An Fulenbacherstrasse in Härkingen sorgen Lastwagen für Lärm

Lärmbelästigung Ärger in Härkingen: Anwohner stören sich an vorbeifahrenden Lastwagen Anwohner der Fulenbacherstrasse in Härkingen beklagen sich, dass die durchfahrenden Lastwagen zu laut sind. Der Inhaber eines Transportunternehmens wehrt sich und fordert vom Kanton die Sanierung der Strasse. Thaddäus Braun 16.02.2022

An der Fulenbacherstrasse in Härkingen fahren viele Lastwagen durch. Für Anwohner Jörg Jäggi ist dieser Lärm zu gross geworden. Patrick Lüthy

Durch den kontinuierlichen Ausbau der Industrie- und Gewerbebetriebe im Gäu steigt auch die Anzahl der Lastkraftwagen, die sich in der Gegend bewegen, kontinuierlich. So auch auf der Fulenbacherstrasse zwischen Härkingen und Wolfwil. Anwohner Jörg Jäggi ist dieser Lärm zu gross geworden, sodass er sich vor einigen Jahren zu wehren begann. Er sagt:

«Sie fahren 80-mal pro Tag rund um die Uhr durchs Dorf. Und weil LKWs breiter sind als normale Personenwagen, fahren sie jedes Mal über die Schachtdeckel auf der Strasse, was den Lärmpegel erhöht.»

Ein weiteres Problem sei, dass diese Lastwagen ohne Container unterwegs sind, was den Lärm zusätzlich verstärke. Dazu komme, dass ein Lastwagen 15-mal lauter sei als ein normaler Personenwagen.

Um auf das Problem aufmerksam zu machen, habe er der Gemeinde bereits 2018 ein Video geschickt. Der Gemeinderat habe Daniel Reichen, Inhaber der Firma Retralog, an eine Gemeinderatssitzung eingeladen. Denn: «Dieses Transportunternehmen ist verantwortlich für viele LKWs, welche die Fulenbacherstrasse passieren», sagt Jäggi.

«Bei der Besichtigung eines Fahrzeuges für den Container-Transport, wurde die Möglichkeit der Lärmdämmung festgestellt. Unternommen wurde danach aber nichts», erklärt der Anwohner. Er beschwerte sich deshalb im Juli 2019 direkt bei Daniel Reichen. Das Gespräch habe aber leider nichts gebracht, es habe sich anschliessend nichts verändert.

«Wir wollen nur unseren Dienst an der Gesellschaft leisten»

Reichen von Retralog erklärt:

«Wir haben eine Lärmmessung machen lassen. Daraus hat sich ergeben, dass unsere Lastwagen gleich laut oder sogar leiser sind als alle anderen.»

Die Lärmemission liege im gesetzlichen Bereich. Und zur Erfüllung seines Transportauftrags würden nun mal Lastwagen benötigt.

Zudem sei ihr Handlungsspielraum klein, sie könnten höchstens alternative Routen nutzen. Dies würde das Problem aber nur verlagern und wäre aufgrund des längeren Weges ökologisch unsinnig. «Schliesslich sind wir ein Transportunternehmen und wollen einfach unseren Dienst für die Gesellschaft leisten», ergänzt Reichen.

Keine Lärmsanierungsprojekte geplant

In einem Punkt sind sich die beiden aber einig: Die Strasse ist in schlechtem Zustand und sollte saniert werden. Zuständig für eine solche Sanierung ist der Kanton. Gemäss Daniel Zimmermann vom Amt für Verkehr und Tiefbau des Kantons ist jedoch erst in einigen Jahren eine Sanierung der Fulenbacherstrasse geplant.

«Dies muss jedoch nicht zwingend mit dem Lärm zusammenhängen, es geht viel mehr um den Gesamtzustand der Strasse», erklärt Zimmermann. Bis dahin seien von Seite des Kantons keine grösseren Bauarbeiten geplant.

Schachtdeckel werden ersetzt

André Repond, Gemeinderat in Härkingen und verantwortlich für das Ressort Werke und Umwelt, ist sich des Problems bewusst:

«Wir wollen dies als Gemeinde proaktiv angehen.»

Um den Lärmemissionen kurzfristig etwas entgegenzuwirken, werde die Gemeinde im Frühjahr die Schachtdeckel ersetzen.

Es gäbe jedoch nicht nur Probleme mit dem Lärm, sondern auch mit der Verkehrssicherheit: Die Fulenbacherstrasse und Usserdorf ist der Schulweg vieler Kinder. Die Strassenbreite erfülle die Anforderungen für einen hoch frequentierten LKW-Verkehr in Verbindung mit dem Langsamverkehr und Fussgänger nicht. «Hier besteht ein dringender Handlungsbedarf», sagt Repond.

«Da die Strasse jedoch in der Verantwortung des Kantons steht, kann auch die Gemeinde selbst nicht viel am Lärm- und Sicherheitsproblem ändern. Wir sind aber mit dem Kanton in Kontakt, um gemeinsam eine nachhaltige Lösung zu finden», sagt der Gemeinderat.

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen

«Ich habe alles versucht, viel mehr unternehmen kann ich nicht mehr», zeigt sich Jäggi konsterniert. Als Lösung würde er eine Tempo-30-Zone vorschlagen. Bis dahin sei es aber wohl noch ein langer Weg.

Das Lärmproblem an der Fulenbacherstrasse bleibt aber sicherlich weiterhin ein Thema, denn es regt sich langsam auch Widerstand in den neu erbauten Häusern an der Strasse. Jäggi:

«Das ist meine letzte Hoffnung.»

