Kreisschule Thal Nach gelber Ampel im 2019: Jetzt heisst es für die Lehrer mehr miteinander sprechen statt bestrafen Die Kreisschule Thal erhielt bei der externen Schulevaluation 2019 eine gelbe Ampel für ihr Unterrichts- und Arbeitsklima. Daraufhin erarbeitete sie neue Schulregeln und Leitsätze. Sie sind seit anderthalb Wochen in Kraft. Rahel Bühler 03.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neu sollen Lehrpersonen an der Kreisschule Thal (im Bild der Standort Balstahl) bei Problemen vermehrt den Dialog mit den Schülern suchen, statt sie zu bestrafen. Zvg

An der Kreisschule Thal war das Schulklima nicht so gut. Die geltenden Regeln waren nicht mehr zeitgemäss. Zu diesem Schluss kam die externe Schulevaluation (ESE) im Frühling 2019. Deshalb gab sie der Schule eine gelbe Ampel in diesem Bereich. Als Erklärung: Grün ist gut, rot ist schlecht, gelb liegt dazwischen.

Für diesen Entscheid stützt sich das Evaluationsteam auf Aussagen von Lehrern, Schülern und Eltern. Eltern und Schülerschaft empfinden das Disziplinarsystem der Thaler Schule als streng. Die Lehrpersonen sanktionieren zu oft und suchen zu wenig den Dialog. Auch würden die Regeln nicht immer gleich umgesetzt. Zudem sei der Umgang zwischen Schülerinnen und Schüler nicht immer fair und respektvoll.

Seit der gelben Ampel sind knapp zwei Jahre vergangen. Und die Schule - mit Standorten in Balsthal und Matzendorf - ist über die Bücher gegangen.

Dinge nicht verbieten

Als erstes analysierte die Schule den Bericht des Evaluationsteams. Daraufhin bildete sie eine Projektgruppe, bestehend aus Schülern, Lehrpersonen, Eltern, Schulsozialarbeit und Hauswart. In drei Sitzungen diskutierte die Gruppe die bestehenden Schulregeln. Das Ziel: Das Schulklima verbessern und eine Disziplin etablieren, die effizientes Lernen im Unterricht unterstützt und möglichst von allen Beteiligten als nachvollziehbar und fair empfunden wird.

«Fühlt sich jemand wohl an der Schule, lernt er besser»

, sagt Schulleiter Christoph Schiltknecht. Zudem wirke sich ein solch positives Klima darauf aus, ob Schüler gerne zur Schule gehen.

Fazit der Projektgruppe: Künftig sollen Lehrkräfte bei Problemen das Gespräch suchen, statt sanktionieren. Wenn jemand also seine Hausaufgaben vergisst, soll es keine Strafe mehr geben. Schiltknecht: «Wir müssen uns die Frage stellen, was wir machen können, damit dies nicht mehr vorkommt.» Er nennt diesen Ansatz modern: «Wir wollen Dinge nicht verbieten, sondern alle in die Verantwortung nehmen, dass ein positives Schulklima herrscht.»

Die Schule hat nun weniger Regeln

Als weitere Massnahme reduzierte die Projektgruppe die Anzahl der Schulregeln. «Wir müssen in unseren Regeln nicht schreiben, dass es nicht gestattet ist, Waffen in die Schule mitzubringen. Das ist schon im Zivilgesetzbuch geregelt», fügt der Schulleiter als Beispiel an. Jetzt stehen noch Regeln drin wie «Schülerinnen und Schüler müssen Finken tragen» oder «Das Töffli muss auf dem Parkplatz abgestellt werden». Die verbleibenden Regeln haben vor allem mit der Infrastruktur zu tun.

Diesen Regeln übergeordnet sind sechs Leitsätze. Sie bilden die sogenannte Schulcharta. Einer dieser Leitsätze lautet:« Wir klären Anliegen im persönlichen Gespräch.» Ein anderer «Wir übernehmen Verantwortung für unseren gemeinsamen Lern- und Lebensraum.»

Ob die Regeln fruchten, kann man noch nicht sagen

Seit Beginn des zweiten Semesters des aktuellen Schuljahrs, sprich seit anderthalb Wochen, sind die neuen Regeln und die Charta in Kraft. Noch sei es für eine Beurteilung zu früh, so der Schulleiter. Von Eltern und Lehrpersonen habe er aber gute Rückmeldungen erhalten. «Unser Ziel ist es, bei der nächsten Evaluation, die 2025 stattfinden wird, eine grüne Ampel beim Schulklima zu erreichen», sagt Schiltknecht. Das erachtet er als realistisch: «Die Lehrpersonen machen zum Beispiel auch Weiterbildungen in diesem Bereich.» Zudem sei 2022 oder 2023 eine interne Evaluation geplant, bei dem das Schulklima auch ein Thema sein werde. Es sei allerdings ein langer Lernprozess, betont er. «Man muss sich überlegen, wie man Problemen begegnet, wenn man nicht mehr sanktionieren oder bestrafen soll.»