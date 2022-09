Open Air Kino Matzendorf konnte durchgeführt werden

matzendorf Die Kulturkommission konnte das Open Air Kino endlich durchführen Das von langer Hand geplante und infolge Corona nicht realisierte Open Air Kino konnte dieses Jahr nun durchgeführt werden. Sara Liechti 02.09.2022, 15.00 Uhr

Tolle Abendstimmung am Open Air Kino in Matzendorf Patrick Fluri

Kürzlich fand in der Riding Sport Arena von Patrick und Liliane Fluri das Open Air Kino Matzendorf statt. Durchgeführt wurde dieser Anlass von der Kulturkommission Matzendorf, für das Essen und die für ein Kino nicht wegzudenkenden Popcorns sorgte der Gemischte Chor unter der Leitung von Heidi Hertig.

Den Durst konnten die Besucher und Besucherinnen an der Bar beim Dream-Team Hans & Martin, des Fasnacht-Komitees «Schliimschiisser», löschen. Natürlich gehört auch Glace zu einem gemütlichen Kino-Abend, weshalb Christoph Meister vom Nesesrütti Hof seine «Kalte Lust» verkaufte.

Am Freitagabend davor fand der Mitarbeiter-Anlass der Gemeinde Matzendorf statt. Rund 60 Gäste waren geladen und konnten nach Verpflegung die Film-Komödie «Monsieur Claude und seine Töchter» geniessen.

Tags darauf erfreuten sich die rund 70 Kinder am Nachmittagsprogramm an «Sing 2» und genossen die ungezwungene Atmosphäre. Die grösseren Kinder folgten gespannt dem Film, die kleineren turnten lieber auf dem Sandboden, was aber aufgrund der grossen Arena niemanden störte.

Abends stand «Das perfekte Geheimnis» auf dem Programm

Für Matzendorf kann diese Première als voller Erfolg gewertet werden, obwohl an diesem Wochenende etliche weitere, durchaus sehr verlockende Anlässe stattgefunden haben. Eine Wiederholung, die zur Tradition führen soll, wurde bereits angesprochen.

Und auch Patrick Fluri, der seine Arena kostenlos zur Verfügung gestellt hat, freut sich schon jetzt auf das nächste Open Air Kino. Dafür stellt er gerne wieder Grund und Boden zur Verfügung und schlüpft dafür in seine Arbeitskleider und hilft fleissig beim Auf- und Abbau der Infrastruktur mit.

Man darf sich also auf ein Comeback in dieser grosszügigen und überdeckten Arena freuen. Möglicherweise wird das Kino um ein paar Wochen vorverschoben, damit es abends nicht ganz so kühl wird.