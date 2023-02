Balsthal: anatolischer Kulturverein sammelt für Erdbeben-Opfer

Lokale Hilfe «Wir sind entsetzt und emotional sehr betroffen»: Anatolischer Kulturverein Balsthal sammelt Spenden für Erdbebenopfer Am Montag bebte die Erde in der Türkei und in Syrien. Am gleichen Tag startete der anatolische Kulturverein Balsthal einen Spendenaufruf. Das hat der Verantwortliche, Deniz Mendi, seither erlebt. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 10.02.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Deniz Mendi vom Anatolischen Kulturverein Balsthal, inmitten von gesammelten Spenden für die Erdbeben-Opfer in der Türkei. Patrick Lüthy

Normalerweise stehen in diesem Zimmer Tische und Stühle. Der Anatolische Kulturverein Balsthal nutzt es als Aufenthaltsraum. Jetzt stapeln sich Kartonschachteln, Plastiksäcke und Koffer voller Kleider, Windeln und Schuhe. Denn normal ist für die Mitglieder des Vereins derzeit nicht viel.

In der Türkei und in Syrien bebte am frühen Montagmorgen mehrmals die Erde. Auf der Richterskala hatte das stärkste Beben eine Stärke von 7,8. 20’000 Menschen sind nach Angaben der Behörden bisher in den beiden Ländern gestorben. Knapp 50’000 Menschen sind verletzt. Das ganze Ausmass der Naturkatastrophe ist noch unklar.

Am Freitagmorgen sitzt der Vizepräsident des anatolischen Kulturvereins Balsthal, Deniz Mendi, in den Räumen des Vereins in der Balsthaler Industrie. Im grossen Raum stehen Tische und Stühle, Fotos von Folklore-Veranstaltungen hängen an einer Wand. An einer anderen lehnen leere Kartonkisten. «Die meisten unserer 65 Mitglieder stammen ursprünglich aus dieser Region. Praktisch alle sind betroffen», sagt der 43-Jährige. «Wir sind entsetzt und emotional sehr betroffen.»

Lager voll, Transport ungewiss

Noch am Montag wurde der Kulturverein aktiv. «Wie kann man den Menschen vor Ort helfen?», lautete die Frage, die sich der Vorstand rund um Präsidentin Devrim Kilic und Vizepräsident Mendi stellte. Mendi hatte aus den Nachrichten sowie von Freunden und Verwandten in der Türkei vom Erdbeben erfahren. «Es war eine schwierige Situation, weil das Ausmass nicht klar war.» Am Dienstag setzte der Verein einen Spendenaufruf in den sozialen Medien ab.

Der anatolische Kulturverein Balsthal Seit 1991 gibt es den anatolischen Kulturverein Balsthal. Sein Ziel ist es, die Integration der türkischen Bevölkerung, die in den 1970er- und 1980er-Jahren, vor allem wegen der von Roll, in die Schweiz und nach Balsthal gekommen ist, zu fördern. Dafür organisiert er Sprachkurse und begleitet seine Mitglieder zu Ämtern. Es werden auch kulturelle Anlässe mit Musik und Tanz veranstaltet. (rab)

Innert kürzester Zeit kamen vor allem Windeln, Winterkleider für Kinder und Erwachsene sowie (Bett-)Decken zusammen. Mendi schätzt die Ware im Zimmer auf etwa 200 Kisten, sobald sie dann verpackt ist. Manches sei schon etwas älter, anderes wie neu. «Vor allem Mitglieder des Vereins und Leute, die uns kennen, haben gespendet», sagt der ehemalige Fussballer, der unter anderem bei YB oder dem FC Basel spielte und heute bei der Alliance Suisse arbeitet. «Die Beteiligung ist beispielhaft.»

Innert kürzester Zeit kamen vor allem Windeln, Winterkleider für Kinder und Erwachsene sowie (Bett-)Decken zusammen. Patrick Lüthy

Ursprünglich wollte der Verein bis Sonntag sammeln. Doch die Situation veränderte sich rasend. Nach Kontakten mit grösseren türkischen Kulturvereinen in der Schweiz und dem Schweizerischen Roten Kreuz war klar: Die Lagermöglichkeiten für die Sachspenden sind voll, der Transport in die Türkei ungesichert. «Sogar ein Verein, der in Basel eine Messehalle benutzt, hat keine Kapazitäten mehr», sagt Mendi. Auch das Lager des Balsthaler Vereins war voll. «Wir mussten Spenden ablehnen.»

Seither fokussiere man sich auf Geldspenden. Unterdessen sind 1600 Franken zusammengekommen. «Wir möchten das Geld nächste Woche an eine oder mehrere Hilfsorganisationen überweisen.»

Alles ist sehr kurzfristig

Mittlerweile ist auch der Transport der Sachspenden fast gesichert: Am Samstagmorgen sortieren Vereinsmitglieder die Spenden, verpacken sie in Umzugskisten und beschriften sie. Dann werden sie mit einem kleinen Lastwagen voraussichtlich nach Basel gefahren, von dort mit anderen Spenden in die Türkei. «Es ist vieles ungewiss und alles kurzfristig.»

Dort übernimmt die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad die Waren und sortiert sie. «Auch dort ist man mit der Logistik überfordert, es braucht noch einige Tage, bis sich das einpendelt», sagt Mendi.

Der Anatolische Verein hat sein Lokal in der Balsthaler Industrie. Patrick Lüthy

Vielleicht werde der Verein eine zweite Sendung machen, falls der Transport gesichert ist. Vorderhand ist die Suche nach Kleidern, Windeln und Decken aber gestoppt, finanzielle Unterstützung sei aber stets möglich und erwünscht. «Wir nehmen es vorab und schauen, wie sich die Situation entwickelt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen