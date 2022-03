Café Knaus schliesst: Düstere Zukunft des Mühlefeldzentrums?

Lädelisterben Nach Verlust des Kult-Cafés Knaus: Sind die Tage des Mühlefeldzentrums in Oensingen gezählt? Anfang Jahr wurde bekannt, dass das Café Knaus sein Bistro im Zentrum Mühlefeld in Oensingen aus wirtschaftlichen Gründen im Juni schliessen wird. Die Schliessung des Café wegen Kundenverlust durch den Gäupark wirft die Frage auf, wie sich das Mühlefeld entwickeln könnte. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 08.03.2022, 18.00 Uhr

Das Bistro des Café Knaus im Mühlefeld-Einkaufszentrum wird im Juni 2022 aus wirtschaftlichen Gründen seinen Betrieb einstellen. Bruno Kissling

Diesen Sommer wird das Kult-Café Knaus sein Bistro im Mühlefeldzentrum in Oensingen schliessen. Gemäss Samuel Lanz, dem Geschäftsführer des Cafés, war der Grund dafür der Bau des Gäuparks und der damit einhergehende Kundenverlust. Da stellt sich die Frage, ob in Zukunft der Exodus aus dem Zentrum weiter zunehmen wird?

Ein Wegzug von Geschäften wäre verheerend für das gesamte Dorf Oensingen. Denn das Mühlefeld habe eine Zentrumsfunktion inne im Dorf. Oensingens Gemeindepräsident Fabian Gloor erklärt:

«Das Mühlefeldzentrum ist ein wichtiger Ort für die Menschen. Es bietet alle Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs.»

Das Mühlefeld als Anziehungspunkt

Genau mit dem Ziel der Schaffung eines Zentrums wurde das Mühlefeld 1994 auch errichtet. Die Vision war, einen attraktiven Einkaufsort zu schaffen, mit dem Anspruch, dass auch neben dem Einkaufen Leben, wie Märkte oder kleinere Anlässe, stattfindet. Zudem sollte es auch Anziehungspunkt für neues Gewerbe sein.

Diese Aufnahme stammt von 2009: Damals gab es noch mehr Läden im Mühlefeldcenter. Bruno Kissling

Im Dezember 2009 wurde das Zentrum mit dem Mühlefeld 2 erweitert, was den Standort noch einmal stärkte. Im Jahre 2015 wurde ein weiterer Meilenstein erreicht: Durch eine Überbauung wurde die Lücke zwischen dem Mühlefeld 1 und 2 geschlossen. Von nun an war kein Umweg mehr nötig, um auf die andere Seite zu gelangen.

Folgt nun auf diese goldenen Jahre die Ernüchterung für das Center? «Nein», meint Joya Martellosio, Mediensprecherin der Credit Suisse. Zuständig für die Fragen ist die Credit Suisse, da das Mühlefeld 1 seit 2008 in Besitz eines Immobilienfonds der Grossbank ist.

«Die Kundenfrequenz wurde in den vergangenen beiden Jahren stark durch die Pandemie geprägt. Wir haben jüngst jedoch wieder einen spürbaren Anstieg der Kundenzahlen beobachtet», erklärt Martellosio.

«Der Gäupark bedient ein anderes Kundensegment»

Doch der im Jahre 2000 errichtete Gäupark in Egerkingen, in unmittelbarer Nähe zum Mühlefeld, hat sich unterdessen zu einem Magnet für die ganze Region entwickelt und konkurrenziert das Mühlefeldzentrum. Im riesigen Shoppingcenter findet man von Kleidern über Nahrungsmittel bis zu Elektronikartikel alles, was das Herz begehrt.

Joya Martellosio sieht den Gäupark jedoch nicht als Bedrohung:

«Das Mühlefeld bedient ein anderes Kundensegment als der Gäupark. Es überzeugt durch seine Überschaubarkeit und das spezielle Einkaufserlebnis mit seinem offenen Durchgang. »

Zudem lade die Einkaufsmeile zum Verweilen ein. Gemäss Martellosio kommen die Kundinnen und Kunden auch gerne, um auf den diversen Sitzgelegenheiten an der frischen Luft zu sitzen und einen Kaffee zu trinken.

Fabian Gloor Bruno Kissling

Ähnlich sieht das Fabian Gloor. Auch er erkennt, dass sich das Zentrum vor dem «Lädelisterben» nicht verschliessen könne. Jedoch seien die Gewerbeliegenschaften meistens gefüllt.

Gewerbevielfalt soll noch vergrössert werden

Damit das Mühlefeldzentrum auch weiterhin attraktiv bleibt, will die Gemeinde etwas beitragen. So werde überlegt, den Sternenplatz attraktiver zu gestalten und so die Aufenthaltsqualität zu steigern. Dies könnte auch Impulse für die Gewerberäumlichkeiten geben.

Auch gemäss Martellosio ist es ziemlich klar, wie sich das Mühlefeld in Zukunft entwickeln soll:

«Das Zentrum verfügt nebst der Migros über einen attraktiven Mietermix. »

Dazu zählt sie Gastronomie, Coiffeur, Beauty, Kino, Personal Training, oder die Apotheke. Diese Vielfalt soll zugunsten der Kundinnen und Kunden weiter gesteigert werden. Eine Umnutzung der Liegenschaft sei aktuell nicht vorgesehen.

Politik und Besitzer machen sich also keine Sorgen um die Zukunft des Mühlefeldzentrums. Bleibt abzuwarten, was die Zukunft bringt.

