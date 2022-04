Alterszentrum Stapfenmatt in Niederbuchsiten wird verkauft

Liegenschaftsverkauf Das Alterszentrum Stapfenmatt in Niederbuchsiten erhält einen neuen Besitzer Nun steht fest, wer das Alterszentrum Stapfenmatt in Niederbuchsiten von der Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege im Gäu (GAG) übernehmen wird. Es ist der Verein WG Treffpunkt aus Olten. Er wird die bestehende Wohngruppe in Luterbach ins Gäu zügeln. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 05.04.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Den Verkaufspreis der «Stapfenmatt» gibt die GAG nicht bekannt. Bruno Kissling

Seit Anfang September ist klar: Das Alterszentrum Stapfenmatt, das die Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege im Gäu als Demenzzentrum benutzt, wird verkauft.

Nun ist auch klar, an wen das Gebäude in Niederbuchsiten geht: Der Verein WG Treffpunkt, eine soziale Einrichtung aus Olten, die sozialtherapeutische und integrative Dienstleistungen für Jugendliche und Erwachsene erbringt, wird dort einziehen. Dies gibt die GAG in einer Mitteilung am Dienstag bekannt.

Der Verein WG Treffpunkt Der Verein WG Treffpunkt schafft und betreibt laut Handelsregister soziale und therapeutische Einrichtungen mit dem Ziel, Menschen mit psychischen, somatischen, suchtbedingten oder anderen sozialen Beeinträchtigungen in eine möglichst selbstständige, handlungsfähige, lebensbejahende Existenz zu führen. Der Verein hat verschiedene Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten in Olten, im Niederamt und in Luterbach.

Zum WG Treffpunkt gehört zum Beispiel das Kinderheim Christhof in Wisen. Remo Fröhlicher

Was genau hat der Verein vor? Antworten darauf hat Marcel Bürge, seit 2019 Geschäftsführer des WG Treffpunkts:

«Wir werden die bestehende Wohngruppe von Luterbach nach Niederbuchsiten verlegen.»

Der Umzug sei per November vorgesehen und ein strategischer Entscheid gewesen. Denn der Verein möchte die Wohngruppe näher in die Region Olten zu bringen. Dadurch ergäben sich viele Vorteile in den Schnittstellen zu den anderen Bereichen des WG Treffpunkts. Aber auch die Liegenschaft biete diverse Vorteile. Denn in Niederbuchsiten gäbe es mehr Platz, die Zimmer seien grösser und besser aufgeteilt und zudem barrierefrei zugänglich.

Den Verkaufspreis will die GAG nicht kommunizieren

Gekauft hat der WG Treffpunkt die Liegenschaft in Niederbuchsiten nicht selbst. Käuferin ist die Firma Immo Hug AG, aus Egerkingen. Die Firma werde die «Stapfenmatt» den Bedürfnissen der neuen Bewohnenden anpassen, um das Gebäude langfristig der WG Treffpunkt vermieten zu können.

Die Immobilienfirma arbeitet gemäss Medienmitteilung schon seit Jahren mit dem WG Treffpunkt zusammen und habe der GAG «das vorteilhafteste Angebot eingereicht». Den Verkaufspreis will die GAG nicht kommunizieren. Er sei für den Verwaltungsrat jedoch zufriedenstellend.

Die «Stapfenmatt» wird frei, weil die GAG das Gebäude nicht mehr braucht: Es ist mittlerweile zu klein und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. In Balsthal entsteht mit dem «Lindenpark» derzeit ein neues Demenzzentrum. Ab August werden die ersten Bewohnenden umziehen. Der «Lindenpark» wird die «Stapfenmatt» ablösen.

Die Liegenschaft sollte kein Spekulationsobjekt werden

Wieso die Genossenschaft den WG Treffpunkt als Nachnutzer ausgewählt hat, geht ebenfalls aus der Medienmitteilung hervor: In den vergangenen Monaten habe sich der Verwaltungsrat der GAG über die möglichen Varianten einer betriebsinternen Nachnutzung und deren finanziellen Auswirkungen befasst. Nach Abwägung der finanziellen und betriebswirtschaftlichen Risiken habe er sich für einen Verkauf entschieden.

Im September sagte Johanna Bartholdi, Verwaltungsratspräsidentin der GAG:

«Eine Nachnutzung als Pflegeheim ist nicht möglich, da keine zusätzlichen Pflegebetten vom Kanton bewilligt werden.»

Überlegungen, in der «Stapfenmatt» Büro- oder Schulungsräume einzurichten, habe der Verwaltungsrat der GAG schliesslich verworfen. Auch, weil sich das bestehende Gebäude baulich dafür nicht eigne.

In der Mitteilung heisst es weiter: Die Stapfenmatt sei auf der Immobilien-Plattform Immo-Scout und im direkten Kontakt den unmittelbaren Anrainern und der Einwohnergemeinde Niederbuchsiten zum Verkauf angeboten worden.

Im Inserat stand: Das Grundstück an der Berggäustrasse 16 in Niederbuchsiten ist 1962 Quadratmeter gross. Davon sind 735 Quadratmeter als Nutzfläche ausgewiesen. «Die rund 30-jährige Gebäudesubstanz ist in einem guten Zustand. Die Unterhaltsarbeiten wurden regelmässig ausgeführt.»

In der aktuellen Medienmitteilung steht weiter:

«Es war der GAG ein grosses Anliegen, die Immobilie nicht als Spekulationsobjekt auf den Markt zu werfen, sondern – wenn immer möglich – wiederum einer sozialen Einrichtung zu übergeben, welche nicht in Konkurrenz zur GAG steht.»

Mit dem WG Treffpunkt habe man eine solche Organisation gefunden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen