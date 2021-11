Matzendorf: Keramikausstellung mit Monika Scholl

Matzendorf Raffinierte Keramik gibt es im Gewölbekeller zu sehen Monika Scholl zeigt ihre Gefässe und Skulpturen in Matzendorf. Walter Schmid 10.11.2021, 05.00 Uhr

Monika Scholl aus Stettlen. Walter Schmid

Nach mehrfachen Verschiebungen gelang es den Freunden der Matzendorfer Keramik, eine Ausstellung mit Monika Scholl aus Stettlen BE zu organisieren. Seit über dreissig Jahren beschäftigt sich die Künstlerin mit Keramik. An einem Töpferkurs entdeckte sie ihre Freude und ihr Talent an der Arbeit mit Ton. In Stettlen trat sie der Töpfergruppe des Elternvereins bei, aus dem sich später der Verein TonHandWerk entwickelte, dessen Präsidentin sie heute ist.

In all den Jahren entwickelte Monika Scholl verschiedene Techniken. Mit dem Raku, einer urtümlichen Form des Töpfern aus Japan, fühlt sie sich sehr verbunden. Sie formt ihre Objekte, brennt sie im heissen Ofen und verleiht ihnen durch das Sägemehl ihre Einzigartigkeit. Dies alles nach dem Prinzip des japanischen Töpfers Shoji Hamada, der es in kurze Worte fasste:

«Der Töpfer ist der Vater, der Ofen die Mutter und der grosse Vollender aller keramischen Schöpfungen ist das Feuer.»

Im Gewölbekeller des Keramikmuseums in Matzendorf zeigt Monika Scholl mehrheitlich Gefässe wie Schalen, Töpfe, Vasen, Tassen, Krüge, aber auch Skulpturen aus Steinzeug. «Wir feiern ein kleines Jubiläum, denn dies ist unsere 20. Ausstellung mit verschiedenen Keramik-Künstlern», berichtete Roland Müller, Präsident der Freunde der Matzendorfer Keramik, an der Vernissage mit zahlreichen Besuchern. Er stellte die Künstlerin vor und erwähnte ihren Werdegang. Sie präsentierte bereits vor Jahren in Matzendorf ihre Werke.

Monika Scholl, Stettlen, Ausstellung im Gewölbekeller Matzendorf bis 21. November, Öffnungszeiten: Freitags 17 bis 21 Uhr, Samstags und Sonntags jeweils 14 bis 17 Uhr, Eintritt nur mit Covid-Zertifikat möglich.