Laupersdorf Neues Kapitel in der «Krone»: Susi und Peter Bader eröffnen ein Hotel garni Etwas Mut sei bei der Umsetzung ihres neuen Projekts in Laupersdorf schon dabei, sagen die beiden langjährigen Wirte. Eine Hotel-Eröffnung während der Coronakrise ist schliesslich mutig. Aber sie seien gerne Gastgeber und mögen die Herausforderung. Rahel Bühler 31.03.2021, 05.00 Uhr

Peter und Susi Bader in einem ihrer fünf Hotelzimmer. Jedes ist nach einem umliegenden Thaler Berg benannt. Bruno Kissling

Bachtalen, Rüttelhorn, Stierenberg. Was einerseits Berge im Thal sind, sind neuerdings auch Hotelzimmer. Die insgesamt fünf Zimmer im neuen Hotel Baders Krone tragen Namen der umliegenden Juraketten. Hinter dem Hotel stecken Susi und Peter Bader. Bis vergangenen August haben sie in der «Krone» gewirtet. Dann folgte der Umbau. Jetzt ist das ehemalige Restaurant ein Hotel garni, auch Bed and Breakfast genannt.

Vor dem Hoteleingang liegen Holzbalken. Die Blumenkästen vor den Fenstern sind noch leer. «Noch ist nicht alles fertig», sagt Susi Bader, während sie im Inneren des imposanten Gebäudes verschwindet. Folgt man der 58-Jährigen, gelangt man in einen Gang. Links befindet sich der Zmorgeraum. Die Vorhangschienen und Hängelampen sind vom alten Speisesaal übernommen. Zurück im Gang, steht man nach wenigen Schritten an der Réception. Vis-à-vis waren früher der Speisesaal und das separat Säli. Sie boten Platz für 120 Gäste. Heutzutage ist davon nichts mehr übrig: Ein kurzer Gang führt zu fünf Zimmern. Jedes ist ausgestattet mit Doppelbett und Bad. Die Garderoben sind aus Holz. «Die Balken stammen aus dem alten Speisesaal», sagt Peter Bader, der sich mittlerweile dazugesellt hat. So habe man etwas vom alten Restaurant im neuen Hotel mit einbezogen.

Um die Zimmer wollen sie sich gemeinsam kümmern

Nach dem Rundgang setzen sich die ehemaligen Wirte vors Haus auf die Terrasse. 34 Jahre haben sie das Restaurant geführt. Damit sind sie die vierte Bader-Generation, die in der «Krone» wirteten. Im August 2021 war Zeit für etwas Neues: «Peter ist jetzt pensioniert. Es war klar: Unsere Söhne möchten die ‹Krone› nicht als Restaurant weiterführen», sagt Susi Bader. Da sei man über die Bücher gegangen. «Zudem hätten wir unsere Wasserversorgung für viel Geld ans Netz der Gemeinde anschliessen müssen. Da haben wir gedacht, wir machen etwas ganz Neues», ergänzt Peter Bader. Er ist sich sicher: Ein Hotel garni zu betreiben, ist mit weniger Aufwand verbunden als ein Restaurant mit À-la-carte-Menüs. Susi Bader wird weiterhin backen, Peter Bader wird kochen. Um die Zimmer wollen sie sich gemeinsam kümmern. «Sind wir mal in den Ferien, würden uns unsere Söhne ablösen», sagt der gelernte Koch. Das Ehepaar eröffnet am Samstag sein neues Hotel. «Ja, das ist schon etwas mutig», sagt Susi Bader. «Aber so können wir auch ein Stück Tradition am Leben erhalten.» Ehemann Peter ergänzt: «Es ist eine Her­ausforderung.» Er zeigt sich aber auch zuversichtlich:

«Die Lage ist zentral, aber trotzdem auf dem Land. Es gibt viele Ausflugsmöglichkeiten hier.»

Damit meint er zum Beispiel Wanderungen im Naturpark, Bikestrecken oder Gleitschirmfliegen. «Viele Schweizer haben im vergangenen Jahr in der Schweiz Ferien gemacht. Ist das heuer wieder so, kommt uns das vielleicht zugute», ergänzt die diplomierte Sommelière.

So sieht der Zmorgeraum aus. Die Vorhangstangen und Teile der Lampenschirme sind von der alten Gaststube übernommen Bruno Kissling

Der Zeitpunkt für den Umbau erachtet der 65-Jährige als ideal: «Ende August haben wir geschlossen. Seit drei Monaten müssen Restaurants ja geschlossen bleiben. Diese Zeit haben wir genutzt.» Und durch den Umbau sei ihnen nie langweilig geworden.

Beide schätzen den Umgang mit Leuten

Peter Bader ist 65 Jahre alt und damit pensioniert. Wieso fängt er ein neues Projekt an? Sie seien halt gerne Gastgeber, sagt er. Susi Bader nickt. Es sei eine sehr vielseitige Tätigkeit. Beide schätzen am Gastgebersein vor allem den Umgang mit Leuten. «Wir hatten ja vorher schon ein Zimmer im Angebot. Da hatten wir auch schon Gäste aus Indien oder Israel.» Mittlerweile, mit der vernetzten Welt, sei es kein Problem mehr, sich bemerkbar zu machen. «Wir werden im Mai zwei Familien aus Österreich beherbergen. Wie wären sie sonst auf uns gekommen, wenn nicht durchs Internet?», fragt der Laupersdörfer.

Eine Eröffnungsfeier gibt es am Samstag nicht. Baders wollen interessierten Leuten das Hotel einzeln zeigen. Viel weiter in die Zukunft geplant haben sie nicht. Peter Bader: «Einen Plan B haben wir noch nicht. Newcomer sind wir aber keine mehr. Wir wissen also, worauf wir uns einlassen.»