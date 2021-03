Massimo Santucci Ein Herzensprojekt wird Realität: Warum ein Oensinger in Italien ein Frauenhaus bauen lässt Der italienisch-stämmige Oensinger Massimo Santucci (52) kann in der Provinz Sondrio ein Frauenhaus bauen lassen. Fränzi Zwahlen 13.03.2021, 05.00 Uhr

Massimo Santucci zeigt sein Projekt eines Frauenhauses, das in Cino, in der italienischen Provinz Sondrio realisiert wird Patrick Lüthy

Seit er 14 Jahre alt ist, lebt Massimo Santucci (52) in der Schweiz. «Ein Glück für mich. Die Schweiz hat mir sehr viel gegeben, das ich auch gerne zurückgeben möchte», sagt der seit 2015 eingebürgerte Oensinger. Seit 2019 ist er im Gemeinderat für das Ressort Soziales zuständig – eine Herzensangelegenheit für den Gastronomen. In Wangen b. Olten ist er heute Geschäftsführer des Olivo; noch bis vor zwei Jahren führte er das Bad Klus in Oensingen. «Für mich ist klar, dass ich für die CVP arbeite», sagt er über seine politische Ausrichtung, «denn es sind die christlichen Werte, die mir sehr wichtig sind.»

So wichtig, dass er sich seit vielen Jahren für die Schwachen und Schwächsten einsetzt – vor allem auch in seiner ursprünglichen Heimat Italien. «In Italien ist man noch weit weg von einem sozialen Auffangnetz, wie wir das in der Schweiz kennen», bedauert er. «Gerade jetzt in der Corona-Krise spüren die Schwächsten am deutlichsten, was es heisst, keine Hilfe zu bekommen.»

Selbst häusliche Gewalt erlebt

Zu den Schwächsten zählt Santucci insbesondere Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Er weiss wovon er spricht, da er selbst als Kind in einer Familie aufwuchs, in welcher der Vater seiner Mutter gegenüber gewalttätig war. «Deshalb ist sie auch, als ich elf Jahre alt war, in die Schweiz zu ihrer Schwester geflüchtet, die schon hier lebte.»

Der kleine Massimo selbst wurde dann zunächst zu den Grosseltern gebracht. Als er 14 Jahre alt war, konnte auch er in die Schweiz kommen. «Mein Vater war eigentlich ein guter Mann, doch der Alkohol bestimmte sein Leben und er war immer eifersüchtig», erzählt er. In der Schweiz konnte Massimo dann als junger Bursche zur Ruhe kommen und rasch war er als Gastronom erfolreich.

Zunächst im Zürcherischen, kam Santucci durch seinen damaligen Arbeitgeber nach Oensingen. Hier gründete er zusammen mit seinem italienischen Freund Paolo di Gregorio, der ebenfalls in Oensingen lebt, vor 16 Jahren die Stiftung «Associazione Italiana Vitime delle Violenza», die in Mailand domiziliert ist. «Es war immer unser Anliegen ein grösseres Haus zu finden, in dem einerseits Frauen mit ihren Kindern für eine bestimmte Zeit eine sichere Unterkunft finden würden. Von welchem aus aber auch unsere Organisation Kurse, Weiterbildungen, Workshops für Personen anbieten kann, die sich dem Thema ‹Gewalt an Frauen› widmen.»

Ein leerstehendes Schulhaus wurde gekauft

Vor kurzem nun, wurde ein solches Haus gefunden und gekauft. «Es ist ein altes, seit vielen Jahren leerstehendes Schulhaus im Städtchen Cino in der Provinz Sondrio», erklärt Santucci. Er kann bereits Umbau-Pläne präsentieren. Für Kauf und Umbauten, sowie dem Anbau eines Saales werden rund 3,5 Mio. Euro veranschlagt.

Geld, das Santucci von privaten Sponsoren, aber auch der öffentlichen Hand und der Kirche in Italien bekommt. «La Casa die Fiori Recisi» - das Haus der abgeschnittenen Blüten - wird das Projekt derzeit noch genannt. «Vielleicht ein etwas zu pessimistischer Name», sinniert Santucci. Die Pläne zeigen, dass im Haus neben Wohnräumen für Frauen mit Kindern, Aufenthaltsräume, Bäder, Küchen, ein Spielplatz, Büro- und Sitzungszimmer, sowie der Saalanbau realisiert werden sollen.

Patrick Lüthy

Die italienische Gesellschaft schaut (noch) weg

Dass eine solche Institution in Italien nötig ist, beweist der Oensinger mit einer eindrücklichen Zahl. «Seit Januar bis heute sind in Italien bereits 12 Frauen aufgrund von häuslicher Gewalt gestorben. Zwar existieren auch in Italien Frauenhäuser mit verdeckten Adressen, doch die italienische Gesellschaft schaue bei dieser Problematik einfach noch zu oft weg», sagt der Oensinger. Auch die Gesetzgebung und damit die Polizei schütze betroffene Frauen viel zu wenig - im Gegenteil.

«Ich wünschte mir, es würden ähnliche Gesetze geschaffen, wie wir sie in der Schweiz haben, in denen die Opfer geschützt werden und nicht die Täter.»

Um seinem Anliegen Gehör zu verschaffen, weiss Santucci einflussreiche Persönlichkeiten einzuspannen. Er, der vor einigen Jahren aufgrund seiner kulturellen Tätigkeiten in Italien zum Cavaliere ernannt wurde, konnte vor zwei Jahren bei Papst Franziskus sein Anliegen vortragen. Dies hat ihm Türen geöffnet, um das Projekt voranzutreiben. Inzwischen sind auch die italienischen Medien auf ihn aufmerksam geworden. Im lokalen Fernsehen gab es bereits Berichte, «und nächste Woche werde ich von der bekannten italienischen Moderatorin Barbara d’Urso zum Thema interviewt. Das wird eine noch grössere Wirkung haben», ist Massimo Santucci überzeugt.