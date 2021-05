Laupersdorf 2 Felder, 60 Aren, 35 Kilogramm pro Tag: So erntet Familie Eggenschwiler die Spargeln Familie Eggenschwiler baut seit genau 30 Jahren grüne Spargeln in Laupersdorf an. Mittlerweile in zweiter Generation. Ein Besuch bei der Ernte. Rahel Bühler 11.05.2021, 05.00 Uhr

Familie Eggenschwiler auf dem Feld (v.l.): Elena, Nicole, Silvan und Jakob beim der Spargelernte in Laupersdorf. Während sechs Wochen im Frühling steht diese Arbeit an. Bruno Kissling

Mit einem Pickup fährt Silvan Eggenschwiler den kurzen Weg vom Hof an der Hauptstrasse in Laupersdorf zum Spargelfeld. Das liegt an der südlichen Dorfgrenze, nahe der Dünnern. «Es war lange zu trocken und vor allem zu kalt für die Spargeln», sagt der 41-Jährige während der Fahrt.

Jetzt kämen sie aber langsam aus dem Boden, die grünen Stängel: kleine, grosse, dicke, dünne, krumme. Auf dem Feld sind sein Vater Jakob, seine Frau Nicole und die jüngste Tochter Elena bereits am Ernten. Jakob Eggenschwiler schon seit 6.15 Uhr morgens.

Vor genau 30 Jahren hat er mit dem Spargelanbau angefangen. Aus Zufall, wie er sagt: «Mein Schwager wollte eine neue Scheune bauen. Also sind wir Modelle anschauen gegangen.» Im Ort habe dann jemand Spargeln angebaut. Damals war die grüne Pflanze noch etwas exotisches. «Ich kam wieder nach Hause und wollte Spargeln anbauen. Noch im selben Jahr haben wir 500 Wurzelstöcke gesetzt.» Von Hand, wie er betont.

Heuer kamen die Spargeln wegen der Kälte spät

Heute umfasst der Hof zwischen 6000 und 7000 Stöcke. Sie setzen sie mittlerweile maschinell. «Sind die Wurzelstöcke einmal gesetzt, müssen sie drei Jahre wachsen, bis man zum ersten Mal ernten kann», erklärt Silvan Eggenschwiler und ergänzt: «Ein Wurzelstock lebt etwa zehn Jahre.»

Er hat vor drei Jahren den Hof von seinen Eltern übernommen, seither führt er ihn zusammen mit seiner Frau Nicole. Auch die Eltern und die vier gemeinsamen Kinder helfen mit. Total umfasst der Hof 17 Hektaren Ackerland. Silvan Eggenschwiler arbeitet zudem 100 Prozent als Zimmermann. «Wenn man mich auf dem Hof braucht, gehe ich später zur Arbeit. Meine Arbeitgeber sind flexibel.»

Manche Spargeln wachsen pfeilgerade in die Höhe. Bruno Kissling

Eggenschwilers bauen heute Spargeln auf 60 Aren an. Die zwei Felder liegen zwischen Dünnern und Hauptstrasse. «Vor drei Jahren haben wir 2500 neue Wurzelstöcke gesetzt. Von ihnen können wir heuer zum ersten Mal Spargeln ernten», sagt Silvan Eggenschwiler. Eines der Felder ist 100 Meter lang und umfasst 25 Dämme, das sind zu Walmen aufgeschüttete Erde. Das zweite ist etwas kleiner.

Pflanzen lässt man hochwachsen

Manche Stiele sind schon dürr und heben sich durch ihre weisse Farbe deutlich vom braunen Boden ab. «Das sind die aus dem Vorjahr», erklärt der gelernte Zimmermann. Denn die Pflanzen auf dem Feld selbst lässt man auf eine Höhe von etwa 1,5 Metern hochwachsen. «Das stärkt die Pflanze für die nächste Saison», sagt Silvan Eggenschwiler. Im Anschluss mäht man sie.

Im Vergleich zum Vorjahr seien die Spargeln heute spät dran. «Sie mögen es feucht und warm.» Zwar habe es in den vergangenen Tagen viel geregnet. Aber zuvor war es lange zu kalt.

«In einer warmen Nacht, bei etwa zehn Grad, können die Spargeln bis zu 15 Zentimeter wachsen.»

Wachsen sie schnell, speichern sie viel Wasser in der Spargel selbst. Dann seien sie «butterzart», weiss Eggenschwiler. Das merke man beim Schneiden mit dem Messer. Das Messer gleite dann nur so durch den grünen Stängel. Er selbst mag jedoch keine Spargeln.

Ernten ist denn auch vor allem die Aufgabe von Vater Ernst und Frau Nicole. Am vergangenen Samstag haben sie ein Kilogramm abgeschnitten. Nur einen Tag später, am Sonntag, waren es sogar 17 bis 18. «An einem guten Tag ernten wir bis zu 35 Kilogramm», sagt Eggenschwiler. Grundsätzlich seien Spargeln einfache Kulturen, sagt der Laupersdörfer. «Manchmal kommt der Spargelkäfer vor. Aber bei uns zum Glück bisher noch nie.»

Die Erntezeit der Laupersdörfer Spargeln beträgt sechs Wochen. In dieser Zeit suchen jeden Morgen eine bis zwei Personen das Feld nach den grünen Stängeln ab. Nach dem Abschneiden legen sie sie in grüne Plastikkisten. Auf einem Fahrradwagen oder im Auto gestapelt, werden sie auf den Hof transportiert.

Dort sortiert sie Jakob Eggenschwiler nach Grösse und Form. Anschliessend schneidet er sie auf eine Länge von 20 Zentimeter zu.

Jakob Eggenschwiler zeigt, wie er die Spargeln sortiert und verrät, welche am zartesten sind:

Nach dem Waschen füllt er sie in Plastiksäckli zu einem Kilo ab. Der Verkauf läuft nur über den Hofladen. «Sie schmecken halt schon frischer als die vom Detailhändler», sagt der Senior. Sohn Silvan ergänzt: «Wir haben viele Stammkunden. Wahrscheinlich können wir noch heute alle geernteten Spargeln verkaufen.»

Auch in nächster Zeit dreht sich vieles um Spargeln

Wenige Minuten nachdem Familie Eggenschwiler vom Spargelfeld auf den Hof zurückgekehrt ist, fährt schon das erste Auto vor. «Haben Sie schon Spargeln», fragt die Beifahrerin. Nicole Eggenschwiler nickt und sagt: «Normalerweise sind wir um diese Zeit schon fertig mit Sortieren und Waschen. Deshalb sind jetzt schon die ersten Kunden da.»

So dreht sich in nächster Zeit auf dem Hof der Eggenschwilers vieles um den Spargel. Aber nur, wenn es genug warm ist in der Nacht.

Jakob (links) und Silvan Eggenschwiler sortieren die Spargeln auf dem Hof. Bruno Kissling