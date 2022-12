300 Lichter beleuchten den Weg zur Lourdes-Grotte Laupersdorf

Laupersdorf Alle Jahre wieder erhellen 300 Laternen die Lourdes-Grotte von Laupersdorf Mitglieder des Lourdes-Vereins schaffen jedes Jahr an den Adventswochenenden einen märchenhaften Zugang zur Lourdes-Grotte. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Lourdes-Grotte am Nordhang von Laupersdorf. Andre Veith

Die Lourdes-Grotte von Laupersdorf liegt nördlich oberhalb des Dorfes, am Ende des Erzweges. Jedes Jahr an den Adventwochenenden werden auf dem Weg zur Grotte von Mitgliedern des Lourdes-Vereins von Laupersdorf Kerzen und Laternen angezündet. Der romantische Weg hinauf zur Grotte wird so zum weihnachtlichen Erlebnis für Jung und Alt – insbesondere, weil auch an einem Hüttli der Briefkasten für die Weihnachtswünsche an das Christchind angebracht ist.

«Wo das Wasser in einem Wasserfall hinunterstürzt»

Die Lourdes-Grotte von Laupersdorf wurde im Jahr 1954 als Andachtsstätte von Männern aus dem Dorf gebaut. «Der Standort der Grotte wurde auf der linken Seite des Baches festgelegt, wo das Wasser in einem romantischen Wasserfall hinunterstürzt», ist den Gründungsunterlagen zu entnehmen.

Der Weg ist auch bei Familien beliebt. Andre Veith

In den vorhandenen Fels wurde eine Höhle geschlagen und über den Bach eine gewölbte, steinerne Brücke gebaut. In der Felsnische, die an die Grotte im französischen Lourdes mahnt, sind Statuen der Muttergottes und der heiligen Bernadette zu sehen. Später kam noch ein Kreuzweg mit 14 Bildstöcken dazu.

Die Lichter wärmen Herz und Seele. Andre Veith

Die Laternen und Kerzen werden im Dezember jeweils am Samstag und Sonntag sowie an den Weihnachtstagen vom 24. bis 26. Dezember zwischen 16 und 20 Uhr beleuchtet. An den Sonntagen werden jeweils Feuer brennen, um sich aufzuwärmen, und es wird Glühmost ausgeschenkt.

Am vierten Advent findet um 16 und 16.30 Uhr ein Panflötenkonzert mit Romy Freudiger und ihren Schülern statt. Ein Parkplatz ist vor dem Einstieg in die Grotte vorhanden, der Weg ist aber nicht kinderwagengerecht.

