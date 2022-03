Legislaturziele Verkehr, Klimaschutz, Bahnhof, Agglomerationsprogramm: In diesen vier Punkten will sich Oensingen bis 2025 verbessern Oensingen ist die grösste Gemeinde im Thal-Gäu – und eine der am schnellsten wachsenden in der Schweiz. Der Gemeinderat hat vier Punkte definiert, mit denen er sich bis 2025 stark beschäftigen will. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Oensingen will das Wachstum als Chance sehen. Wie funktioniert das? Bruno Kissling

Oensingen ist im Wandel. Oensingen wächst. Das schleckt – um es auf Mundart zu sagen – keine Geiss weg. Es sei wichtig, das Wachstum als Chance zu sehen, das sagt der Mitte-Gemeindepräsident Fabian Gloor immerzu. Doch wie genau kann das Wachstum als Chance genutzt werden? Welche Herausforderungen muss Oensingen in den nächsten Jahren sonst noch so meistern?

An einem Workshop in Spiez im vergangenen Herbst haben sich Gemeinderat und -verwaltung darüber Gedanken gemacht. Herausgekommen sind diverse Legislaturziele. Ende Januar hat der Rat die Ziele verabschiedet. Auf diese vier Punkte will die Gemeinde bis 2025 ihren Fokus legen:

Fabian Gloor. Hanspeter Bärtschi

1. Agglomerationsprogramm Aareland

Als Erstes hat sich Oensingen zum Ziel gesetzt, als beitragsberechtigte Gemeinde im Agglomerationsprogramm Aareland aufgenommen zu werden. Oensingen gehört zwar zum Programm, ist aber noch nicht beitragsberechtigt. Erhält also bisher kein Geld vom Bund, um die geplanten Infrastrukturprojekte im Dorf zu finanzieren.

Was ist ein Agglomerationsprogramm? Im Agglomerationsprogramm stimmen Bund, Kantone und Gemeinden die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung miteinander ab. Diese Abstimmung soll die Agglomeration als Wirtschafts- und Lebensraum stärken. Alle vier Jahre wird das Programm aktualisiert und dem Bund zur Prüfung vorgelegt. Je besser das Programm, desto höher ist der Betrag des Bundes an den Baukosten. Derzeit befindet man sich in der vierten Generation. Im Frühling 2021 wurde die vierte Generation des Programms Aareland eingegeben. Es umfasst die Regionen rund um Aarau, Olten und Zofingen. Hauptziel ist es, die Region als Raum ohne Grenzen wahrzunehmen. Die Mobilität soll besser vernetzt und die Zusammenarbeit verstärkt werden. (rab)

Gloor findet, Oensingen sei beitragsberechtigt: «Wir wollen die Herausforderungen in Bereich von Verkehr und Siedlung angehen. Dazu braucht es aber Infrastruktur.» Der Kanton habe beim Bund einen entsprechenden Antrag, die Gemeinde als beitragsberechtigt einzustufen, eingereicht. Der Ball liege nun beim Bund.

Im Programm ist Oensingen als eigenes Regionalzentrum, direkt hinter den drei grossen Städten im Aareland – Aarau, Olten und Zofingen – positioniert. Denn: Oensingen vereine das Dörfliche mit dem Urbanen. Als dörflich bezeichnet der Gemeindepräsident die Vereinskultur und die Einfamilienhausquartiere. Als urban die verdichtete Bauweise der neueren Überbauungen.

«Unser Ziel muss es sein, beide Elemente zusammenzufügen. Das Beste aus beiden Welten zu vereinen.»

In Oensingen stünde es beispielsweise nicht zur Debatte, die Einkaufsläden, die Post oder die Schulen zu schliessen. Gloor bezeichnet sich selbst denn auch als Landei mit urbanem Touch.

2. Gesamtverkehrsprojekt

Es ist ein ständiges Thema in der grössten Gäuer Gemeinde: der Verkehr. Wenn es eine Stunde dauert, um von einem Dorfende zum anderen zu gelangen, kann etwas nicht stimmen, so der Tenor. Dessen ist sich auch der Gemeinderat bewusst. Schon seit längerem ist daher eine Entlastungsstrasse geplant.

Nun erhält das Vorhaben einen neuen Namen: Gesamtverkehrsprojekt. Dies, weil es nicht nur darum gehe, ein zusätzliches Strassenelement zu bauen, die den Dorfkern entlastet. Unter anderem der Ausbau der A1, flankierende Massnahmen dazu oder auch der öffentliche Verkehr, fliessen in die Pläne ein, wie Gloor erklärt.

Der Gemeinderat möchte die Ortsdurchfahrt aufwerten, damit die Lebensqualität im Dorf steigt. Weiter will man durch das Gesamtverkehrsprojekt die Sicherheit erhöhen und weniger Lärm haben.

Durch die geplante Umfahrungsstrasse, die einen Teil des Verkehrs nicht mehr über die Hauptstrasse lenkt, sollen all diese Dinge umsetzbar werden. Möglich wäre in der Folge auch eine Temporeduktion.

Der Sechsspurausbau der A1 ist auch in Oensingen ein Thema. Bruno Kissling

3. Bahnhof

Ein weiteres Vorhaben, das bis 2025 realisiert werden soll: Der Bahnhof Oensingen soll zu einem schöneren, einem besseren Tor zur Gemeinde werden. Dafür habe man schon mehrere Anläufe genommen. Gefruchtet habe bisher noch keiner, so Gloor.

Der Bahnhof soll zu einer schönen Visitenkarte des Dorfs werden. Bruno Kissling

«Der Bahnhof ist die Visitenkarte eines Dorfes», ist er überzeugt. Und eine solche soll schön daherkommen. Für Gloor hat der Bahnhof Oensingen eine Scharnierfunktion: Nördlich des Bahnhofs wohnen die Leute, südlich davon arbeiten sie. Die Anbindung ans Fernverkehrsnetz soll verstärkt werden. Dafür sei man im Austausch mit SBB und Kanton. Zudem sollen auch die Aufenthaltsqualitäten verbessert werden. Potenzial sieht Gloor auch beim Konzept von Park and Ride.

Nebst Egerkingen soll auch Oensingen als ÖV-Drehscheibe verankert werden. Auch hier laufen diverse Projekte, wie das umgesetzt werden soll. Nicht zuletzt ist der Bahnhof Teil des Agglomerationsprogramms und des Gesamtverkehrsprojekts.

4. Klimaschutz und Energie

Seit 2008 gilt Oensingen als Energiestadt. Die Gemeinde tut also schon seit längerer Zeit viel fürs Klima. Dieser Beitrag soll in den kommenden Jahren verstärkt werden. Gloor folgt einer linken Anregung: «Der SP-Motion nachzukommen und das Goldlabel der Energiestadt zu beantragen, ist folgerichtig.» Bei verschiedenen Bauvorhaben verlangt die Gemeinde auch heute schon klare Bekenntnisse zum Klimaschutz.

Künftig sollen diese noch verstärkt werden. Gloor spricht von Sonderbauvorschriften, die in den Gestaltungsplänen oder Bauvorgaben niedergeschrieben werden könnten:

«Wir verlangen zum Beispiel bereits heute beim Bau eines Mehrfamilienhauses, dass ein Anschluss an das Fernwärmenetz gemacht und keine Ölheizung installiert wird.»

Das weitere Vorgehen?

Zusammen mit 37 weiteren Zielen sind diese vier Punkte beschlossene Sache. Zu jedem Punkt habe man Massnahmen definiert, die die Gemeinde nun angehen werde, so der Gemeindepräsident. Beispielhaft seien die Verabschiedung eines Fahrplans beim Gesamtverkehrplans oder die Erstellung eines Konzepts beim Bahnhof. Einmal im Jahr wolle man den Zwischenstand miteinander diskutieren und, wo immer auch möglich, messen.

Die vier Punkte seien alle gleich wichtig und gleich prioritär zu behandeln. Gloor sagt, ihm sei bewusst, dass diese Ziele voraussichtlich nicht alle 2025 abgeschlossen sein werden. Aber man wolle Schritte in die Richtung unternehmen, damit sie näherrücken.

Eines verbindet die Ziele: Alle kosten sie Geld. In der abgelaufenen Legislatur habe die schlechte finanzielle Situation die damals vorhandenen Legislaturziele verdrängt.

«Heute sind wir deutlich stabiler unterwegs. Die Finanzen werden die Legislaturziele nicht im gleichen Ausmass tangieren.»

Gerade als Gemeinde müsse man sinnvoll in die Zukunft investieren. Auch zwischen 2017 und 2021 hätten die Legislaturziele ähnliche Themen behandelt wie heute: Bahnhof, Verkehr, Energie.

Wieso ist es denn so wichtig, Legislaturziele zu haben? Gloor überlegt. «Wir wollen definieren, wer Oensingen ist, was das Dorf ausmacht und wo es sich hinbewegen soll.» Und das ginge am einfachsten mit Legislaturzielen. Man wolle der Bevölkerung zeigen, dass der Gemeinderat die Zukunft der Gemeinde gestalten und sich den Herausforderungen stellen will. «Schliesslich wollen wir Oensingen weiterbringen und die Lebensqualität für alle nachhaltig steigern.»

