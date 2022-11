Paketzentrum Härkingen: Post erwartet viele Päckli, wenig Strom

Logistik Weihnachten mit wenig Strom: So geht die Post mit der Päckliflut und dem Energiemangel um Wie viele Päckli verschickt die schweizerische Post zwischen Ende November und Weihnachten? Wie viele in Härkingen? Was macht man, wenn der Strom abgeschaltet werden muss? Diese und weitere Fragen haben Mitarbeitende der Post an einem Mediengespräch geklärt. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 16.11.2022, 14.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Paketzentrum Härkingen werden für die Weihnachtszeit 150 zusätzliche temporäre Mitarbeitende eingestellt. Bruno Kissling

Johannes Cramer leitet den Bereich Logistikservices bei der Post. Bruno Kissling

Derzeit arbeiten in der gesamten Schweiz 47'000 Personen für die Post. Davon 450 im Paketzentrum in Härkingen. Das Unternehmen verschickt pro Tag 750'000 Pakete. In Härkingen werden 330'000 Pakete pro Tag verarbeitet.

2021 waren es in der gesamten Schweiz 202,1 Millionen Pakete. Bisher wuchs das Päckligeschäft jedes Jahr. Heuer allerdings weniger stark: Zwischen Januar und Oktober verschickte die Post 154,9 Millionen Pakete. Im gleichen Zeitraum 2021 waren es 160,6 Millionen. Das entspricht einem Minus von 3,5 Prozent.

Johannes Cramer, Leiter des Bereichs Logistikservices der Post, sieht drei Gründe für den Rückgang: Lieferengpässe wegen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs, eine schlechtere Konsumentenstimmung – die Konsumentinnen und Konsumenten waren weniger kauffreudig als zu Beginn des ersten Lockdowns – und schliesslich ein Basiseffekt, weil die Leute wieder vermehrt in Geschäften einkaufen.

Ja, aber sie ist gemäss Cramer nicht so gross wie 2021. Im vergangenen Jahr wurden von Ende November bis Weihnachten 23 Millionen Pakete verschickt. Heuer rechnet das Unternehmen wegen des allgemeinen Rückgangs mit etwa 20 Millionen Päckli. Das ist 60 Prozent mehr als im Rest des Jahres. In Härkingen werden in der Hochsaison 500'000 Pakete sortiert.

Von Ende November bis Weihnachten erwartet die Post heuer 20 Millionen Pakete in der ganzen Schweiz. Bruno Kissling

Die Post stellt ab jetzt bis Ende Januar 500 temporäre Mitarbeitende ein, um die zusätzlichen Pakte zu verschicken. Für Härkingen heisst das 150 temporäre Mitarbeitende mehr. Beim Besuch in der Logistikhalle wird dies bereits jetzt sichtbar: An einem Förderband stehen normalerweise zwei Personen, die die Pakete von den Lastwagen auf das Band legen, das die Päckli dann weiter sortiert. Derzeit sind es deutlich mehr, weil die Mitarbeitenden ausgebildet werden.

An den Förderbändern werden bereits jetzt temporäre Mitarbeitende geschult. Bruno Kissling

Zudem laufen die Förderbänder in den drei grossen Paketzentren, von denen Härkingen eines ist, in dieser Zeit während 22 Stunden. Zwei Stunden pro Tag werden sie gewartet. Normalerweise laufen die Bänder 18 Stunden. Weiter gibt es bis zu 700 zusätzliche Zustellrouten pro Tag. Und die Post hat 350 Fahrzeuge zusätzlich gemietet.

Derzeit verbraucht das Paketzentrum im Jahr so viel Strom wie eine Gemeinde in der Grösse von 5000 Einwohnern (also etwas zwischen Oensingen und Egerkingen) oder von 1750 Haushalten mit 4 Personen. Stefan Luginbühl, der Leiter des Bereichs Annahme und Logistik, sagt deshalb auch:

Stefan Luginbühl, der Leiter des Bereichs Annahme und Logistik. Bruno Kissling

«Strom ist unser Antrieb. Wenn er fehlt, wird das eine Herausforderung.»

Weniger Gas sei bei der Post hingegen nicht so ein Problem, da man nicht viel mit Gas arbeite.

Derzeit arbeite die eigens eingerichtete Taskforce Energiemangellage an drei Szenarien: arbeiten mit 10 Prozent weniger Strom, arbeiten mit 30 Prozent weniger Strom, arbeiten mit partiellen Stromabschaltungen.

Die grösste Herausforderung bilde das dritte Szenario, so Luginbühl. Denn eine Stromabschaltung sei vor allem mit Risiken beim Wiederhochfahren verbunden. Dabei gehen Elektroteile kaputt, die man ersetzen müsse. Zudem brauche es Zeit. Luginbühl vergleicht die Logistik mit dem ÖV:

«Verpasst man den Zug, muss man auf den nächsten warten. Das ist auch in der Logistik so.»

Wie die Massnahmen im Detail aussehen, ist noch nicht bekannt. Klar ist aber, die Post hofft, dass sie selbst entscheiden kann, welche Standorte für einige Zeit vom Strom genommen werden und nicht der Bund. Dafür erhofft sie sich eine gewisse Flexibilität des Bundes.

Die Post erarbeitet derzeit Massnahmen aus, die man bei einem Strommangel ergreifen könnte. Bruno Kissling

Konkret wolle man dort Strom sparen, wo man am meisten brauche und es die Kundschaft am wenigsten bemerke, so Luginbühl. Ein Beispiel sei es, die Öffnungszeiten von Poststellen in der Zeit zu reduzieren, in der nicht viel Kundschaft kommt.

Zwei Drittel ihres Stroms verbraucht die Post in der Logistik. Bei einer Strommangellage sei es darum möglich, einzelne regionale Paketzentren ausser Betrieb zu nehmen. Härkingen als grosses Zentrum ist davon ausgenommen.

Das Ziel bei allen Szenarien sei es, die Grundversorgung sicherzustellen. Es könnte aber zu verspäteten Paketen oder Schliessungen von Poststellen kommen, bemerkt Luginbühl. Man wisse jedoch nicht, wie viele Pakete und Briefe man in einem solchen Szenario wirklich verarbeiten müsste. Luginbühl:

«Haben wir weniger Strom, haben das auch andere Unternehmen. Und können dann weniger Päckli kommissionieren.»

Die Post hat die Temperaturen in ihren Räumen um zwei Grad reduziert. Das spare 800 Millionen Kilowattstunden Strom, so Luginbühl. Zudem habe man die Aussenbeleuchtung der Paketzentren abgeschaltet und sensibilisiere die Mitarbeitenden. Er nennt Treppe statt Lift nehmen als eines der Beispiele.

Die Post hat die Temperatur in ihren Räumen um zwei Grad gesenkt. Bruno Kissling

Auf den Dächern der Paketzentren sind zudem Solaranlagen installiert. In Härkingen decken sie 20 Prozent des Strombedarfs ab.

Trotz vorübergehendem Päcklirückgang will die Post bis 2030 1,5 Milliarden Franken in ihre Infrastruktur investieren. Dazu gehört der Bau von vier weiteren Paketzentren. Heute sind es elf. Zudem will die Post bis 2030 1500 weitere Stellen schaffen. Und sie will grün werden: Bis in acht Jahren will sie klimaneutral sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen