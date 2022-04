Lokales Handwerk Wie der Krieg in der Ukraine bis ins Gäu spürbar ist: Der Keramikhändler Mario Muzzarelli aus Neuendorf erklärt Mario Muzzarelli aus Neuendorf arbeitet schon mehrere Jahrzehnte mit Keramikplatten. Zuerst als Plattenleger, mittlerweile als Inhaber der Firma AB Keramik. Ein Gespräch über die Keramikbranche im Kanton, Trends und wie der Ukraine-Konflikt seinen Job beeinflusst. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Mario Muzzarelli ist der Inhaber von AB Keramik in Neuendorf: «Die Ukraine ist eine der grössten Tonlieferantinnen der Welt.» Patrick Lüthy

Anthrazitfarbene Keramikplatten am Boden und weisse an den Wänden. «Ein Klassiker», sagt Mario Muzzarelli, «aber das war vor 10 bis 15 Jahren so.» Muzzarelli steht in der Ausstellung seines Geschäfts – der AB Keramik in Neuendorf. «Heute sind eher farbigere ‹Plättli› im Trend.» Er meint damit aber nicht etwa rot oder grün, sondern beige oder schlammfarben.

Muzzarelli hat das Unternehmen Anfang Jahr mit seiner Frau Conny übernommen. Die Firma handelt mit Keramikplatten für den Innen- und Aussenbereich. Muzzarelli stammt ursprünglich aus dem Bündnerland und absolvierte dort eine kaufmännische Lehre. Er sei sich aber immer sicher gewesen, nicht 45 Jahre im Büro arbeiten zu wollen. Später war er als Handlanger auf verschiedenen Baustellen tätig und kam so in Kontakt mit Keramikplatten.

Durch seine Frau, die aus Olten stammt, kam er ins Gäu, arbeitete zuerst mehrere Jahre für die Sabag in Hägendorf, und seit 2014 für die AB Keramik. Muzzarelli geht zielstrebig durch die Ausstellung, zeigt verschiedene Platten in unterschiedlichen Farben und Grössen. Das ist etwas, das sich in den vergangenen Jahren verändert habe: «Die Leute möchten heute grössere und farbigere Platten.» Beige oder Schlammfarben eben.

Bei grossen Platten braucht es weniger Fugen. Das sei ein Grund für diesen Trend. «Zudem lassen grosse Platten kleine Räume optisch grösser erscheinen.» Der Trend gehe allgemein Richtung Natürlichkeit, das lasse sich festhalten.

Der Trend geht Richtung Natürlichkeit, so Muzzarelli. Patrick Lüthy

Das sind Platten, die aussehen und sich anfühlen wie echtes Holz oder echter Stein. «Der Schmutz bleibt auf der Oberfläche der Platten und dringt nicht ins Innere. Das ist der Vorteil.» Ein Nachteil bei echtem Holz: Wenn es regnet oder schneit, dehnt sich Holz oder Stein aus, da das Material Wasser aufnimmt.

Weltpolitische Lage beeinflusst auch das Gäu

Eine andere Feststellung hat er während Gesprächen mit der Kundschaft gemacht: Das Vorstellungsvermögen der Leute hat sich verschlechtert. Natürlich, es sei nicht einfach, ein kleines Plättli auf einer grossen Fläche vorzustellen. Aber das stelle ihn und sein Team schon vor Herausforderungen, was den Auswahlprozess angeht.

Eine ganz aktuelle Herausforderung ist der Ukraine-Krieg. «Die Ukraine ist eine der grössten Tonlieferantinnen der Welt.» Noch seien genügend Reserven vorhanden, damit die Werke, die vor allem in Italien und Spanien angesiedelt sind, die Platten in ihren Öfen brennen können. Wie lange, sei aber ungewiss. Für ihn und sein Geschäft heisst das, dass sie mehr an Lager haben.

Die Bautätigkeiten in der Region haben sich verändert

Das kleine Familienunternehmen mit seinen drei Angestellten aus Neuendorf behauptet sich gegen grosse Namen wie Sabag, HG Commerciale oder Richner. Mittlerweile haben auch Center wie Bauhaus oder Coop Bau und Hobby Keramikplättli im Sortiment. Sich gegen sie zu behaupten, gehe nur durch Kompetenz und Erfahrung.

«Wir sind im Gäu verankert, die meisten unserer Kunden kommen aus der Umgebung.»

Ihm sei dadurch auch aufgefallen, dass die Anzahl Einfamilienhäuser, die neu gebaut werden, abgenommen habe. «Wir liefern vermehrt an neue Mehrfamilienhäuser oder Häuser, die umgebaut werden.» Das hat einen einfachen Grund: Das Bauland ist in vielen Gemeinden aufgebraucht, verdichtetes Bauen lautet die Devise. Dafür gäbe es vermehrt ältere Einfamilienhäuser, die die junge Generation umbaue.

«Mit Platten kann man einen Raum ganz anders aussehen lassen. Das finde ich spannend.» Patrick Lüthy

Die Keramikbranche im Kanton beschreibt Muzzarelli als heimelig. Man treffe oft die gleichen Leute an. Einmal in der Branche, immer in der Branche quasi. Es sei ein abwechslungsreicher, kreativer Job, bei dem man immer nach neuen Trends suche und auch etwas mit der Mode mitgehe.

