Saniertes Schulhaus Linden Laupersdorf

Laupersdorf Einweihung nach Renovierung: Der Charakter des Schulhauses Linden bleibt erhalten Das 112 Jahre alte Schulhaus Linden in Laupersdorf wurde umfassend renoviert und am vergangenen Wochenende neu eingeweiht. Rudolf Schnyder 05.07.2021, 05.00 Uhr

«Schaffe, schaffe, hämmere und schuufle, schtriche, no einisch schtriche» sang der Schülerchor von Laupersdorf unter der Leitung von Michèle Ackermann und Karin Gasser, auf der Gitarre von André Ackermann begleitet. Dieser Liedtext könnte nicht treffender sein und beinhaltet, was die Handwerker während der letzten zehn Monate seit September 2020 leisteten.

Daniel Fluri, Präsident der Spezial-Baukommission Schulhaus Linden, lud Behörden, Unternehmer und Handwerker, den Schulleiter, das Team der Lehrpersonen, die Werkhof-Angestellten und die Abwarte zu einem Abschlussfest der Renovierungsarbeiten ein. Es folgte am vergangenen Wochenende für die Bevölkerung ein Tag der offenen Tür. «Mit grosser Freude können die Räumlichkeiten der Schule übergeben werden. Die Schülerinnen und Schüler dürfen ab dem kommenden Schuljahr 2021/22 den Unterricht in einem Gebäude geniessen, das den heutigen Unterrichtsformen gerecht wird», so Fluri.

Das Raumprogramm wurde der Zeit gemäss angepasst

Symbolisch durchtrennten Schülerinnen und Schüler vor dem Schulhauseingang zusammen mit dem Gemeindepräsidenten Edgar Kupper, dem Architekten Martin Frei und dem Schulleiter Kuno Flury ein Band.

Die Räumlichkeiten umfassen im Parterre ein Klassenzimmer mit Gruppenraum, ein Zimmer für Logopädie / DAZ sowie ein Zimmer für die Schulleitung. Im ersten Stock sind zwei Klassenzimmer mit Gruppenräumen (davon ein Zimmer für den Kindergarten) und ein weiterer Raum für Logopädie / DAZ untergebracht. Unverändert befindet sich im zweiten Stock eine Wohnung.

Die bisherige alte Turnhalle im Untergeschoss blieb erhalten, neu geschaffen wurden hier ein Werkraum, ein Materialraum und ein Technikraum. Saniert wurden im ganzen Gebäude die WC-Anlagen und neu eingebaut wurde ein Lift.

Ein typischer Vertreter des Heimatstils

«Das Schulhaus Linden ist ein typischer Vertreter des Heimatstils und wird deshalb auch als erhaltenswertes Gebäude eingestuft», erläuterte Architekt und Bauleiter Martin Frei vom Büro wwb.architekten ag, Solothurn/Balsthal. «Viele Details und Bauteile sind im originalen Zustand erhalten. Deshalb wurden an der alten Bausubstanz dieses 112 Jahre alten Gebäudes nur wenige Eingriffe vorgenommen. Es gab einzig Mauerdurchbrüche für die neugeschaffenen Gruppenräume neben den Klassenzimmern und für den Einbau des Lifts».

Erhalten geblieben sind beispielsweise die alten Plattenböden in den Gängen, hingegen wurden die Sanitär- sowie die Elektro-Installationen erneuert und auch auf eine für die Schülerinnen und Schüler angenehme Raumakustik wurde Wert gelegt. Die Klassenzimmer sind mit elektronischen Wandtafeln ausgerüstet und alle Räume bekamen einen neuen Verputz und Anstrich.

«Die zielgerichtete, lösungsorientierte Arbeit mit der Baukommission und der Gemeindebehörde hat mir sehr grossen Spass bereitet»,

erwähnte Martin Frei.

Pater Joseph Alummottil Philipose, Leitender Priester des Pastoralraums Dünnernthal, segnete das renovierte Schulhaus Linden ein. Nachdem der Schülerchor passend zur Wiedereröffnung des Schulhauses Linden «S’ Schuelhuus Linden isch jetzt nöi, mir dankä» sang, dankte der Gemeindepräsident Edgar Kupper allen Beteiligten für die gelungene Arbeit.

«Die Innengestaltung ist auf die heutigen modernen Unterrichtsformen ausgerichtet.»

Und er blickte zurück: «Im Jahr 1909 wurde dieses Schulhaus als alleinstehendes Gebäude ausserhalb des Dorfkerns auf einer grünen Wiese im Schüracher erbaut und es hat damals 122000 Franken gekostet. Dies in einer Zeit wo der Stundenlohn 20 Rappen betrug».