Kultur Thal «Wichtiger Treffpunkt in Balsthal»: Alexandra Melar ist die neue Teamleiterin der Galerie Rössli – das sind ihre Pläne Wechsel bei der Galerie Rössli in Balsthal: Die Kulturmanagerin Alexandra Melar hat die Leitung von Patricia Bieder übernommen. Melar will die Arbeit ihrer Vorgängerin weiterführen und eigene Akzente setzen. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Alexandra Melar in der Galerie Rössli. Bruno Kissling

Die letzten Vorbereitungen für die nächste Ausstellung in der Galerie Rössli sind im Gange, Alexandra Melar und Künstlerin Verena Thürkauf begutachten die an den Wänden angebrachten Werke. Alexandra Melar nickt zufrieden. Die Vorfreude auf die Ausstellung ist gross, handelt es sich doch um ihre erste als neue Teamleiterin der Galerie Rössli.

Im vergangenen Herbst wurde sie von ihrer Vorgängerin Patricia Bieder angefragt, ob sie das Amt übernehmen möchte. Lange überlegen musste Alexandra Melar nicht: «Die Anfrage kam genau zum richtigen Zeitpunkt», sagt sie.

Bis 2021 war die gebürtige Oberbuchsiterin beim Amt für Kultur tätig gewesen, dann krempelte sie ihr Leben komplett um: Nach einem Sabbatical mit Reisen nach Spanien, Portugal und England liess sie sich in Frankreich nieder.

Nun ist sie als freischaffende Kulturmanagerin tätig und hat zwei Wohnsitze, einen in der Provence und einen in Niederbuchsiten. Die ehrenamtliche Tätigkeit bei der Galerie Rössli könne sie gut mit ihrer freischaffenden Tätigkeit verbinden. Alles in allem entspreche die Arbeit etwa einem 20-Prozent-Pensum.

Auf der anderen Seite der Kulturbranche

Dank ihrer vorherigen Arbeit beim Amt für Kultur sei sie in der Solothurner Kulturszene gut vernetzt. «Es ist spannend, die Branche nun von der anderen Seite kennen zu lernen», sagt Alexandra Melar. Früher habe sie als Beauftragte für den Fachausschuss Bildende Kunst und Architektur des kantonalen Kuratoriums für Kulturförderung Gesuche von Kunstschaffenden entgegengenommen und geprüft. Nun reiche sie selber solche Anträge für Unterstützungsgelder ein.

Die Galerie Rössli ist Teil des Vereins Kultur Thal. Sie werde nicht gewinnorientiert betrieben und könne daher Gelder beim Kanton beantragen, erklärt sie.

Die neue Teamleiterin betont, dass die Galerie in Balsthal nur dank Menschen funktioniert, die sich ehrenamtlich engagieren. Aktuell besteht das Team aus acht Mitarbeitenden. Melar schwärmt: «Ich wurde mit sehr viel Herzlichkeit aufgenommen.»

Fünf bis sechs Ausstellungen pro Jahr

Die Arbeit ihrer Vorgängerin Patricia Bieder will sie weiterführen und den Rhythmus von fünf bis sechs Ausstellungen pro Jahr beibehalten. Die Kunstschaffenden stammen in der Regel aus dem Kanton Solothurn, einmal im Jahr wird aber auch einer Künstlerin oder einem Künstler aus einem Nachbarkanton in der Galerie Rössli eine Ausstellungsplattform geboten.

Die Kunsthistorikerin Patricia Bieder war seit Anfang 2019 Teamleiterin bei der Galerie Rössli, sie hatte die Leitung von Ueli Diener übernommen. «Es war mir ein Anliegen, die Galerie Rössli als wichtige Plattform für das Solothurner Kunstschaffen weiterzuführen und neue Impulse zu setzen», sagt Bieder. Seit vergangenem Juni ist sie Co-Präsidentin des Kunstvereins Solothurn. Aus zeitlichen Gründen hat sie entschieden, per Ende 2022 die Teamleitung der Galerie Rössli abzugeben. Über ihre Nachfolge sagt Patricia Bieder: «Ich bin sehr glücklich, Alexandra Melar als meine Nachfolgerin zu wissen und zu sehen, wie gut und engagiert sie sich eingearbeitet hat.»

Patricia Bieder ist seit Sommer 2022 Co-Präsidentin des Kunstvereins Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Der Saisonauftakt mit Verena Thürkauf wurde noch von Patricia Bieder initiiert, das restliche Jahresprogramm hat bereits Alexandra Melar aufgegleist. Auch das kommende Jahr stehe schon mehr oder weniger, Melar kontaktiert nun bereits Kunstschaffende für 2025. «Wir müssen langfristig planen», sagt sie. Das sei sowohl für das ehrenamtlich tätige Team, als auch für die Kunstschaffenden, die ihre Ausstellungen konzipieren müssen, wichtig.

Nebst den Ausstellungen möchte die neue Teamleiterin ergänzende Anlässe organisieren, um das Publikum in die Galerie zu locken – sofern es die Mittel erlauben würden. Die Galerie Rössli sei ein wichtiger Ort und Treffpunkt in Balsthal, so Melar. Sie sagt:

«Andernorts haben die Menschen Hemmungen der Kunst gegenüber, doch diese Hemmschwelle spüre ich in Balsthal nicht.»

Das hänge sicher auch mit ihrem Vorvorgänger, dem Balsthaler Kulturvermittler Ueli Diener, und mit dem kürzlich verstorbenen Walter Heutschi zusammen, der das Hotel Balsthal saniert hat. Die von Heutschi zur Verfügung gestellten Räume der Galerie Rössli sind im Gebäudeensemble eingebettet.

Die Galerie befindet sich im Gebäudeensemble des Hotels Balsthal. Bruno Kissling

Den Austausch mit anderen Kunsthäusern pflegen

So wie die Ausstellungen über Jahre hinaus geplant werden, will sich Alexandra Melar ebenso langfristig für die Galerie Rössli engagieren und sie als kulturellen Treffpunkt von Balsthal erhalten. Deshalb will sie auch neue Sponsoren an Land ziehen. Und ihr sei es ein Anliegen, den Austausch unter den kleinen Kunsthäusern im Kanton Solothurn zu pflegen. «Damit wir alle unsere Ausstellungen besser koordinieren können.»

Das Pendeln zwischen dem Thal-Gäu und der Provence sei kein Problem, sagt sie. Im Zug liesse sich gut arbeiten und dank sozialen Medien und Online-Sitzungen könne sie Kontakte zu Schweizer Kunstschaffenden auch von Frankreich aus pflegen. Doch sie betont: «Spüren kann man die Energie eines Gemäldes nur vor Ort.» Das möchte sie auch den Besucherinnen und Besuchern der Galerie Rössli vermitteln.

