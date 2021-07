Kinderbetreuung mit Verein SchnäggeHuus in Matzendorf

Matzendorf Verein «SchnäggeHuus» – eine Investition in die Zukunft In Matzendorf werden die Spielgruppe und der Mittagstisch mit Nachschulbetreuung ab nächstem Schuljahr als Verein weitergeführt. Sara Liechti 15.07.2021, 05.00 Uhr

Vorstand des «SchnäggeHuus» Matzendorf. (v.l.) Regula Nussbaumer (Beisitzerin), Markus Reist (Präsident), Veronica Roth-Ghiselli (Beisitzerin), Andreas Riser (Aktuar, Vizepräsident), Simone Voitel (Kassierin). Sara Liechti

Eine Spielgruppe ist in Matzendorf bereits seit vielen Jahren verankert. Gegründet wurde sie 1987 durch Ruth Schöni, die während zwei Jahren Kinder bei sich zuhause betreute. Als die Anfrage anstieg und Schöni nicht mehr genügend Platz zuhause hatte, erhielt sie 1989 im Pfarreiheim Platz, um die Spielgruppe in einem etwas grösseren Rahmen durchzuführen. 1993 gab sie die Spielgruppe weiter, um Religion zu unterrichten.

Danach haben verschiedene Frauen die Spielgruppe weitergeführt, bis vor 16 Jahren Gabriela Imesch (Fachfrau Betreuung Kind mit EFZ und dipl. Spielgruppenleiterin), Stefanie Bloch und Maya Strähl die Spielgruppe «Panda» übernommen und diese in «Pingu» umgetauft haben. Zuletzt leiteten Gabriela Imesch, Maya Strähl, Regula Nussbaumer und Veronica Roth die Spielgruppe «Pingu», die über all die Jahre in der Region einen sehr guten Ruf geniesst.

Mittagstisch und Nachschulbetreuung starten

Die beiden Spielgruppenleiterinnen Gabriela Imesch und Regula Nussbaumer stellten fest, dass eine ständig grössere Nachfrage für Mittagstisch und Nachschulbetreuung in Matzendorf besteht. So arbeiteten sie ein Konzept aus und starteten am 13. August 2019 mit einem Angebot für Mittagstisch und der Nachschulbetreuung. Aus organisatorischen Gründen wird der Mittagstisch mit Nachschulbetreuung jeweils dienstags und donnerstags angeboten; an jenen Tagen, an denen auch die Spielgruppe stattfindet.

Anfangs waren es zehn Kinder, die dieses Angebot nutzten, aktuell sind es 13 Kinder. Zwischenzeitlich ist Gabriela Imesch aus diesem Projekt ausgestiegen und Kleinkindererzieherin Regula Nussbaumer erhielt umgehend durch Veronica Roth für den Mittagstisch und die Nachschulbetreuung Unterstützung. Aktuell arbeiten in der Spielgruppe neben Regula Nussbaumer, bereits seit vielen Jahren Maya Strähl, Veronica Roth (in Ausbildung zur Spielgruppenleiterin) und ab August 2021 Nadine Ledermann mit.

Mit dem Start des kommenden Schuljahres sind für die Spielgruppe 30 Kinder angemeldet.

Schwierige Arbeit während der Coronapandemie

Die Coronapandemie brachte sehr viele Abklärungsarbeiten und administrativen Aufwand mit sich. Dabei fand Regula Nussbaumer Unterstützung bei der Fachkommission Bildung FaBi der Gemeinde. Der Gemeinderat entschied kurzerhand, die Spielgruppe, den Mittagstisch und die Nachschulbetreuung, die zwar nicht zur obligatorischen Schule gehören, dieser Kommission anzugliedern. Dadurch wurde Regula Nussbaumer in Bezug auf Coronamassnahmen und Schutzkonzepte stark entlastet.

In den vergangenen Monaten hat sich nun der Verein «SchnäggeHuus» unter dem Präsidium von Markus Reist formiert. Die Vereinsstatuten sehen vor, dass alle Eltern, die ein Angebot des «SchnäggeHuus» in Anspruch nehmen, auch Mitglieder dieses Vereins werden. Sie entrichten nebst den Betreuungskosten einen Vereinsbeitrag. Die Gemeinde Matzendorf hat sich bereit erklärt, weiterhin den Spielgruppenraum kostenlos dem Verein zur Verfügung zu stellen und sicherte ferner die Unterstützung durch die FaBi zu. Von der Kirchgemeinde darf der Verein weiterhin den Cheminéeraum, ebenfalls ohne Miete zu entrichten, nutzen.

Angebot stärkt Attraktivität der Gemeinde

Der Vereinspräsident, Markus Reist, präsentierte zu Beginn der vergangenen Rechnungsversammlung im Juni die Angebote des «SchnäggeHuus» vor den Versammlungsteilnehmern. Dabei betonte er die Wichtigkeit einer Frühförderung sowie den finanziellen Nutzen für eine Gemeinde, wenn beide Elternteile erwerbstätig sein können. Er erklärte:

«Wir sind ein junger Verein und wollen mit ausserschulischen Angeboten ein ideales Fundament für die Zukunft unserer Kinder legen»,

Gemeindepräsident, Marcel Allemann begrüsst das Gesamtangebot ebenfalls und sieht darin einen Mehrwert für das Dorf im Bereich Attraktivität. Er gibt aber auch zu bedenken, dass die Gemeinde dafür nicht einfach Geld sprechen kann. Um allfällig zustehende Beiträge auszumachen, konnte Allemann jedoch bereits einen Termin beim Oberamtvorsteher, Stephan Berger, vereinbaren.

Infos: www.schnaeggehuus-matzendorf.ch