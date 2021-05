Laupersdorf Lokalhistoriker: Eine Arbeit, die nie zu Ende ist Johann Brunner (89), Lokalhistoriker aus Höngen (Laupersdorf) recherchiert unaufhörlich über seine Heimat und deren Bewohner. Fränzi Zwahlen 27.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Johann Brunner (89) aus Höngen, inmitten einiger seiner verfassten Familienstammbäumen. Fränzi Zwahlen

Erreicht man den Weiler Höngen ob Laupersdorf, ist es gleich das erste Haus links, in dem Johann Brunner-Otter (89), Lokalhistoriker und pensionierter von Roll-Ingenieur mit seiner Ehefrau lebt. Er führt seine Besucher gerne in sein «Studierzimmer» mit Regalen voller Ordner und Mäppchen. In einer Ecke sind grosse und kleine Papierrollen zu sehen. «Das sind Stammbäume», sagt Brunner und führt in einen angebauten Raum, wo er auf einem grossem Tisch schon einige Schriften ausgebreitet hat. Schon immer habe ihn interessiert, wo er, seine Familie und die Leute in seiner Umgebung herkommen. «Viele leben seit Generationen hier in Höngen und in Laupersdorf oder auch in den anderen Dörfern des Thal», weiss er. So sei es interessant herauszufinden, wer mit wem, wann und warum verwandt ist; wer hohe Ämter inne hatte und wer auf welchem Hof wohnte oder welchen Beruf er ausübte.

Hilfe bei der Stammbaumforschung

Oft bekomme er Anfragen von Familien, ihnen doch bei der Suche nach ihren Vorfahren behilflich zu sein und einen Stammbaum zu erstellen.

«Kürzlich hat mich eine Familie kontaktiert und ich fand heraus, dass es Auswanderungen bis nach Venezuela gab»,

berichtet Brunner und freut sich. Recherchieren nach alter Manier Wer nun aber glaubt, Johann Brunner verlasse sich bei seinen Rechererchen aufs Internet oder dessen Suchmaschinen täuscht sich. Der 89-Jährige arbeitet wie früher: Seine Recherchehilfen sind alte Kirchenbücher oder Protokolle, die Bestände des Staatsarchivs in Solothurn, sein grosses Netzwerk in der Region, seine Erfahrung und sein Wissen. Will Johann Brunner etwas Allgemeines wissen, holt er das Brockhaus-Lexikon hervor - so wie immer.

Besonders interessiert Johann Brunner alles, was mit den verschiedenen Strängen der Familie Brunner zusammenhängt. Er ist überzeugt, den Ahnherrn dieser Familie gefunden zu haben, und der stamme aus Höngen. «Es könnte sich um Heini Burkartz handeln, der uns 1374 in Höngen begegnet. Dieser bewohnte hier eine Schuppose, einen kleinen Bauernhof. Um 1390 wird dann ein Heinerich zum Brunnen erwähnt, dessen Nachkommen die mittlerweile weit verzweigte Familie Brunner sind.» Damals gab es noch keine eigentlichen Nachnamen, doch durch die Bezeichnung «zum Brunnen» könne als erste Nennung des Nachnamens Brunner gedeutet werden, ist Johann Brunner ziemlich sicher.

Erstes Mümliswiler Gemeindeoberhaupt gefunden

Eine andere Erkenntnis, die auch für das Nachbardorf Mümliswil interessant ist, hat Johann Brunner bei Untersuchungen in den letzten zwei Jahren gewonnen. «Von 1803 bis 1810 war ein Josef Bloch Gemeindeoberhaupt von Mümliswil. Ihm folgte dann ab 1810, wie bekannt ist, Franz Josef Schärr im Amt.» Josef Bloch, der 1761 in Mümliswil geboren wurde, kaufte um 1810 in Höngen einen grossen Bauernhof. «Wahrscheinlich wurde er dann Gemeindoberer von Höngen,» glaubt Johann Brunner, «denn verbrieft ist, dass er in Höngen lebte und irgendwann Gemeindeoberer von Laupersdorf war und bereits 1812 als Richter nach Matzendorf berufen wurde. Brunner ist vorsichtig beim Interpretieren seiner Erkenntnisse. «Höngen und Laupersdorf wurden erst 1879 zu einer Gemeinde. Eine Trennungsurkunde aus 1747 bezeugt, dass Höngen zunächst selbstständig war.» Und so gebe es noch viel Unbekanntes aus der regionalen Geschichte zu ergründen, sagt Brunner. «Es ist eine Arbeit, die nie fertig ist.»