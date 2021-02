Neuendorf Das Neubau-Projekt der Kreisschule Gäu hat weitere Hürden genommen Der Gemeinderat Neuendorf hat Einsprachen zum Bauprojekt der Kreisschule Gäu behandelt - der Zweckverband hat einen Projekt-Kredit genehmigt. Fränzi Zwahlen 11.02.2021, 05.00 Uhr

So soll das neue Schulgebäude der Kreisschule Gäu in Neuendorf aussehen. Die Jury wählte das Projekt «Neu» der Architekten ern + heinzl und Anderegg Architekten. zvg

Das Neubauprojekt der Kreisschule Gäu in Neuendorf ist wieder etwas konkreter geworden. Vor einigen Tagen behandelte der Gemeinderat Neuendorf die eingegangenen Einsprachen zum Bauprojekt. «Es wurden zwei Einsprachen behandelt», gibt die Gemeindeschreiberin bekannt. «Eine, die von privater Seite eingereicht wurde, wurde zurückgewiesen. Die Zweite wurde vom VCS eingereicht.»

Mit den Verantwortlichen des Verkehrsclub sei man zusammen gekommen und habe die strittigen Punkte bereinigen können, so die Gemeindeschreiberin weiter. Es sei um kleinere Anpassungen gegangen. Somit ist der Weg frei, das Bauprojekt weiter voranzutreiben.

Zweckverband genehmigt Projektkredit

Auch aus der Warte des Bauherrn, des Zweckverbandes Kreisschule Gäu ist eine weitere Hürde genommen worden. So erklärt Zweckverbands-Präsident Dominik Studer: «An unserer vergangenen Delegiertenversammlung Mitte Januar wurde einem Projektierungskredit stattgegeben.» Beschlossen wurde eine Kreditgenehmigung von 670'000 Franken. Dieses Geld wird für Arbeiten und Honorare von Fachplanern, die Fertigstellung des Bauprojekts, das Einholen der Baubewilligung gemäss SIA-Vorgaben und für die Bauherrenunterstützung benötigt.

«Damit kann nun die Ausarbeitung bei den Planern zügig weitergehen. Ziel sollte sein, bis etwa im kommenden September mit der Bauphase starten zu können»,

sagt Dominik Studer. Im vergangenen Sommer wurde bekannt, dass das Projekt «Neu» der Solothurner Architekturbüros ern + heinzl und Anderegg Partner, die ihre Eingabe mit dem Zürcher Landschaftsarchitekturbüro vetschpartner machten, den Architekturwettbewerb für sich entscheiden konnten. Insgesamt 23 Eingaben wurden bei dieser freien Ausschreibung eingereicht.

«Das Projekt ‹Neu› überzeugt in seiner ortsbaulichen Haltung, mit dem eigenständigen architektonischen Ausdruck und mit einer inneren Ordnungsstruktur, welche eine hohe Nutzungsflexibilität ermöglicht», schrieb die Jury damals in ihrem Bericht. Die Kosten für den Schulhaus-Neubau werden auf ungefähr 13 bis 14 Millionen Franken geschätzt.

Noch zwei Jahre bis zum neuen Schulhaus

Somit bleiben nun gut zwei Jahren, bis im Sommer 2023 - wie geplant - in denen das Bauprojekt realisiert werden kann. «Wenn wir es nicht schaffen, brauchen wir eine Notlösung. Voraussichtlich wären dies Schulcontainer», sagte Dominik Studer noch im vergangenen Sommer.

Auf dem Gelände der Kreisschule Gäu in Neuendorf sind Bauprofile zu sehen, welche den Gestaltungsplan kennzeichnen. Bruno Kissling

Der Präsident der Kreisschule ist aber zuversichtlich, dass der Zeitplan aufgeht. Durch die Strategiegruppe holte die Kreisschule von Beginn an alle am Zweckverband beteiligten Gemeinden ins Boot. Dies habe dem Bauprojekt zum raschen Durchbruch verholfen. Vor rund drei Jahren habe man realisiert, dass die Kreisschule Gäu in Neuendorf zwingend mehr Schularum benötige, sagt Dominik Studer über die Gründe zum Neubau. «Einerseits hat uns Wolfwil - unser zweiter Standort - mitgeteilt, dass man dort die Schulräume für die eigene Schule braucht. Zudem haben Berechnungen ergeben, dass in Neuendorf ab Sommer 2023 Raum für acht zusätzliche Klassen nötig wird.» Auf dem grosszügigen Areal in Neuendorf würden dann insgesamt 28 Klassen untergebracht sein.