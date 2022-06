Littering Spezielle Entdeckung beim Spaziergang: Wer hat die Kleiderbügel im Balsthaler Wald entsorgt? Waldspaziergängerinnen und Waldspaziergänger machten in Balsthal einen speziellen Fund: Anstelle von Blättern und Pflanzen fanden sie Holz- und Kunststoffkleiderbügel auf dem Waldboden. Enya Kopp Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Spaziergängerinnen und Spaziergänger fanden die Kleiderbügel in der vergangenen Woche. zvg

Ein gemütlicher Waldspaziergang. Zwitschernde Vögel, das Rauschen der Blätter – und einige Holz- und Kunststoffkleiderbügel auf dem Waldboden. Kleiderbügel? Das wird sich nun mancher fragen. Dieser Gedanke muss wohl auch jenen Einwohnerinnen und Einwohnern Balsthals gekommen sein, die den Fund am 14. Juni dem Werkhof der Gemeinde meldeten.

«Wir wurden darüber informiert, dass Kleiderbügel bei der oberen Chüeweid gefunden wurden», berichtet Philipp Buxtorf, der Bauverwalter von Balsthal. Etwas speziell, wie er findet, da doch die Bügel gratis bei der Entsorgungsstelle im Hunzikerhof hätten abgegeben werden können. «Dann wäre die Fahrt in den Wald nicht nötig gewesen», sagt er.

Spezielle Funde sollen in Zukunft vermieden werden

Leider ist Littering kein seltenes Thema in Balsthal. «Wir haben immer wieder damit zu kämpfen, das ist schade», sagt Buxtorf. Egal, ob in der Badi oder um das Gemeindehaus, überall werden die Abfalleimer, meist mutwillig, verfehlt. Die Lösung dabei wäre simpel: den Abfall einfach in den Eimer werfen.

So könne man neben der Schonung der Umwelt auch Steuergelder sparen, sagt der Bauverwalter weiter. Denn: Wenn alle ihren Abfall selbst entsorgen würden, müssten die Gemeindeangestellten keine zusätzliche Arbeit leisten.

Nebst den Kleiderbügeln im Wald von Balsthal fanden Spaziergänger auch eine grössere Menge an Bügeln in Gänsbrunnen, wie diese Zeitung weiss. Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar.

Im Fall von Balsthal wurde eine Strafanzeige gegen unbekannt eingereicht. «Die Ermittlungen sind im Gange», erklärt Andreas Mock von der Kantonspolizei. Der Vorfall sei am 14. Juni 2022 gemeldet worden, bestätigt er. Die Kleiderbügel wurden durch den Werkhof Balsthal entsorgt.

Sachdienliche Hinweise können sowohl der Polizei als auch der Gemeinde Balsthal mitgeteilt werden.

