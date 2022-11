Oensingen: Villa Marti steht immer noch leer

Luxus für Asylsuchende? 2014 geriet die Villa Marti in Oensingen in Schlagzeilen – das ist heute aus ihr geworden Weil Oensingen zu wenig Plätze für Asylsuchende hatte, funktionierte die Gemeinde die Liegenschaft Marti in eine Asylunterkunft um. Das passte nicht allen. Denn das Haus hätte dem neuen Werkhof weichen sollen. Acht Jahre später steht das Haus noch immer und noch immer leer. Auch einen neuen Werkhof gibt es nicht. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 22.11.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Liegenschaft Marti an der Kestenholzstrasse 5 in Oensingen wurde 2014 bis 2017 als Asylunterkunft genutzt. Seither steht sie leer. Bruno Kissling/Archiv

Man schrieb Sommer 2014, als die Villa Marti in Oensingen schweizweit für Schlagzeilen sorgte. Der ehemalige Besitzer der Liegenschaft äusserte seinen Unmut im «Blick», weil im Haus Asylsuchende untergebracht werden sollten. Denn ursprünglich plante die Gemeinde, das Haus abzureissen und dort einen neuen Werkhof zu bauen. Acht Jahre später steht das Haus noch immer, einen neuen Werkhof gibt es nicht. Was ist geschehen?

Die Geschichte beginnt eigentlich im September 2013: An einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung schlug der Gemeinderat den Stimmberechtigten vor, die 1963 gebaute Liegenschaft mit 6,5 Zimmern und einer Fläche von 3000 Quadratmetern an der Kestenholzstrasse 5 zu kaufen.

Der Grund: akuter Platzmangel im Werkhof beim ehemaligen Schulhaus Unterdorf. 2011 kaufte die Gemeinde deswegen bereits die ehemalige Saeco-Halle auf einer angrenzenden Parzelle. Nun bekam die Gemeinde die Liegenschaft an der Kestenholzstrasse 5 für 1,2 Millionen Franken zum Kauf angeboten. Auf diesen beiden Parzellen wollte man den neuen zentralen Werkhof bauen. Eine Mehrheit der Stimmberechtigten stimmte zu.

Ist: 22 Personen, soll: 41 Personen

Im Frühling 2014 änderte sich jedoch die Situation. Oensingen bot zu wenig Plätze für Asylsuchende an. In der Gemeinde lebten damals 22 Asylsuchende, das Soll betrug 41. Das kantonale Amt für soziale Sicherheit stellte Oensingen vor die Wahl: Entweder die Gemeinde erfüllt das Aufnahmesoll von 19 weiteren Personen oder sie muss für jede nicht aufgenommene Person pro Monat 1050 Franken bezahlen. Das wären 239 400 Franken pro Jahr gewesen.

Auf dem Areal hätte der neue Werkhof realisiert werden sollen. Hanspeter Bärtschi/Archiv

Das wollte der Gemeinderat verhindern. Und beschloss deshalb, die zu diesem Zeitpunkt leerstehende Villa Marti umzufunktionieren. Es sei die einfachste Lösung, denn Wohnungen für Asylsuchende zu mieten, erachtete der Rat damals als aussichtslos. Während zweier Jahre sollten im 6,5-Zimmer-Haus Asylsuchende leben. Dann sollte das Haus abgerissen und der Werkhof realisiert werden. Die Gemeindeversammlung wurde im Juni darüber informiert. Die ehemaligen Besitzer kurz vorher.

An der Gemeindeversammlung versicherte der Rat, dass keine Einzelpersonen in das Haus einziehen werden, sondern syrische Familien. Man habe dies mit dem Kanton so vereinbart. Gerechnet wurde mit 15 bis 18 Personen.

Im Juli veröffentlichte der «Blick» den eingangs erwähnten Artikel. Asylsuchende gehörten nicht in eine Villa, wurde der ehemalige Hausbesitzer darin zitiert. Dieser Artikel sorgte in der Gemeinde für Unverständnis. Man erfülle die Pflicht und werde trotzdem angeprangert, hiess es. Oder: Das Haus biete gar keinen Luxus.

Verzögerungen wegen Kosten

2018 wurde bekannt, dass der Werkhof doch nicht dort gebaut werden kann. Denn die geplante Strasse, die Oensingens Dorfkern vom Verkehr entlasten soll, soll genau über dieses Areal führen. Seither war es still in dieser Angelegenheit.

Die Nachfrage beim heutigen Gemeindepräsidenten Fabian Gloor zeigt: Die Liegenschaft steht noch immer leer. Sie sei seit dem Kauf 2013 wegen des hohen Renovationsbedarfs nicht markttauglich zu vermieten gewesen. Von 2014 bis 2017 wurde sie trotzdem als Unterkunft für Asylsuchende genutzt. Gloor:

Oensingens Gemeindepräsident Fabian Gloor. Bruno Kissling

«Seit 2017 ist das Gebäude komplett unbewohnbar aufgrund von Schimmelbildung und weiterem Renovationsbedarf.»

Oensingen erfülle derzeit das Soll an Plätzen für Asylsuchende. Auch in der aktuellen Krise.

Eine Sanierung sei nicht verhältnismässig und auch nicht sinnvoll. Denn das Grundstück wurde erworben, um die Entlastungsstrasse zu ermöglichen und auf der verbleibenden Fläche (zusammen mit anderen Parzellen) den neuen Werkhof zu realisieren, auch wenn es jetzt etwas anders kommt. Die Planungsarbeiten dafür sollen nächstes Jahr intensiviert werden, sodass der Gemeindeversammlung im Dezember 2023 ein Investitionskredit vorgelegt werden kann, so Gloor.

Den neuen Werkhof habe man noch nicht gebaut, weil die Planung mehr Zeit brauche und man in den vergangenen Jahren zurückhaltend mit Investitionen gewesen sei. Auch habe man die Villa aus Kostengründen noch nicht abgerissen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen