Medizinische Versorgung Der Ärztemangel zeigt sich im Thal deutlich: Praxen gibt es nur in Balsthal, Matzendorf und Welschenrohr Die Zeiten des Dorfarztes sind vorbei. Man fährt heute in Gemeinschaftspraxen, und die sind oft nicht im eigenen Dorf. Die Patienten scheint der Anfahrtsweg kaum zu stören. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.00 Uhr

Seit 2012 gibt es das Ärztehaus Balsthal. Heute arbeiten dort sechs Hausärzte und eine Kinderärztin. Damit ist das Zentrum das grösste seiner Art im Thal. Bruno Kissling

14'798 Menschen wohnten per Ende Dezember 2020 im Thal. Das besagt die Kantonale Bevölkerungsstatistik. Damit ist das Thal der Bezirk mit den zweitwenigsten Einwohnern. Entsprechend dünn gesät sind auch Ärzte, Apotheken, Drogerien.

Jüngstes Beispiel: Derzeit sind mobile Impfteams im Kanton unterwegs. Die Leute müssen dadurch nicht in ein Impfzentrum, sondern können sich im eigenen Dorf, im Nachbardorf impfen lassen. Zumindest theoretisch. Im Gäu besuchte das Team nur Härkingen, im Thal nur Balsthal. Als Welschenrohrer müsste man da immer noch gut 15 Minuten Fahrt auf sich nehmen.

Anderes Beispiel: Im Juli wurde der Rettungsdienststandort der Solothurner Spitäler von Balsthal nach Oensingen verlegt. Das hat bei den Thaler Gemeindepräsidien Unmut ausgelöst und Fragen aufgeworfen. Deswegen hat Balsthals Gemeindepräsident und Kantonsrat Freddy Kreuchi (FDP) eine Interpellation im Kantonsrat eingereicht. Er stellt darin unter anderem die Fragen, welche strategischen Überlegungen zum Umzug führten oder wieso die Meinungen der Gemeinden im Thal nicht vorgängig abgeholt worden seien?

Nun, wie schätzen die Thaler Ärzte die medizinische Versorgung ihres Bezirks ein? Ist das Thal medizinisch gut genug versorgt? Wir haben nachgefragt.

Der grösste Player in der medizinischen Landschaft des Thals ist das Ärztehaus. Am Hauptstandort in Balsthal sind eine Kinderärztin und sechs Hausärzte tätig, am Aussenstandort in Welschenrohr einer. Sie betreuen in Balsthal etwa 9'000 Patientinnen und Patienten, in Welschenrohr 1'000.

Die Zahlen stammen von Claudio Cahenzli, Verwaltungsratspräsident des Ärztehauses und selbst Arzt in Balsthal. Überweisungen erfolgten vorwiegend ins Kantonsspital Olten, ins Bürgerspital Solothurn oder ins Regionalspital Langenthal, in die Kantonale Psychiatrische Klinik Langendorf sowie in die Kinderkliniken des Kantonsspital Aarau oder des Inselspitals Bern, berichtet er. «Bei weniger dringlichen Hospitalisationen arbeiten wir auch mit vielen anderen Kliniken der benachbarten Kantone zusammen.»

Wie die Patienten die medizinische Versorgung in ihrem Bezirk einschätzen, dazu hätten sie bisher kaum Feedback erhalten. Aber:

«Es scheint, dass sich nur wenig Patientinnen und Patienten am Anfahrtsweg stören.»

In Balsthal gibt es mit der Praxis am Sonnenrain von Hans Peter Müller eine weitere Hausarztpraxis. In Matzendorf gibt es das Gesundheitszentrum Thal. Wegen ausgebuchter Sprechstunden konnten beide Praxen die Fragen zur Befindlichkeit ihrer Patienten nicht beantworten.

Laut Spitex-Leiterin ziehen alle am selben Strick

Ein weiterer Player in der medizinischen Versorgung ist die öffentliche Spitex mit Sitz in Balsthal. Per Ende August betreute die Spitex 284 Kundinnen und Kunden im Thal und beschäftigte 94 Mitarbeitende. Isabel Zimmermann, Leiterin der Spitex Thal, berichtet von Kriterien, nach denen man die medizinische ambulante Versorgung in einem Gebiet misst. Dazu gehören unter anderem Zugänglichkeit, Wirtschaftlichkeit, Patientenorientierung und Rechtzeitigkeit der Versorgung.

«Diese Kriterien sind meiner Meinung nach im Thal gewährleistet»,

sagt sie. Dies in Zusammenarbeit mit Hausärzten, Therapeuten, Altersheimen und Gemeinden. «Alle ziehen am selben Strick, sind gut vernetzt, arbeiten eng zusammen und haben ein gemeinsames Ziel: die bedarfsgerechte medizinische Versorgung der Thaler Bevölkerung.» Zudem wolle man den heutigen Stand der medizinischen Versorgung aufrechterhalten und verbessern.

Auch Zimmermann sagt, die Spitex erhalte von den Kunden gutes Feedback. «Sie sind mit unseren Leistungen sehr zufrieden und fühlen sich mit unserer Unterstützung in ihren vier Wänden gut aufgehoben.» Die Kundschaft schätze auch die Zusammenarbeit mit Hausärzten, Therapeuten und Spitälern. Zimmermann erachtet die Versorgung mit den wichtigsten Medikamenten gewährleistet, da im Kanton «die Ärztinnen und Ärzte direkt Medikamente ihren Patientinnen und Patienten abgeben können».

Die Peripherie ist weniger attraktiv als Stadt

Als Gründe für die wenigen Hausärzte im Thal sieht Claudio Cahenzli – wenig überraschend – der schweizweite Mangel an Hausärzten, die auf dem Land beziehungsweise in peripheren Regionen arbeiten wollen. «Die Spitäler, Kliniken, Städte und Agglomerationen sind offenbar attraktiver.» Deshalb wurde 2012 das Ärztehaus ins Leben gerufen.

Dies scheint die richtige Strategie zu sein: Ab Mitte Oktober kommt eine zweite Kinderärztin nach Balsthal ins Ärztehaus. Ab Anfang November ein weiterer Hausarzt. Zudem wird derzeit auf dem ehemaligen Sagi-Areal ein Gebäude gebaut, das als dritter Standort des Ärztehauses fungieren soll. Grund: Platzmangel in den bisherigen Räumen in Balsthal, so Cahenzli.