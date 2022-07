Matzendorf: Wie geschlossene Restaurants das Dorfbild prägen

Leere in Matzendorf? Verlassene Restaurants und leere Läden: Wie die Schliessungen das Dorfbild verändern Der «Sternen» zu, das «Rössli» geschlossen. Wie lange das «Pintli» noch offen ist, ist unklar. Die Bäckerei gibt’s auch nicht mehr, die Metzgerei schon. Matzendorf gilt als Zentrum des hinteren Thals. Und doch nimmt die Zahl der Läden und Restaurants ab. Ein Rundgang mit dem Gemeindepräsidenten. Enya Kopp Jetzt kommentieren 07.07.2022, 14.00 Uhr

Matzendorfs Gemeindepräsident Marcel Allemann vor der Coop-Filiale im Dorf. Sie sei das Zentrum der Gemeinde, sagt er. Enya Kopp

Restaurant Frohsinn steht in geschwungenen Lettern an der hellen Hauswand, die hinter den Bäumen hervorragt. Das «Pintli», wie die Gastwirtschaft auch genannt wird, gehört heute zu den letzten Wirtschaften in Matzendorf. Neben ihr gibt es nur noch den Berggasthof Obere Wengi.

Direkt neben dem «Pintli» steht das Restaurant Sternen. In dieser Wirtschaft sei seit Jahren kein Wirt mehr, erzählt Marcel Allemann, Matzendorfs Gemeindepräsident, auf dem Rundgang durchs Dorf. Das ehemalige Gourmetrestaurant erlebte in den vergangenen Jahren viele Wirtewechsel, bis schliesslich niemand mehr folgte. Allemann sagt:

«Vermutlich liegt es an der Bauart des Gebäudes.»

Das Haus habe viele Treppen, will eine Wirtin oder ein Wirt alle Räume benutzen, wäre der Personalaufwand riesig. «Wir hoffen aber, dass irgendwann wieder jemand das Restaurant übernimmt.»

Ob wieder jemand den Gasthof Sternen übernimmt, ist heute unklar. Enya Kopp

Nicht nur für den «Sternen» wird eine Nachfolge gesucht, auch für das «Pintli» könnte es irgendwann darum gehen: Die Wirtin ist über 80 Jahre alt. Wie lange sie noch auf dem Betrieb bleibt, ist unklar. Eines steht für den Gemeindepräsidenten aber fest:

«Mit den Restaurants verlieren wir auch ein Stück der Dorfkultur.»

Erfreulicher sei die Situation mit den Läden. «In Matzendorf haben wir fast alles, das bringt viel Leben ins Dorf», sagt Allemann. Es gibt eine Bank, eine Post, ein Ärztezentrum und eine Coop-Filiale. Diese sei das Zentrum des Dorfes, erzählt er. Auch die Metzgerei Stübi ist fest im Dorf verankert, heute ist sie die letzte Metzgerei im gesamten Thal, die noch selbst schlachtet.

Keine Nachfolge – kein Geschäft

Einzig eine Bäckerei fehlt. Sie musste schliessen, weil keine Nachfolge gefunden wurde. Aus der Familie konnte niemand den Laden übernehmen. Dem interessierten jungen Bäcker bewilligte die Bank den Kredit nicht.

Ein ähnliches Schicksal ereilte das Restaurant Rössli: Es schloss Ende März seine Türen. Die Investoren, denen das Gebäude gehört, boten den Wirten an, dass sie weitermachen könnten, berichtet Allemann. Trotz des guten Zinses lehnten die Wirte ab und entschlossen sich, die Wirtschaft zu schliessen.

Der Blumenladen der Vebo-Gärtnerei bietet einen Mehrwert für das Dorf. Enya Kopp

Die Gemeinde unterstützte die Investoren auf der Suche nach neuen Wirtsleuten. Die Suche ergab wenig. So entschieden sich die Investoren, Wohnungen zu bauen, statt die Wirtschaft leer zu lassen.

In der Bevölkerung wurde dies teilweise negativ aufgefasst. Stimmen wurden laut, die Gemeinde hätte zu wenig für die Erhaltung des «Rössli» gemacht und sie würden lieber Wohnungen bauen. «An der letzten Gemeindeversammlung haben wir diese Anschuldigungen von uns gewiesen», sagt der Gemeindepräsident. Für das Gewerbe und die Infrastruktur des Dorfes setze sich die Gemeinde stark ein. Man arbeite zusammen und stehe in engem Kontakt.

«Das lokale Gewerbe ist für uns sehr wichtig»

Als Beispiel nennt er die Post. In den vergangenen Jahren wurden viele, vor allem kleinere Postfilialen, in der ganzen Schweiz geschlossen. Auf der Kippe stand auch jene in Matzendorf. Für den Gemeinderat war ein Dorf ohne Post keine Option. Sie sprachen mit diversen Politikern und den Ansprechpersonen der Post. Die Rettung der Filiale klappte. Und für den Moment sei sie gesichert.

Die Post blieb nach langen Diskussionen dem Dorf erhalten. Enya Kopp

Für Allemann ist aber klar: Werden die Bestimmungen verändert, könnte es wieder knapp werden. «Vielleicht müssen wir irgendwann damit rechnen, dass es nur noch in Balsthal eine Post gibt.» Doch dieser Moment liege noch in der Zukunft.

Neue medizinische Einrichtungen finden den Weg nach Matzendorf

Neben den Laden- und Restaurantschliessungen gibt es aber eine Neueröffnung: In den nächsten Monaten eröffnet eine Matzendörferin an der Dorfstrasse eine Praxis für Dentalhygiene.

Auch sonst wird viel gebaut in der Gemeinde: An der Käsereistrasse entstehen derzeit neue Mehrfamilienhäuser. Ein weiteres Baugesuch für ein Mehrfamilienhaus hinter dem ehemaligen «Rössli» liegt aktuell bei der Gemeinde auf. Das Grundstück gehört der Gemeinde. Sie ist auch als Bauherrin aufgeführt. Denn der Investor, der das Gebäude realisieren will, ist erst bereit, das Land zu kaufen, wenn das Baugesuch bewilligt ist.

Entlang der Dorfstrasse gibt es viele Möglichkeiten, um einzukaufen. Enya Kopp

Auf dem Rundgang treffen wir auf ein Mitglied des Männerchors. Er sagt:

«Jetzt wird es ein schönes Matzendorf.»

Für die Zukunft wünscht sich Allemann, wieder mehr Gastwirtinnen und Gastwirte ins Dorf zu holen. Vor allem beim ehemaligen «Sternen» sei es traurig, dass keine neuen Wirte für die Wirtschaft gefunden werden können.

