit vielen Möglichkeiten, sich weiterzubilden. In manchen gelernten Berufen sei auch der Lohn nicht so attraktiv. Von daher erachte er es als sinnvoll, die Grundausbildungen attraktiver zu gestalten, um später die Fachkräfte halten zu können.

Kostenpunkt: 1,5 Millionen Franken

Der Umbau der Produktionshalle begann 2019. Total investierte Johnsson & Johnsson, der aktuelle Gebäudebesitzer, 1,5 Millionen Franken für die Lehrlingswerkstätte. Mit so vielen jungen Erwachsenen zu arbeiten, sei eine Freude – aber auch eine Herausforderung, sagt Erni. «Einen Lernenden zu betreuen ist einfacher als eine ganze Gruppe.»

Der Umzug nach Balsthal habe am Anfang nicht allen Lernenden gepasst, bemerkt Wyss. Rösti ist einer davon. Er wohnt in Lommiswil, absolvierte sein erstes Lehrjahr in Bettlach. Der Arbeitsweg sei länger, aber es lohne sich.

Mittlerweile ist die Halle leer, die Maschinen stumm. Weil die Lernenden ihre Arbeit zwischen 6.15 und 6.45 Uhr aufnehmen, sind sie früh fertig. Rösti bleibt an diesem Tag länger – für das Interview. Er hat aber später mit der Arbeit angefangen. Ob es auch etwas gäbe, das ihm weniger gefalle. «Das Putzen, aber das gehört halt dazu», sagt er und schmunzelt.

«Commitment zum dualen Bildungssystem» Im Kanton Solothurn gibt es acht weitere Betriebe mit Lehrlingswerkstätten, wie Ruedi Zimmerli berichtet. Er leitet die Abteilung für Berufslehren beim Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen. «Jabil ist ein wichtiger Ausbildungsbetrieb in der Medtechbranche. Sie sind schon jahrelang sehr gut unterwegs punkto Lehrlingsausbildung.» 2018 hat die Firma, damals noch unter dem Namen Synthes, die Auszeichnung des Lehrbetriebs des Jahres im Kanton erhalten. Für Lernende böten solche Werkstätten beste Voraussetzungen für eine fundierte Grundausbildung, die tiefer gehe, als obligatorisch. «Zudem ist es ein Commitment der Firmen zum Produktionsstandort und zum dualen Bildungssystem.» Nachteile sehe er keine, auch die unter Umständen längeren Arbeitswege würden sich lohnen. (rab)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen