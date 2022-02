An Chesslete in Matzendorf nahmen 80 Personen teil

Lärm im Dorf Chesslete in Matzendorf: Da lacht das Herz und fürchten sich die Viren In Matzendorf stand die Chesslete am Anfang eines ereignisreichen Fasnachtsauftakts. Mit 80 Teilnehmenden war die Schar kleiner als sonst, die Stimmung dafür aber umso ausgelassener. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 24.02.2022, 12.53 Uhr

Am Schluss gab's Mehlsuppe in einer Scheune. Patrick Lüthy

Es ist ein gewaltiger Chlapf, der um 5.01 Uhr Matzendorf erschüttert. Der Urknall, von Fasnachtschef Martin Götschi gezündet, eröffnet die Chesslete und treibt den Teilnehmenden jede Restschläfrigkeit aus den Augen. Der «Gäuer» Nebel aber, den es weit ins Tal hineingedrückt hat, bleibt dicht und hartnäckig.

Mit Start beim Schulhaus geht es für rund eine Stunde durch die Quartiere im Dorf. Zwei Pauker führen die Chesslete an, dahinter Mamis mit Kindern und bald schon die «Wunderbar», ein Dreiradtöffli mit Zapfstation. Das Töffli wird chauffiert von Christina Bieli, der Präsidentin der achtköpfigen «Golden Girls», und ja, sie führt nicht nur Kräuterschnaps mit, sondern zieht auch eine dezent klappernde Büchsenschlange hinter sich her.

Der Lärm der Matzendörfer Chesslete steigert sich kontinuierlich bis hin zu dem Einachser am Schluss, dessen Soundanlage einen satten Bass à la Zürcher Streetparade und Discolicht liefert.

Die Eingefleischten wissen: Der Aufmarsch war schon grösser

Der Aufmarsch war schon grösser, wissen die Eingefleischten, aber das ist dann wohl den speziellen Zeiten geschuldet. Normalerweise zähle das Chesslervolk etwa 120 bis 140 Personen, nun seien rund 80 gekommen, schätzt Martin Götschi grosszügig. Wer dabei ist, hat Spass und ist froh, dass die Fasnacht überhaupt stattfindet. Ein Schmutziger Donnerstag mit Chesslete, Mehlsuppe, Morgenapéro, einem Jass in der Beiz und am Abend Barbetrieb mit Guggenmusik und den Schnitzelbänken der Jammerchatze ist doch immerhin etwas.

Das Fasnachtskomitee hätte gerne auch die Kinderfasnacht durchgeführt, zu der ganzen Coronatesterei in der Schule hätte das aber schlecht gepasst, befand das Komitee.

Hinter den «Golden Girls» und allerlei Kleininstrumenten fährt einem die Musik der grobgliedrigen Kette, die von zwei Mann durch das traditionelle Blechfass gezogen wird, durch Mark und Bein. Als wäre das nicht genug, haut einer noch mit dem Schlegel drauf.

Verschiedentlich aufflackerndes Licht hinter den Fenstern und hinter Vorhängen spähende Daheimgebliebene beweisen, dass der Krach seine Wirkung prima entfaltet. Metzger Robert Stübi, um diese Zeit natürlich längst an der Arbeit, steht vergnügt Spalier, er wird die Chesslerinnen und Chessler später am Morgen beim Programmpunkt «Apéro» mit Wurst verköstigen.

Bestens aufgelegte Pädu, Küsu und Dänu

Mit etwas Abstand zum Kettenfass folgen die «Füürschnägge», angeführt von den bestens aufgelegten Pädu, Küsu und Dänu. Erstere waren 2009 Mitbegründer der Wagenbauclique, und Kamerad Dänu baute vor Jahren die beeindruckend grosse Rätsche, die von einem Aufsitzmäher gezogen wird.

In den Anfangszeiten schoben sie die Rätsche noch von Hand durch die Gassen und mussten besonders auf der Hut sein, wenn es den Hoger ab ging. Für den vorläufig letzten Automatisierungsschritt sorgten die «Füürschnägge» mit der Inbetriebnahme des Elektromotors, der die Handkurbel ersetzt. So haben Pädu, Küsu, Dänu & Co. ihre Hände gäbig frei für ihren Fasnachtsdrink, ein Gemisch aus Schoggimilch und Chrüter.

Die Belohnung nach getaner Arbeit wartet für die Chesslerinnen und Chessler im Schopf beim Jöre-Hof in Form von Georg Bielis Mehlsuppe mit Chäs und einem Stück Brot. Die Chesslete war der Anfang der Fasnacht 2022 in Matzendorf, aber lange noch nicht das Ende. Was mit dem Schmutzigen Donnerstag begann, findet am 22. und 23. April mit der Fasnachtsparty und dem Fasnachtsball seinen Abschluss.

