Mümliswil-Ramiswil nimmt 80 ukrainische Flüchtlinge auf

Krieg in der Ukraine Mümliswil-Ramiswil nimmt 80 Geflüchtete aus der Ukraine auf: Wie kam es zu dieser Riesenaktion? In wenigen Tagen funktionierten die Guido-Fluri-Stiftung und die Gemeinde Mümliswil-Ramiswil das Lagerhaus Reckholder und das ehemalige Kinderheim im Dorf zu einer Auffangstation für 80 ukrainische Flüchtlinge um. Der Bericht. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 09.03.2022, 15.02 Uhr

Mümliswil-Ramiswil hat in der Nacht auf Mittwoch 80 Flüchtende aus der Ukraine aufgenommen. Hinter der Aktion steckt Guido Fluri. Patrick Lüthy

Seit Dienstagabend sind in Mümliswil-Ramiswil 80 Flüchtende aus der Ukraine untergebracht. In wenigen Tagen funktionierten die Guido-Fluri-Stiftung und die Gemeinde Mümliswil-Ramiswil das Lagerhaus Reckholder und das ehemalige Kinderheim im Dorf zu einer Auffangstation für ukrainische Flüchtlinge um. Das kam so:

Hinter der Aktion steht der Namensgeber der Stiftung, Guido Fluri. Er ist im Guldental als Heimkind aufgewachsen und betreibt seit einigen Jahren eine Gedenkstätte für Verdingkindern im ehemaligen Kinderheim. «Das war ein Spontanentscheid von mir. Wir haben gar keine andere Wahl, als den Menschen in der Ukraine in dieser Notsituation zu helfen», sagt Fluri.

Mutter Irena mit ihren Kinder Alexander und Alona in ihrem Schlafzimmer. Patrick Lüthy

Die entsprechenden Informationen habe er in der vergangenen Woche von den ukrainischen und der polnischen Botschaften erhalten. Bald darauf ging das Organisieren los. Die Stiftung kontaktierte unter anderem den Zivilschutz und die Gemeinde. Gemeindepräsident Kurt Bloch sagt:

«Für uns war klar, dass wir helfen.»

Schnell war klar, dass zwei Unterkünfte in Mümliswil-Ramiswil als Unterkünfte zur Verfügung stehen würden: einerseits das ehemalige Kinderheim, andererseits das Lagerhaus Reckholder, das in Besitz der Gemeinde ist. Dann begann es im Dorf zu rotieren, wie es Bloch sagt. Man habe eine Koordinationsgruppe, bestehend aus ihm, dem Feuerwehrkommandanten und einer Person, die für das Gesundheitliche zuständig ist, gebildet.

Die Ukrainerinnen Alina und Solonia zusammen mit Helferin Nataliya Blösch aus Welschenrohr Patrick Lüthy

Nach einer Besichtigung von Fluri und der Gemeinde wurden die Unterkünfte parat gemacht. Bloch:

«Gestern ging ich zum Beispiel einkaufen. Dann haben wir Zahnbecher und Bürsten ausgepackt, Matratzen bezogen.»

Die Frotteewäsche habe etwa das Balsthaler Altersheim Inseli beigesteuert. Im Einsatz waren Mitglieder der Feuerwehr, des Gemeinderats, des Werkhofs und viele Freiwillige.

Mutter Diana mit Sohn Micha. Patrick Lüthy

Am Dienstag war es dann so weit: Am Nachmittag war klar, dass 80 Flüchtende nach Mümliswil-Ramiswil kommen werden. Der Dienstag war der heftigste Tag, so Bloch. Fluri sagt dazu:

«Der Einsatz der Gemeinde ist nicht selbstverständlich.»

Guido Fluri zusammen mit Gemeindepräsident Kurt Bloch vor dem Eingang des Kinderheims mit Begrüssungsplakate auf Ukrainisch. Patrick Lüthy

Am Dienstagnachmittag flog er mit einem gecharterten Flugzeug nach Krakau. Um etwa 21.30 Uhr landete die Maschine in Zürich-Kloten. 160 Flüchtlinge, darunter auch Menschen mit einer Behinderung, betraten daraufhin Schweizer Boden. Fluri: «Die Menschen mit Beeinträchtigung haben wir in einer speziellen Einrichtung in Zürich untergebracht. Dort ist ihre Versorgung sichergestellt.» Er beurteilt die Situation vor Ort in Krakau als dramatisch:

«Die Menschen sind sehr tapfer. Aber das Ganze geht vor allem bei den Kindern nicht spurlos vorbei. Ihre Väter sind im Krieg, sie mit ihren Müttern auf der Flucht. Viele sind traumatisiert.»

80 Menschen, darunter vor allem Frauen und Kinder, kamen mitten in der Nacht in Mümliswil-Ramiswil an. Übersetzer und ein Ärzteteam waren vor Ort.

Der Kommunikationsverantwortliche, Pascal Krauthammer (links), begrüsst Helfer sowie Mütter und Kinder aus der Ukraine. Patrick Lüthy

Zum Essen gab es Suppe. Erneut waren Freiwillige, die Feuerwehr und Mitarbeitende der Gemeinde im Einsatz. Der Gemeindepräsident sagt: «Manche kamen erst nachts um drei Uhr ins Bett.» So viel er gehört habe, sei die erste Nacht gut verlaufen.

Übersetzerinnen und Pädagoginnen vor Ort

Wie lange die Menschen in den beiden Unterkünften im Guldental bleiben können, ist noch unklar. Fluri sagt, die Betreuung vor Ort sei fürs Erste sichergestellt: «Mehrere Übersetzerinnen und Familienpädagoginnen sind vor Ort. Die Frauen versuchen wir bereits in die Einkäufe einzubinden. Mit den Kindern gehen wir spazieren.» Am Mittwoch ist ausserdem eine Psychologin anwesend.

Fluchthelfer Guido Fluri zusammen mit seinen Schützlingen. Patrick Lüthy

Bereits hätten sich mehrere Dutzend Familien gemeldet, die bereit wären, Flüchtende bei sich aufzunehmen, berichtet Fluri weiter. Das sei ein weiteres Ziel der Aktion gewesen:

«Unser Einsatz soll eine Signalwirkung haben und andere Leute dazu animieren, dasselbe zu tun.»

Weiter appelliere er an den Bundesrat, sich zu bemühen, die Leute in die Schweiz zu holen und nicht abzuwarten.

Bloch ist sich bewusst, dass die Unterbringung in Mümliswil-Ramiswil als Übergangslösung gedacht ist. «Wir können das Lagerhaus nicht ‹ewigs› belegen.» Aber das werde sich dann zeigen.

Die Finanzierung scheint fürs Erste zum Teil sichergestellt zu sein. Die Gemeinde Mümliswil-Ramiswil entschied sich dazu, der Glückskette 10'000 Franken für die Menschen in der Ukraine zu spenden. Dieses Geld verwende man nun für den Einsatz im Dorf.

Aus der Ukraine in die Schweiz: eine Mutter mit Sohn vor dem Kinderheim. Patrick Lüthy

