Laupersdorf «Bücher aussortieren war immer schlimm für mich» – nach 35 Jahren tritt die Leiterin der Gemeindebibliothek Laupersdorf ab Seit 1989 hat Regula Bader die Gemeindebibliothek in Laupersdorf geleitet. Und dabei so manchen neuen Büchertrend mitbekommen. Per Ende Jahr wird die bald 63-Jährige pensioniert. 31.12.2022

Regula Bader führt seit 1989 die Bibliothek in Laupersdorf. Nun tritt sie ab. Patrick Lüthy

Während fast 35 Jahren bestand Regula Baders Welt aus Büchern. Zumindest ihre Arbeitswelt. Denn so lange leitete sie die Gemeindebibliothek Laupersdorf.

Damals, 1989, Bader war frischgebackene Mutter, realisierte Laupersdorf im Dachgeschoss des zwei Jahre vorher gebauten Gemeindehauses eine Bibliothek. Möglich war das durch die Schenkung einer Stiftung. Als Lehrerin habe sie nicht mehr weiterarbeiten können, berichtet Bader bei einem Besuch im Dachgeschoss. Teilzeit war damals noch ein Fremdwort. Also habe sie nach etwas Neuem Ausschau gehalten, die Ausbildung zur Bibliothekarin und später zur Bibliotheksleiterin absolviert. Seither ist sie da.

Zu ihren Aufgaben gehörte nebst der Ausleihe auch das Einkaufen und Aufarbeiten von Büchern. Später hat sie wieder Teilzeit in der Schule gearbeitet. So hatte sie stets eine Verbindung zu den Lehrpersonen. So wurde zum Beispiel etabliert, dass jede Klasse eine Stunde pro Woche in der Bibliothek verbringt.

Das ist auch heute noch so. Die Bibliothek sollte ursprünglich auch nur für die Schule zur Verfügung stehen, der Stiftungsbeitrag hatte aber zur Bedingung, dass sie für das gesamte Dorf offen steht. Und dass die Gemeinde die Folgekosten trägt.

Krimis sind nach wie vor beliebt

Bis 2003 arbeiteten die Bibliothekarinnen ohne Computer. «Wir haben sogar Mahnungen von Hand geschrieben», erinnert sich Bader. Seit 2007 gibt es auch Hörbücher. E-Books und DVDs habe man aber aus Kostengründen nie angeschafft. Seit 2022 hat die Institution eine eigene Website.

Die Kundschaft bestehe aus Leuten aus dem ganzen Thal. Vor allem aber seien es Kinder, der Schule wegen, berichtet die Laupersdörferin. Und: «Es kommen mehr Frauen als Männer zu uns.»

2021 wurden 16'343 Bücher ausgeliehen. Zum Vergleich: Im ersten Jahr nach der Eröffnung waren es 6900. Krimis seien nach wie vor beliebt, sagt Bader. Oder Frauenschicksale aus anderen Zeiten. «Wir müssen immer ein offenes Auge für Neuigkeiten haben. Wir schauen auch auf den Schweizer Buchpreis oder den Literaturclub.»

Für sie selbst ist «Der Gesang der Flusskrebse» eines ihrer Lieblingsbücher. «Ich lese auch gerne Historisches oder Frauenporträts.» Am liebsten an ihrem Job mochte sie die Begegnung mit den Menschen und den Austausch über die Bücher. Oder die Geschichtenstunden mit den Kindern: «Ab und zu wurde ich dann im Dorf angesprochen mit ‹du warst doch die, die uns Geschichten vorgelesen hat›.» Sie erinnert sich auch an die Übernachtungen, die in der Bibliothek stattgefunden haben.

Veränderungen im Leseverhalten

Am schwierigsten war hingegen das Aussortieren von Büchern, die nicht mehr gelesen wurden oder in die Jahre gekommen waren. «Das war immer sehr schlimm für mich. Die Bücher sind mir doch alle so ans Herz gewachsen.»

Fast 35 Jahre ihrer Arbeitstätigkeit hat Regula Bader in diesen Räumen verbracht. Patrick Lüthy/Archiv

In den vergangenen 35 Jahren habe sie auch Veränderungen beim Leseverhalten festgestellt: «In der Oberstufe nimmt die Freude am Lesen deutlich ab. Aber viele kommen später mit ihren eigenen Kindern zurück.»

Im Januar wird Regula Bader 63 Jahre alt. Eigentlich habe sie schon länger mit dem Rücktritt geliebäugelt. Doch erst jetzt, seitdem die Nachfolge klar geregelt ist, habe sie sich dazu durchringen können. Regina Fluri-Erzer wird die Leitung übernehmen. Seit einem Jahr ist sie in der Bibliothek tätig und wurde in dieser Zeit eingearbeitet.

Bader: «Nun werde ich mich schweren Herzens zurückziehen. Aber wir haben eine gute Lösung gefunden.» Sie selbst ist vor kurzem zum ersten Mal Grossmutter geworden und freue sich auf die Zeit mit ihrem Enkel. Und sie freue sich auch, mehr Zeit zum Lesen und für die Natur zu haben.

