Theatergesellschaft Niederbuchsiten führt neues Stück auf

Komödie Niederbuchsiten macht wieder Theater: Im neusten Stück der Theatergesellschaft geht es um viel Geld Die Theatergesellschaft Niederbuchsiten führt ihr neustes Stück «Verruckts Gäld» ab 19. November viermal abends und am Sonntagnachmittag auf. Hauptdarsteller Reto Muggli ist mit 437 Einsätzen gefordert. Philipp Kissling 17.11.2022, 05.00 Uhr

Das achtköpfige Ensemble der Theatergesellschaft Niederbuchsiten (stehend von links): Roland Vogt, Mathias von Arx, Kathrin Nützi, Corinne Mollet; sitzend von links: Reto Muggli, Petra Heim, Thomas Hengartner, Monika von Arx. Bild: Philipp Kissling

Kohle, Pulver, Stutz, Moneten, Pinkepinke, Kröten, Piepen, Kies, Mäuse. Geld hat zahllose Spitznamen, und im Alltagsprachgebrauch gehen wir locker mit ihnen um. Aber wenn es ans Eingemachte geht, wird es rasch ernst. Im Theaterstück «Verruckts Gäld» zanken sie sich um zwei Millionen Franken, die aufgrund einer Verwechslung in Heinz’ Aktentasche landen. Heinz will im Ausland untertauchen, aber so einfach ist das nicht, weil sich plötzlich zahlreiche zwielichtige Gestalten von der hübschen Summe verrückt machen lassen.