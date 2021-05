Laupersdorf Sie produzieren seit über zehn Jahren das flüssige Gold aus dem Thal Willy und Ruth Gasser aus Laupersdorf werden bald eine grössere Ölpresse anschaffen. Etwas Sorgen machen ihnen aber die Abstimmungen vom 13. Juni. Ein Besuch in ihrer «Öli». Rahel Bühler 17.05.2021, 05.00 Uhr

Rapsfeld zwischen Laupersdorf und Matzendorf. Bruno Kissling

Sonnengelb, goldgelb, einfach gelb: Egal, wohin man derzeit geht, fährt, joggt: Der Raps blüht und duftet. Wie neben einem blühenden Rapsfeld riecht es auch im hinteren Teil des Gebäudes im Oberdorf 160 in Laupersdorf. Zwei Räume, eine grosse Ölpressen und eine kleine, fast 30 Öltanks: Hier produzieren Ruth und Willy Gasser ihr Rapsöl.

Willy und Ruth Gasser neben ihrer Ölpresse mit zwei Pressköpfen. In den Händen halten sie Rapssamen, fertiges Öl und eine blühende Rapspflanze. Bruno Kissling

Mit dem Ölpressen gestartet haben sie 2009 allerdings auf ihrem Landwirtschaftsbetrieb, nur wenige 100 Meter vom heutigen Standort entfernt. Im alten Milchraum, wie Willy Gasser sagt. Damals haben sie die Ölpressen von ihrem Vorgänger übernommen. Seit 2010 führen mehrere Grossverteiler das Rapsöl in ihrem Sortiment. Weil der Raps sowohl im Thal angebaut wie auch zu Öl gepresst wird, können Gasser ihr Öl als «Thaler Rapsöl» verkaufen. Einen Hofladen führen sie nicht. Das Label «So Natürlich» übernimmt den Vertrieb.

«Angefangen haben wir mit sechs Tonnen Raps und drei Tonnen Sonnenblumen»,

sagt Willy Gasser. 2015 reichte der Platz im alten Milchraum nicht mehr aus. Gassers zogen um: In die alte Metzgerei im Oberdorf 160. «Öli» nennen sie diesen Ort seither.

«Wir stecken viel Zeit und Herzblut in die ‹Öli›»

Mittlerweile verarbeiten Gassers 28 Tonnen Raps und sechs Tonnen Sonnenblumen zu Öl – jährlich. Was als kleines Nebeneinkommen angefangen hat, ist heute ein wichtiges Standbein geworden. Den Raps bauen sie nicht selbst an. Er stammt von Nachbarsbauern und aus Matzendorf. Die Sonnenblumen pflanzen sie selbst an. Der Hof, sechs Hektaren Ackerbau, 14 Hektaren Grasland, führt seit Januar Sohn Thomas.



Jeweils im September wird der Raps ausgesäht. Im Mai blüht er. Im Juli wird er geerntet. Dann hat er seine typisch gelbe Farbe verloren. Den Blüten sind braune Schoten gewichen. Sie beinhalten die schwarzen Rapssamen. Rapsöl pressen können Willy und Ruth das gesamte Jahr über: Nach der Ernte im Sommer bringen die Bauern die Rapssamen zur Landi. Dort werden sie – wenn nötig – getrocknet. Dann kommen sie zurück nach Laupersdorf. Auf die Heubühne der Gassers – weil der Bauernbetrieb keine Tiere mehr hat, brauchen sie kein Heu. Dort lagern sie die Rapssamen und können daraus vorzu Öl pressen.

Aus schwarzen Rapssamen wird goldgelbes Öl. Bruno Kissling

«Unsere Presse macht pro Tag 60 Liter Öl aus 150 Kilogramm Rapssamen», erklärt Willy Gasser. Die «Öli» ist das Reich des 65-Jährigen. Alles, was mit Organisation und Administration zu tun hat, übernimmt seine Frau Ruth. «Wenn gerade viel los ist, helfe ich aber auch beim Pressen», sagt die 53-Jährige.

Zuerst filtert der frischgebackene Pensionär die schwarzen Samen. «Damit keine Metallteile oder Steine in die Presse geraten», erklärt er. Was passiert, wenn’s passiert, weiss er nicht. «Bisher ist es noch nie vorgekommen.» Dann steigt Gasser eine kleine Holztreppe neben der Presse hinauf und leert die schwarzen Samen in ein grosses Gefäss. Durch einen Trichter rutschen sie nach und nach hinunter zu den beiden Pressköpfen. Diese reiben die Körner durch einen zylinderförmigen Stab, die Schneckenpresse.

Während dieser Reibung entstehen zwei Produkte: Das noch trübe Öl fliesst durch kleine Öffnungen im hinteren Teil des Zylinders in einen Tank. Als Nebenprodukt werden Rapspellets, auch Rapskuchen genannt, herausgedrückt: dunkelbraune, runde, längliche Stücke. Gesammelt in einem weiteren, blauen Fass. «Das verkaufen wir als Tierfutter», sagt Willy Gasser. Ruth ergänzt: «Die Pellets haben viele Nährstoffe drin, die dem Vieh guttun.»



Die Pressköpfe reiben die Samen. Vorne entstehen Rapspellets. Bruno Kissling

Die Rapspellets kann man als Viehfutter verwenden. Bruno Kissling

Kaltpressen nennt sich dieser Vorgang. Dabei wird keine zusätzliche Wärme für das Pressen benötigt. Bei der Reibung selbst entsteht zwar Wärme. Aber nicht genug, damit das Öl nicht mehr als kaltgepresst gilt. Sowohl kalt- wie auch warmgepresstes Öl haben Vor- und Nachteile: «Beim warmgepressten Öl gibt es eine grössere Ausbeute. Im Kaltgepressten sind mehr Nährstoffe, wie Omega-3- und Omega 6-Fettsäuren enthalten», erklärt Ruth Gasser.



Im Tank bleibt das trübe Öl drei Wochen lang drin. In dieser Zeit setzt sich ein schwarzer Satz am Boden des Tanks ab. Das klare, goldgelbe Öl schwimmt oberhalb des Satzes. Öffnen Gassers den Hahnen des Tanks, fliesst klares Öl heraus. Die Schwerkraft hat ihre Arbeit getan.

«Es fasziniert mich immer wieder, wie aus den schwarzen Samen ein gelbes Öl entstehen kann»,

sagt die Laupersdörferin, die in Welschenrohr aufgewachsen ist. Willy Gasser lächelt. Es sei schon viel Zeit, die sie in ihre «Öli» hineinsteckten. Und Herzblut. «Mir macht das Pressen Spass. Und wir stellen etwas her, das sonst nicht viele machen. Das gefällt mir.»



In diesen Tanks lagern Ruth und Willy Gasser das Öl. Bruno Kissling

Willy und Ruth Gasser zeigen, wie bei ihnen in der Oelmühle das Thaler Raps-Öl entsteht:



Bruno Kissling

Nachfrage nach regionalen Produkten sei gestiegen

Die Coronapandemie habe ihre Arbeit kaum beeinflusst. Aber die Nachfrage nach ihrem Öl sei gestiegen, blickt Ruth Gasser zurück: «Viele wollten sich letztes Jahr wieder vermehrt von regionalen Produkten ernähren.» Ganz ungetrübt in die Zukunft blicken sie aber nicht. «Die beiden Abstimmungen vom 13. Juni machen uns etwas sorgen», bemerkt Ruth Gasser. Würden sie angenommen, würde der Rapsanbau viel komplizierter. «Wir könnten wahrscheinlich immer noch Rapsöl herstellen, aber halt viel weniger.» Zuerst heisse es aber abwarten.

Trotzdem werden Ruth und Willy Gasser ihr Geschäft bald ausbauen: «Eine neue Ölpresse ist schon bestellt», sagt Willy Gasser. Sie hat vier statt wie bisher zwei Pressköpfe. Damit kann er doppelt so viel Öl in der gleichen Zeit wie jetzt produzieren. Die Presse mit den zwei Köpfen werden sie dann umrüsten. Zusätzlich zum Raps- und Sonnenblumenöl produzieren Gassers auch Baumussöl. Bisher nur, wenn Privatpersonen die Nüsse vorbeigebracht haben.

Vor drei Jahren haben sie jedoch 300 Baumnussbäume gepflanzt. Tritt man aus der alten Metzgerei und schaut nordwestlich, sieht man sie. Die Bäume sollten heuer erstmals viele Nüsse abwerfen. Dann brauchen sie die zweiköpfige Presse dafür.

