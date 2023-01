Wolfwil: Einzige Frau der Schweiz, die mit Betonpumpe fährt

Männerwelt Eine Gäuerin ist schweizweit die einzige Frau am Steuer eines Betonmischers: «Männer sagen einem, was sie denken – Frauen reden eher hinter deinem Rücken» Als einzige Frau in der Schweiz steuert Patricia Heutschi aus Wolfwil Betonpumpen. Seit zwei Jahren ist sie damit unterwegs. Auf einigen Baustellen geniesse sie als Frau einen Bonus. Ein Porträt. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 30.01.2023, 12.00 Uhr

Patricia Heutschi steht vor ihrem Arbeitsfahrzeug, einer Fahrmischerbetonpumpe. Mit dem Funkgerät steuert sie unter anderem die Fliessgeschwindigkeit des Betons. Bruno Kissling

«Ich kann nicht schneller fahren, Schätzeli. Ich bin schon auf 50.» Patricia Heutschi sitzt im Führerhaus eines Betonmischers und lenkt ihn auf eine Innerortsstrasse. Hinten fährt schon bald ein Kombi nahe auf. Das gebe es oft, sagt die Wolfwilerin. Sie weiss, wovon sie spricht: Seit zwei Jahren ist sie mit Betonmischern unterwegs – als einzige Frau in der Schweiz. Vorher steuerte sie anderthalb Jahre lang Lastwagen.

Spulen wir zurück: Am gleichen Morgen, kurz vor 11 Uhr, im Industriegebiet Niederbipp, nahe der Grenze zu Oensingen: Patricia Heutschi steht neben ihrem heutigen Arbeitsgerät, dem Betonmischer. Im Fachjargon wird er Fahrmischerbetonpumpe oder abgekürzt Pumi genannt. Leergewicht: 23 Tonnen; Länge: 10 Meter; Höhe: 4 Meter; Breite: 2,5 Meter. Darauf ein Mastaufbau, der 24 Meter lang ist.

Polizistin oder Lastwagenfahrerin

Der Arbeitstag an diesem Montag begann für Heutschi um 10.30 Uhr. Das ist spät für ihre Verhältnisse. Heute hat sie nur eine Baustelle – ein ruhiger Tag. Es geht ins Grenzgebiet Basel/Aargau. Zuerst ins Betonwerk – dort wird der Beton geladen – dann auf die Baustelle, wo eine Brücke betoniert wird. Um 11 Uhr geht die Fahrt los. Via Oensingen, Verzweigung Härkingen und Belchentunnel.

Sie, die sich nie für Lastwagen interessierte, ist nun die einzige Frau in der Schweiz, die eine Betonpumpe fährt. Gelernt hat die ursprünglich aus Balsthal stammende Heutschi Malerin. Später hat die heute 37-Jährige temporär auf dem Bau gearbeitet. Dann zwölf Jahre in Bereich von Fenstermontagen im Geschäft ihrer Eltern. Als es nicht mehr genug Arbeit gab, orientierte sie sich vor vier Jahren um.

Einblicke in die Arbeit von Patricia Heutschi. Rahel Bühler/ Gülpinar Günes

Polizistin oder Lastwagenfahrerin. Das waren ihre beiden Ideen. «Doch kurz vor der Aufnahmeprüfung für die Polizeischule habe ich mir einen Mittelfussknochen gebrochen, also war der Fall klar.» Zu den Lastwagen kam sie durch ihr Umfeld: 90 Prozent ihres Freundeskreises fahren LKW, sagt sie. Also hat sie die Prüfung gemacht und ist anderthalb Jahre Lastwagen gefahren. In dieser Zeit hat sie im Stückgut gearbeitet, also zum Beispiel Paletten herumgefahren.

Doch im Stückgut wurde sie nicht glücklich. Zu viele Überstunden, zu viel auswärts Übernachten, zu monotone Arbeit. Dann habe ihr Ex-Freund sie gefragt, ob sie Lust auf Betonpumpen hat. Dazu brauche sie die bereits absolvierte LKW-Prüfung, ein Flair für Kräne, Mechanisches und Technisches sowie Erfahrung mit Beton. Sie sagte zu.

«Sowohl der Betrieb als auch ich sind damals ein Risiko eingegangen. Ich wusste nicht, ob es mir gefällt», sagt sie rückblickend. Das hat es und sie ist geblieben – bis heute. «Ich mag die Herausforderung, die Abwechslung und den Kontakt mit den Menschen.» Besondere Aufgaben seien das Arbeiten an Bahngeleisen oder Autobahnen.

Solche Tage sind Luxus

Knapp eine Stunde nach der Abfahrt in Niederbipp kommt Heutschi im Kieswerk an. Nach einer viertelstündigen Pause fährt sie die Fahrmischerbetonpumpe unter die Betonmischanlage. Dort wird der Beton in die Trommel gefüllt. Total knapp drei Kubikmeter. Im Anschluss nimmt ein Mitarbeiter des Kieswerks eine Probe des Betons. Als er sein Okay gibt, geht die Fahrt weiter.

Fünf Minuten später kommt Heutschi auf der Baustelle an. Draussen geht die Bise, das Thermometer zeigt um die null Grad an. «Guten Tag, die Damen.» Sprüche werden ausgetauscht. Man kennt sich. Heutschi war schon einige Male auf dieser Baustelle. Auch hier wird wieder eine Betonprobe genommen. Sicher ist sicher.

Patricia Heutschi reguliert den roten Masten, aus dem der Beton kommt, mit einer Fernsteuerung. Rahel Bühler

In der Zwischenzeit bereitet die 37-Jährige ihr Fahrzeug zum Pumpen vor: Sie lässt Seitenstützen herunter, damit das Fahrzeug stabil steht; fährt den Masten aus; montiert den Endschlauch. Als das OK des Betontechnologen da ist, manövriert Heutschi den Masten neben dem Fahrzeug zur Stelle, wo der Beton hin soll. Mit einer Fernsteuerung kann sie die Richtung des Mastens und die Fliessgeschwindigkeit des Betons regulieren.

Etwa eine Stunde später – in der Zwischenzeit kam noch ein zweiter Fahrmischer mit weiterem Beton an – ist Heutschi fertig. Dann holt sie den Masten zurück, montiert den Endschlauch ab, putzt das Gefährt schon etwas. Auf der Rückfahrt entsorgt sie den Restbeton auf dem Abbruch im Betonwerk. Um etwa 15 Uhr tritt sie die Fahrt nach Niederbipp an.

«Es ist nichts dazwischen gekommen. Solche Tage sind Luxus.»

Ab und zu käme es vor, dass der Beton in den Rohren oder Schläuchen verstopfe oder, dass eine andere Betonpumpe aussteige und Heutschi mit ihrem Fahrzeug einspringen müsse. Dann können die Arbeitstage auch lang werden. Viel Zeit für Freizeit bleibt da nicht. «Unter der Woche mache ich nichts ab.» Am Wochenende geht sie Reiten, verbringt Zeit mit ihrer Familie, Freunden oder ihren Katzen.

Dass sie in einer Männerwelt arbeitet, stört sie nicht. «Ich arbeite, seit ich 16 Jahre alt bin, auf dem Bau. Ich bin es mir gewohnt.» Sie arbeite lieber mit Männern. «Sie sagen einem ins Gesicht, was sie denken. Frauen reden eher hinter deinem Rücken.»

In einer Männerbranche zu arbeiten, störe sie nicht, sagt Patricia Heutschi. Bruno Kissling

Auf vielen Baustellen habe sie als Frau einen Bonus: «Viele Männer helfen mir, zum Beispiel beim Auf- und Abladen der Schläuche.» Selten bis nie sei sie hingegen nicht willkommen. «Es gibt immer noch Männer, die diesen Job einer Frau nicht zutrauen. Aber das sind wenige.»

Um Aufklärungsarbeit zu leisten, macht sie bei der zweiten Staffel Lastwagen Ladys, einer Sendung auf dem Streamingdienst Oneplus von CH Media, mit. Ein Arbeitskollege habe sie angemeldet. Früher hätte sie sich das nie vorstellen können. Dann sei sie so reingerutscht. Viel über die Sendung verraten darf sie nicht. Sie sagt nur: «Es war eine komplett neue Erfahrung und hat mir Spass gemacht.»

