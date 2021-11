Überbauung im Dorfzentrum von Matzendorf kommt nun doch nicht.

Ortsplanungsrevision Gemeinde Matzendorf will Bauland einzonen – aber nicht in der Dorfmitte, wie ursprünglich vorgesehen Matzendorf befindet sich mitten in der Ortsplanungsrevision. Nun hat der Gemeinderat entschieden: Man will Land einzonen. Und zwar an der Rehgasse im östlichen Gemeindegebiet. Die geplante Überbauung im Dorfzentrum kommt hingegen nicht zu Stande. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.00 Uhr

Auf diesem Stück Land – zwischen der Wenigstrasse und dem Dorfbach – in der Dorfmitte von Matzendorf hätte die Überbauung realisiert werden sollen. Bruno Kissling

Noch im September sprach Marcel Allemann, Gemeindepräsident von Matzendorf, davon, eine «smarte Überbauung» in verdichteter Bauweise im Dorfzentrum zu planen. Auf dem Stück Land zwischen der Wengistrasse und dem Dorfbach sollte sie Wohnen für Jung und Alt ermöglichen.

Nun ist klar: Daraus wird aus verschiedenen Gründen nichts. Dies bestätigt der Gemeindepräsident auf Anfrage:

«Eine Vorprüfung hat ergeben, dass nur die Hälfte des Landes für eine solche Überbauung nutzbar wäre. Denn ein Teil davon liegt in der Landwirtschaftszone.»

Gemeindepräsident Marcel Allemann.

Eine Überbauung auf dieser Hälfte zu realisieren, wäre nicht sinnvoll. Ausserdem hätte sie gar nicht erschlossen werden können, so Allemann. Zudem habe man Gespräche mit Anwohnern geführt. Diese hätten Bedenken bezüglich Lärmemissionen geäussert. Weiter läge das Gebiet in einer Gefahrenzone: Der Dorfbach und der Buelterenbach fliessen dort hinunter. Aus all diesen Gründen habe man entschieden, vorerst auf das Projekt zu verzichten. Ein Blick auf den Zonenplan der Gemeinde verrät zudem: Ein Teil des Landes liegt tatsächlich in der Freihaltezone. Auf dem Stück in der Landwirtschaftszone stehen auch heute noch geschützte Bäume.

Damit muss die Gemeinde ein Projekt mitten im Dorf aufgeben. Dies, obwohl es doch eigentlich immer das Ziel ist, unüberbaute Grundstücke mitten im Siedlungsgebiet zu überbauen.

Gemeinde möchte nun im Osten des Dorfes Land einzonen

Dafür plant die Gemeinde, an der östlichen Dorfgrenze Bauland für Einfamilienhäuser einzuzonen. Genauer genommen im Gebiet Rehgasse und Hinterfeld. Dort soll es Land für fünf bis sechs Einfamilienhäuser geben. Auch darüber wurde der Gemeinderat an seiner Sitzung vom Montagabend informiert.

Am Rande der östlichen Dorfgrenze möchte der Gemeinderat nun Bauland für fünf bis sechs Einfamilienhäuser einzonen. Bruno Kissling

Zudem möchte die Gemeinde auch Land in der Industriezone einzonen. Ein weiterer Betrieb soll östlich der Schreinerei Bieli zu stehen kommen, so Allemann weiter. Natürlich sei ihm bewusst, dass das Raumplanungsgesetz vorschreibe, dass man kein weiteres Bauland einzonen darf. Aber: «Wir haben in den vergangenen Jahren immer vernünftig Bauland eingezont. Und nun sind wir die Gestraften, weil wir keines mehr haben.» Das könne nicht sein. Man wolle aber auch dem Gesetz nachkommen und gegen innen verdichten. Allemann:

«Denn: Die Nachfrage nach Einfamilienhäusern ist gewaltig.»

Der Gemeinderat hat den beiden Einzonungen an der östlichen Gemeindegrenze laut Allemann einstimmig zugestimmt. Und er versichert: «Für diese Einzonungen werden wir kämpfen.» Im Januar plant die Gemeinde das öffentliche Mitwirkungsverfahren für die revidierte Ortsplanung. Dann will sie auch die Dokumente für eine weitere Prüfung an den Kanton senden.