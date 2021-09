Matzendorf Neue Ausstellung im Keramikmuseum: Die Werke von Beat Naef sind naturnah Auf den Thaler Kulturtag hin organisieren die Freunde der Matzendorfer Keramik im Museum eine neue Ausstellung. Beat Naef-Daenzer zeigt darin nebst Schalen, Vasen und Geschirr auch figürliche Arbeiten. Rahel Bühler 09.09.2021, 05.00 Uhr

Keramiker Beat Naef-Daenzer zeigt im Keramikmuseum Matzendorf seine Arbeiten. Walter Schmid

Der Keramiker Beat Naef-Daenzer zeigt in der neuen Ausstellung im Keramikmuseum Matzendorf nebst Schalen, Vasen und Geschirren auch figürliche Arbeiten. Er arbeitet oft mit lokalem Ton, den er in der Nähe von Sempach entdeckt, wo er wohnt. Auch Glasuren stellt er aus selbst gesuchtem Material her und experimentiert mit Mineralien und Erzen aus den Bündner Bergen. Oft brennt er seine Kunstwerke im Grubenbrand, in einem Feuer im Erdreich, wie das vor Jahrhunderten bereits gemacht wurde. Ein solcher Grubenbrand ist übers Wochenende anlässlich des Thaler Kulturtages beim Keramikmuseum in Betrieb.

Fünfzig Jahre Erfahrung in der Vogel- und Keramikwelt

Beat Naef-Daenzer war als Wildtierbiologe in der Vogelwarte Sempach tätig, arbeitete an Forschungsprojekten mit und verfasste viele Publikationen über die Vogelwelt. Daneben eignete er sich Sachkenntnis und praktische Fähigkeiten im Keramikfach an. Die selbst gebaute Töpferscheibe diente ihm 40 Jahre lang einwandfrei.

«Seit meiner Pensionierung vor vier Jahren arbeite ich nun doch mit einem modernen Gerät»,

erklärte der Künstler mit Genugtuung. Seither setzt er vermehrt auf seine künstlerische Arbeit und befasst sich auch mit figürlichen Arbeiten. In Gruppenausstellungen und auf Märkten präsentierte er seine Werke, bis Corona auch ihm eine Pause aufzwang. Nun sind seine Werke in Matzendorf zu sehen.

Bis 26. 9. Vernissage : 11. 9., 17 Uhr. Es spricht Jutta Meier.

