Laupersdorf Wirte schliessen die «Sonne» nach 45 Jahren – welche Beizen im Thal sind derzeit überhaupt offen? Robert und Myrta Koch-Bläsi stellen am Ende des Monats den Betrieb in der «Sonne» in Laupersdorf ein. Eine «Austrinkete» wird es nicht geben. In der Coronakrise stellt sich generell die Frage: Welche Beizen sind derzeit geöffnet? Fränzi Zwahlen-Saner 07.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Myrta und Robert Koch-Bläsi vor ihrer «Sonne». Der Restaurantbetrieb in Laupersdorf läuft noch bis Ende Mai. Fränzi Zwahlen-Saner

«1976 kaufte ich als 24-Jähriger die ‹Sonne›. Es war damals eine Wirtschaft mit einer Scheune nebenan. Diese Scheune liess ich später in ein Säli umbauen», berichtet der heute 69-jährige Wirt Robert Koch und erinnert sich an seine Anfänge:

«Ich hatte damals 10'000 Franken gespart und ging zur Bank, um nach einer Hypothek zu fragen. Die wurde mir gewährt und mit dem Gesparten konnte ich das Inventar der Wirtschaft übernehmen. Als ich dann startete, war das Geld erst mal aufgebraucht.»

Robert Koch schmunzelt, wenn er von diesen Erinnerungen erzählt.

Drei Jahre nachdem er mit der Wirtschaft in Laupersdorf startete, kam seine heutige Frau Myrta in den Betrieb. Auch sie erinnert sich: «Ich wollte eigentlich nur während einer Überbrückungszeit hier im Service tätig sein und dann nach Luzern ziehen. Doch die Liebe kam halt dazwischen.» Die beiden haben geheiratet, zwei Kinder grossgezogen und nebenbei das Restaurant mit 80 Plätzen geführt.

Viele Leute kamen wegen der Rahmschnitzel

Lange Präsenzzeiten und viel Arbeit, die das Wirtepaar all die Jahre mit viel Hingabe ausführte. «Unsere Gäste schätzten eben unsere Küche», weiss Robert Koch. Legendär sind seine Rahmschnitzel – dafür seien die Gäste aus dem ganzen Thal nach Laupersdorf gekommen. «Wir hatten viele Stammgäste. Es gab Familienfeiern und Vereinsanlässe. Manchmal ging es auch hoch zu und her», berichten die beiden.

Doch in den vergangenen Jahren sei der Umsatz im Betrieb schon weniger geworden, sagen die Wirtsleute. In den vergangenen zehn Jahren haben sie alleine in der Gastwirtschaft gearbeitet. «Wenn ein grosser Anlass anstand, konnten wir auf Aushilfspersonal zählen», hebt Myrta Koch hervor.

Kinder möchten nicht in Gastronomie einsteigen

Weniger Gäste gab es also nicht bloss seit Beginn der Coronapandemie. Aus diesem Grund überlegten die beiden schon länger, ob und wie es mit der «Sonne» weitergehen soll: «Unsere Kinder wollten nicht in die Gastronomie einsteigen. Ein anderer Gastronom hat sich auch nicht gemeldet und so haben wir beschlossen, zum Zeitpunkt der Pensionierung meiner Frau die Wirtschaft zu schliessen», erklärt der Wirt.

Doch noch haben die Beiden trotz anhaltender Pandemie den Betrieb am Laufen – und zwar bis Ende Mai. Robert Koch: «Wir bieten aktuell jeden Tag ein Take-away-Menu an, was sehr gut angenommen wird. Die Gäste lassen sich täglich überraschen.»

Das Loch-Ness-Pub verbleit als letzte Wirtschaft

Zudem liefert er schon seit vielen Jahren täglich rund 25 Essen an die Seniorinnen und Senioren von Laupersdorf und Matzendorf aus. «Zum Ende unseres Wirkens möchten wir natürlich unseren Gästen für ihre Treue danken», betonen beide und bedauern, dass sie aufgrund der Coronapandemie keine eigentliche «Austrinkete» durchführen können. «Wer noch Gutscheine für Essen besitzt, soll diese doch noch via Take-away-Angebot einlösen kommen», sagen sie noch. Ende Mai werden dann die Türen der Gaststube geschlossen.

«Dann steht in Laupersdorf den Gästen noch das Loch-Ness-Pub als letzte Wirtschaft im Dorf zur Verfügung.»

Welche Thaler Restaurants sind offen?

In den vergangenen Jahren – und nicht nur seit der Coronapandemie – hat das Angebot an Gastrobetrieben in den Thaler Dörfern stetig abgenommen: In Gänsbrunnen ist schon seit längerer Zeit keine Wirtschaft mehr geöffnet. In Welschenrohr schloss der «Hirschen» im vergangenen Jahr wegen fehlender Nachfolge. Das Hotel Kreuz ist geöffnet, derzeit wird im Restaurant Take-away angeboten. Hingegen hat das Café Colette erst vor wenigen Wochen seine Türen geschlossen.

Bruno Kissling

In Herbetswil kann im Gasthof Reh eingekehrt werden, im Aussenbereich am «Seeli» und mit Take-away-Angebot des Restaurants.







Walter Schwager

In Aedermannsdorf hat das Wirtepaar Gertrud und Justus Schlegel den «Schlüssel» übernommen. Das Restaurant ist derzeit aber noch geschlossen.

In Matzendorf kann man im «Rössli» auf der Terasse einkehren. Das ist auch im «Frohsinn» möglich. Der «Sternen» ist jedoch geschlossen.

In Laupersdorf wurde das Restaurant Krone in ein Hotel garni umfunktioniert. Das «Jägerstübli» schloss schon vor längerer Zeit. Im Loch-Ness-Pub kann man essen, derzeit aber auch dort nur im Take-away-Modus.

Loch-Ness

ot

In Balsthal ist das Angebot etwas breiter aufgestellt: Derzeit können in der «Eintracht», in der «Schmitte» und im «Gemse» Take-away-Menüs bestellt werden. Zudem gibt es die Terrassen der «Eintracht» und der «Schmitte». Das Hotel Balsthal hat die Kornhaus-Terrasse geöffnet. Ebenso sind das «Pintli» beim Schloss Neu Falkenstein und das Hotel Bahnhof geöffnet.







Bruno Kissling

In Mümliswil gibt es im Dorfzentrum noch drei Wirtschaften: der «Ochsen», das «Kreuz» und die «Traube». Die Aussenbereiche von «Kreuz» und «Ochsen» sind geöffnet, zudem gibt es auch hier ein Take-away-Angebot.

Landgasthof Ochsen. Bruno Kissling

Holderbank kann mit dem Gasthof Kreuz und dem «Frohsinn/Schindlegrill» aufwarten, deren Aussenbereiche geöffnet sind, sofern das Wetter es zulässt.

Nicht berücksichtigt sind in dieser Aufzählung die Berggasthöfe im Thal.