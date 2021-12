Paketzentrum Härkingen erwartet 2021 noch mehr Päckli.

Um das Wohl der Arbeitenden im Härkinger Paketzentrum kümmert sich unter anderem die Gewerkschaft Syndicom. «Die Belastung, sowohl in der Sortierung als auch in der Zustellung ist sehr hoch», schreibt Matthias Loosli, Gewerkschaftssprecher im Sektor Logistik. «Die Kolleginnen und Kollegen gehen an ihre Grenzen. Der Dank, dass die Logistik nicht zusammengebrochen ist, gebührt dem Sondereffort der Angestellten. Die Post kann deren Wert kaum hoch genug einschätzen und ist gut beraten, ihnen Sorge zu tragen.» Syndicom erwartet ein Entgegenkommen bei den Lohnverhandlungen. Die Gewerkschaft anerkennt aber auch die Anstrengungen. «Die Situation ist dieses Jahr etwas besser, weil die Post besser geplant hat.» Das Verhältnis zwischen einem Drittel Temporärstellen und zwei Dritteln Festanstellungen findet Syndicom aber weiterhin stossend. Zudem sei der Einstiegslohn für Logistiker mit zirka 4500 Franken pro Monat zu tief angesetzt. Um die körperliche Belastung zu reduzieren, begrüsse Syndicom jede Massnahme, die die Ergonomie bei der Arbeit in den Distributionsbasen verbessere. So auch die Tests mit exoskeletalen Lösungen. «Aber die Angestellten erfahren die Belastung im Hier und Jetzt, die Rücken schmerzen heute. Deshalb erwarten wir von der Post, dass sie genügend Mittel bereitstellt, um die aktuelle Belastung zu meistern und die Gesundheit der Angestellten zu schützen», schreibt Matthias Loosli. (hps)