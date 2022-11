Keramikmuseum Matzendorf: Nicola Torti stellt aus

Matzendorf Hier treffen Tiere auf Götter: Die neue Ausstellung im Keramikmuseum ist ein Gang durch die Kunstgeschichte mit Keramikobjekten Der pensionierte Schweisser Nicola Torti (75) aus Balsthal zeigt seine künstlerische Ader mit erstaunlichen Keramiken im Keramikmuseum Matzendorf. Die ersten Tiere, die der passionierte Fischer in Keramik herstellte, waren Forellen. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Nicolas Torti im Keramikmuseum Matzendorf. Fränzi Zwahlen-Saner

«Meine Mutter hat eben nie an meine künstlerischen Fähigkeiten geglaubt», sagt der heute 75-jährige Nicola Torti aus Balsthal. Er müsse etwas Rechtes lernen, etwas, womit man Geld verdienen kann, habe sie gemeint, damals schon in der Primarschule im umbrischen Spoleto. Nicola Torti verbrachte dort seine ersten Lebensjahre. Er erzählt:

«Ein Lehrer wurde auf mein zeichnerisches Talent aufmerksam und bestellte die Mutter in die Schule. Der Junge sollte in eine Kunstgewerbeschule gehen, meinte der Lehrer.»

In Italien sei das eigentlich keine so grosse Schwierigkeit. Doch dazu kam es nicht.

Von der Aquarellmalerei zur Keramik

Als 17-Jähriger kam Torti in die Schweiz und lernte Schweisser, damals noch in Basel. Doch bald bekam er eine Stelle in der von Roll in der Klus, und so kam er ins Thal und gründete in Balsthal eine Familie. Gezeichnet habe er aber immer, erzählt der Mann mit italienischem Akzent. Zunächst waren es Aquarelle, später Acrylmalerei und vor rund 15 Jahren habe er die Keramik, und hier insbesondere die Raku-Technik entdeckt.

Stiere gehören zu Nicolas Tortis Lieblingsfiguren. Fränzi Zwahlen-Saner

Auch für diese Technik habe er zuerst ein paar Kurse belegt, doch schnell sei es ihm zu langsam vorwärtsgegangen und er habe begonnen, zu Hause zu experimentieren. Inzwischen hat er sich zu einem Meister der Raku-Technik entwickelt. Er weiss genau, welche Brandtemperaturen und welche Glasuren welche Farben hervorzaubern.

«Obwohl – beim Raku gibt es immer wieder Überraschungen und das ist es ja auch, was diese Technik so spannend macht.»

Ein lebensechtes und mystisches Bestiarium

Seine Spezialität sind dreidimensionale Figuren, meist Tiere. Sie wirken völlig lebensecht, obwohl der Keramiker jedes einzelne Stück völlig neu aufbaut und formt. Zwischen 20 und 30 Zentimeter gross sind die Objekte. Er schaffe diejenigen Wesen, die ihn jeweils gerade inspirieren, erklärt Torti.

«Habe ich Lust, ein Nashorn zu schaffen, mache ich mich eben daran.»

An den Tierfiguren sind diverse lebensechte Details zu erkennen. Es geht also Torti nicht darum, den Tierformen seine eigene Handschrift zu verleihen: Sein Bestreben ist es, die Tiere möglichst lebensnah zu gestalten. Mit der Glasur bekommen sie dann ihren ganz eigenen Charakter.

Und so bevölkern Pferde, Elefanten, Stiere, Widder, Nilpferde und viele Fische die Ausstellung im Untergeschoss des Keramikmuseums in Matzendorf. Torti:

«Als passionierter Fischer waren Forellen meine ersten Tiere, die ich in Keramik herstellte.»

Heute beschäftigt er sich auch oft und gerne mit der Götterwelt. Seien es Figuren der griechischen, keltischen oder ägyptischen Mythologie – bei Torti kommt vieles zusammen: Interessen und Kenntnisse an Kunstgeschichte und Archäologie, die sich der 75-Jährige autodidaktisch angeeignet hat.

Die Ausstellung von Nicola Torti im Keramikmuseum Matzendorf ist bis 20. November offen: freitags von 17 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr, Finissage: Sonntag, 20. November, 16 Uhr.

