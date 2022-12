Matzendorf Mehr Bauland, wieder ein Restaurant, tiefere Steuern: Das wünscht sich Matzendorfs Bevölkerung für die Zukunft «Wohnen und Arbeiten im ländlichen Raum» heisst ein Pilotprojekt der Gemeinde Matzendorf und des kantonalen Amtes für Raumplanung. Am Samstag findet in Matzendorf eine Innovationswerkstatt für die Einwohner statt. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Matzendorf: Noch herrscht hier ein lebendiges Dorfleben vor. Um dies auch in Zukunft zu gewährleisten, ist die Bevölkerung aufgerufen, mitzudenken. Bruno Kissling

Kleinere Dörfer, vor allem im Thal, haben heute unterschiedliche Probleme: Sie sorgen sich um die Abwanderung von jungen Leuten, weil Arbeitsplätze oder Wohnraum fehlen. Oder sie haben Mühe, Personen zu finden, die sich als Milizler für Gemeindeanliegen einsetzen. Solche Probleme kennt auch das 1345 Seelen zählende Matzendorf.

Nun soll ein Pilotprojekt mit dem Titel «Zukunft Matzendorf», welches die Gemeinde zusammen mit dem Amt für Raumplanung des Kantons Solothurn lanciert hat, die anstehenden Probleme benennen, um so neue Impulse für die Entwicklung von ländlichen Gemeinden wie Matzendorf zu schaffen.

Das Projekt wurde durch die Firma Planval erarbeitet. Mit einer Analyse durch ein örtliches Begleitgremium und einem Workshop wurden die dringendsten Themen herauskristallisiert. Sie liegen jetzt in einem ersten Bericht vor.

21 Personen füllten einen detailreichen Fragebogen aus

In einer ersten Phase wurde die Gemeinde analysiert. Im Zentrum stand dabei die Frage nach dem grössten Handlungsbedarf für eine nachhaltige Entwicklung. Es wurden rund 40 Personen angeschrieben, die in einem detaillierten Fragebogen zu Themen wie Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft und Gemeinde/Governance Stellung bezogen. Ausgefüllt wurde der Fragebogen von 21 Personen, was einer Rücklaufquote von rund 50 Prozent entspricht.

Gesamthaft wurde als Stärken des Dorfes Folgendes angesehen:

«Lebendiges Dorf mit aktivem Vereinsleben, Solidarität und schönes Dienstleistungsangebot. Ruhige, ländliche Umgebung mit hoher Lebens- und Wohnqualität.»

Als negativ wurde beurteilt:

«Hohe Steuern, fehlendes Restaurant und zunehmendes Verschwinden von Dienstleistungen, Optimierungsbedarf in der Gemeindeverwaltung, fehlendes Bauland.»

Zu wünschen wären Verbesserungen im ÖV-Angebot, in einer verstärkten Förderung der Natur, in besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf, in der Politiklandschaft und bei der fehlenden Zusammenarbeit zwischen den Thaler Gemeinden.

Verzweifelte Suche nach Bauland

Derzeit sind im Dorf noch fünf bis sechs Parzellen Bauland verfügbar, ist dem Bericht zu entnehmen. Es werde insbesondere von jungen Familien, die nach Matzendorf zurückkehren wollen, nach Einfamilienhäusern nachgefragt. Auch für Gewerbebetriebe habe es kaum noch Bauland. Und besonders bitter: Zwei Unternehmen, die vor kurzem ausbauen wollten und nicht konnten, seien abgewandert, heisst es.

Dank privater Initiative hat Matzendorf einen Coop-Laden. Doch wie es mit dem «Sternen» (ganz links) weitergeht, ist unklar. Bruno Kissling

Damit das Dorf auch in Zukunft ein attraktiver Lebensort sein kann, muss also Raum für Private und Unternehmen angeboten werden können. «Da jedoch kaum Bauland zur Verfügung steht, stellt sich die Frage, ob und wie weitere Reserven (Leerstände, ungenutzte Flächen) mobilisiert werden können und welche Rolle die Gemeinde beim Anstossen von Kooperationen zwischen Gewerbebetrieben oder von Umnutzungen einnehmen könnte», wird im Bericht zusammengefasst.

Das Freizeitangebot und das Zusammenleben im Dorf werden als klare Stärke von Matzendorf identifiziert, belegen die Umfrageergebnisse. Dennoch fehle es der Gemeinde durch die Schliessung sämtlicher Restaurants an einem Treffpunkt für Vereine und Private.

Doch stelle sich die Frage, ob ein Restaurant auch tatsächlich der richtige Ort für einen solchen Treffpunkt sein könne, weil in der Vergangenheit die Öffnungszeiten nicht den Bedürfnissen der Vereinsmitglieder entgegenkamen. Wäre ein von den Vereinen selbstverwalteter Treffpunkt eine Lösung?

In neuen Arbeitsformen liegt die Zukunft

Matzendorf hat attraktive Gebäude zu bieten. Bruno Kissling

Ein weiteres Problem für das Dorf zeigt sich im Mangel an Fachkräften und Arbeitsplätzen. Für ein intaktes Dorfleben sollten Unternehmen und Private in der Region gehalten oder gar zurückgeholt werden. «Jüngere Personen wünschen sich vor Ort attraktive Stellen, gleichzeitig sind Unternehmen auf Fachkräfte angewiesen, die sie vor Ort oft nicht finden», wurde eruiert.

Hier sieht man Zukunftspotenzial in neuen Arbeitsformen und in der Digitalisierung. Menschen könnten in Zukunft zunehmend vor Ort wohnen und arbeiten; im Homeoffice oder in einem Co-Working-Space, zu welchem ein leerstehendes Objekt umgenutzt werden könnte. Damit könnte auch gleichzeitig ein Treffpunkt für das Dorf entstehen.

Neue Formen zwischen Wohnen und Arbeiten werden also als Zukunftspotenzial angesehen. Dafür ist aber eine gute Infrastruktur, wie ein Ausbau des Glasfasernetzes, wichtig. Auch hier stellt sich wiederum die Frage, wie stark die Gemeinde sich in die Schaffung eines solchen Angebots einmischen soll.

Und zum Schluss:

«Es braucht eine Stärkung des Milizsystems, denn ohne engagierte Personen aus der Bevölkerung ist keine dynamische Zukunft der Gemeinde möglich»,

wurde klar erarbeitet. Man habe erkannt, dass der jetzt angestossene gute Kontakt zwischen Kanton und Gemeinde im Bereich Raumentwicklung weiter gepflegt werden müsse, wird im Bericht betont.

Um die inzwischen gewonnenen Erkenntnisse nun weiter zu vertiefen, sind alle Matzendörferinnen und Matzendörfer zu einer Innovationswerkstatt am 3. Dezember eingeladen. «Sie haben die Chance, gemeinsam mit anderen Personen Ideen zu aktuellen Fragestellungen um die Zukunft von Matzendorf aktiv mitzugestalten. Nehmen Sie diese Chance wahr», heisst es von Seiten der Gemeinde. Man trifft sich um 10.30 Uhr im Sternensaal.

