50 Jahre Lourdespilgerverein Kanton Solothurn in Laupersdorf

Laupersdorf «Man muss Lourdes einfach erlebt haben»: Lourdes Pilgerverein feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einer Ausstellung Die französische Stadt Lourdes liegt in den Pyrenäen und ist einer der weltweit meistbesuchten Wallfahrtsorte der Welt. Ein Pilgerverein aus dem Kanton Solothurn feiert nun sein 50-jähriges Jubiläum. Das letzte noch lebende Gründungsmitglied erzählt, wie es zur Vereinsgründung gekommen ist. Rudolf Schnyder Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.00 Uhr

50 Jahre Solothurnischer Lourdes Pilgerverein. Marlis Brunner, letztes noch lebendes Gründungsmitglied des Lourdes Pilgervereins SO, schaut sich die Ausstellung an. Carole Lauener

Der Lourdes Pilgerverein Kanton Solothurn feierte in Laupersdorf sein 50-Jahr-Jubiläum. Ein Organisationskomitee unter der Führung von René Allemann (Welschenrohr) hat den Anlass bis ins letzte Detail perfekt vorbereitet.

In Laupersdorf gibt es eine Lourdes-Grotte und das einzige heute noch lebende Gründungsmitglied des Vereins, Marlis Brunner, wohnt auf einem Bauernhof im Weiler Höngen ob Laupersdorf.

«Als ich 32 Jahre alt war – also vor 50 Jahren – gab mir jemand 100 Franken, damit ich nach Lourdes reisen konnte. In Oensingen bestieg ich den Zug und reiste dann in einem Sechserabteil zusammen mit anderen Personen nach Lourdes. Wir hatten es sehr gut zusammen und die Reise hat mir sehr gut gefallen», berichtete Marlis Brunner.

Auch Maria Brändle reiste im gleichen Abteil nach Lourdes. Sie versprach der Muttergottes, dass sie einen Lourdes Pilgerverein gründen werde, wenn sie von ihrer argen Krankheit Heilung erlangen würde und so war es dann auch. «Man muss Lourdes einfach erlebt haben, der Ort strahlt eine gewisse Wärme aus und das Gemeinschaftsgefühl im Wallfahrtsort ist riesengross», bemerkte Marlis Brunner.

Schon bei der Heimfahrt von Lourdes stellte die künftige Präsidentin des Vereins Maria Brändle im Zug den Vorstand zusammen und Marlis Brunner übernahm danach das Amt der Aktuarin.

Interessiert betrachten die Gäste die Schautafeln zur Geschichte des Lourdes Pilgervereins Kanton Solothurn. Carole Lauener

Am St.Ursentag, am 30. September 1972, fand nach der Beauftragung von Bischof Anton Hänggi im Restaurant Post in Oensingen die Gründungsversammlung statt. Heute zählt der Verein über 500 Mitglieder und Präsidentin des Vereins ist Gertrud von Däniken.

Zum Einzug in die Kirche St.Martin in Laupersdorf am vergangenen Wochenende durfte das Gründungsmitglied Marlis Brunner auf einer Pferdekutsche neben dem emeritierten Weihbischof Martin Gächter Platz nehmen. Der festliche Einzug führte durch den Dorfkern von Laupersdorf, angeführt von der Brass Band Frohsinn Laupersdorf und begleitet von über 20 Fahnendelegationen von Lourdes Pilgervereinen aus allen Gegenden der Schweiz.

Den Festgottesdienst zelebrierte Weihbischof Martin Gächter zusammen mit anderen Priestern und Diakonen als Konzelebranten. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Männerchörli der Männerkongregation Mariä Himmelfahrt und vom Organisten Patrik Fluri. Zum Festakt in der Mehrzweckhalle «Kreuzacker» in Laupersdorf wurden die geladenen Gäste vom Alphorntrio Horngraben (Matzendorf) empfangen.

Feierlichkeiten des Solothurnischen Lourdes Pilgerverein: (v.l.n.r.) Roland Bobst, zuständig für die Chronik und die Ausstellung, Marlis Brunner, letztes noch lebendes Gründungsmitglied Lourdes Pilgerverein SO, Gertrud von Däniken, Präsidentin Lourdes Pilgerverein SO und René Allemann, OK-Präsident. Carole Lauener

Nach dem Aperitif stellte Roland Bobst die von ihm verfasste 88-seitige Chronik «50 Jahre Lourdes Pilgerverein» näher vor und in der Halle konnte auf 12 Stelen und somit in 12 Bildern eine neue Ausstellung mit Texten, Illustrationen und Fotos über die Geschichte des Vereins betrachtet werden.

Ständerat Pirmin Bischof beleuchtete in seiner Festansprache die Geschichte der Pilgerfahrten und stellte verschiedene Wallfahrts- und Kraftorte vor. In der Schweiz sind Einsiedeln, Flüeli-Ranft und Mariastein die bekanntesten und er wies auch auf die Kraftorte Einsiedelei bei Solothurn/Rüttenen und Oberdorf SO hin.

«Kann man diese Kraft an diesen Kraftorten messen? Ich glaube, man muss diese Kraft eigentlich gar nicht messen. Von den Wundern von Lourdes sind nämlich 69 wissenschaftlich nachgewiesen», bemerkte Pirmin Bischof.

Der Wallfahrtsort Lourdes Madonna von Lourdes. Maurizio Malangone Die französische Stadt Lourdes liegt in den Pyrenäen und ist einer der weltweit meistbesuchten Wallfahrtsorte der Welt. Im Jahr 1858 soll dort die damals vierzehnjährige Bernadette Soubirous in einer Grotte mehrfache Erscheinungen einer weiss gekleideten Frau gehabt haben. Diese Erscheinung offenbarte sich nach ihren Worten als «die unbefleckte Empfängnis». Bei einer dieser Erscheinungen wurde eine Quelle in der Grotte freigelegt. Die Mutter Gottes bat Bernadette Soubirous nach ihren Worten darum, den Priestern auszurichten, dass an der Grotte eine Kirche errichtet werden soll. Heute ist diese Kirche ein bedeutender Wallfahrtsort. Der Quelle werden Heilkräfte zugeschrieben, und es wurde von vielen Wunderheilungen berichtet. Bernadette Soubirous wurde Ordensschwester und am 8. Dezember 1933 heiliggesprochen. Quelle: Wikipedia

