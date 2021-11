Laupersdorf: Petra Jeker verkauft die Kosmetika "PjNK"

Laupersdorf Diese Thalerin verkauft Pflegeprodukte aus Handarbeit: «Naturkosmetik ist für mich Gesundheitspflege» Vor einem Monat hat die Aromatherapeutin Petra Jeker das Naturkosmetik-Atelier «PjNK» in Laupersdorf eröffnet. Ihre Produkte enthalten hochwertige, natürliche und regionale Rohstoffe. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Petra Jecker in ihrem Atelier in Laupersdorf, wo die Thalerin unter dem Label PjNK in Handarbeit Seifen, Deos und weitere Naturkosmetika-Produkte selbst herstellt. Bruno Kissling

«Hautpflege ist für mich Gesundheitspflege», erklärt Petra Jeker. Vor einem Monat hat die 43-Jährige in Laupersdorf «PjNK», das Atelier für Naturkosmetik, eröffnet. «Biologisch gegärtnert habe ich schon immer», erklärt Jeker, die 2018 die Ausbildung als Aromatherapeutin in Bern angefangen hat. Die Ausbildung zur Naturkosmetikerin hat sie bereits abgeschlossen. Nachhaltigkeit sei ihr schon immer wichtig gewesen. Erst mit der Ausbildung zur Aromatherapeutin habe sie gelernt, wie bedeutend die Biochemie wirklich sei: «Ich habe gemerkt, dass die fettigen Öle, die ätherischen Öle und Hydrolate ganz wichtig sind für den Körper», schildert die Naturkosmetikerin.

Biologische Rohstoffe kommen aus der Region

«Zwischen der Aromatherapie und der Naturkosmetik ist ein fliessender Übergang», führt die 43-jährige aus. Denn die Heilkräuter aus ihrem Garten kann sie auch für die Tinkturen in der Naturkosmetik verwenden. Für Hydrolate braucht sie eigenes Pflanzenmaterial aus dem Garten, oder sie sammelt es schonend in der Natur. Diese Rohstoffe werden anschliessend in einer Kupferdestille, ähnlich wie bei der Herstellung von Schnaps, verarbeitet. Die Produktion ist reine Handarbeit. «PjNK» lege besonders viel Wert auf den Einkauf von biologischen Rohstoffen aus der Region, erwähnt die Naturkosmetikerin. Deshalb beziehe sie auch das Aprikosenöl von der Ölpresse Gasser in Laupersdorf.

Unter dem Label Pjnk Naturkosmetik werden diverse Naturkosmetika-Produkte verkauft. Bruno Kissling

Herstellungsprozess jedes Produktes wird protokolliert

Frische Kosmetik wird pflanzlich konserviert: «Was ich in die Kosmetik gebe, das lebt», erklärt die Aromatherapeutin. Dadurch seien die Produkte auch nur drei Monate haltbar und werden immer frisch hergestellt. Jeker empfiehlt deshalb die Lagerung der Kosmetika in dunklen und kühlen Räumlichkeiten. Naturkosmetik falle unter das Lebensmittelgesetz, so die Aromatherapeutin. Strenge Vorgaben seien daher zu beachten wie beispielsweise eine eigene Küche im Atelier.

Besonders viel Wert legt sie auf die Kategorisierung jedes einzelnen Rohstoffes im Computer. Dabei wird etwa der Anbieter des Rohstoffes, die Haltbarkeit oder die verwendete Menge vermerkt.

«Jedes Produkt hat sein eigenes Protokoll, damit der Herstellungsprozess jederzeit nachvollziehbar ist.»

Nur durch einen solchen Katalog könne man eine unsaubere Arbeitsweise ausschliessen, so Jeker.

Hochwertige und natürliche Rohstoffe werden verarbeitet

Die Vorbereitung nehme gemäss der Naturkosmetikerin genau so viel Zeit in Anspruch wie die Produktion der Kosmetika selbst. Zuerst muss die Arbeitsfläche desinfiziert werden, um anschliessend alle Utensilien bereitstellen zu können, erklärt die Aromatherapeutin. Erst dann könne mit der Wasser- und Fettphase begonnen werden. Anschliessend werde alles zusammengerührt und so die Wirkstoffphase eingeleitet: «Es ist wie kochen.»

Wichtig für Jeker ist, dass die Naturkosmetik mit ihren hochwertigen und natürlichen Rohstoffen die Hautprozesse unterstütze. «Naturkosmetik ist für mich Gesundheitspflege. Es müssen Rohstoffe enthalten sein, die ich unbedenklich an meine Haut lassen kann».