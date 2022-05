Kommunale Abstimmungen Oensingen und Niederbipp sagen Ja zu ARA-Krediten Niederbipp (BE) ist damit die erste ausserkantonale Gemeinde, die beim Zweckverband ARA Falkenstein mitmacht. Vom Investitionskredit von 9,9 Millionen Franken muss die Berner Gemeinde 4,2 Millionen übernehmen. Fränzi Zwahlen 15.05.2022, 18.00 Uhr

Oensingen und Niederbipp haben ihre errechneten Bruttokredite für den Ausbau der ARA Falkenstein angenommen. Niederbipp damit gleichzeitig den Antrag um Aufnahme im Zweckverband. Archiv

Das Abwasser aus Niederbipp wird künftig bei der ARA Falkenstein in Oensingen gereinigt werden. So wollen es die Niederbipper Stimmbürger. Bei einer Stimmbeteiligung am gestrigen Abstimmungssonntag vom 29,74 Prozent legten 829 Stimmende Ja ein. Lediglich 67 Stimmende entschieden sich für Nein. Damit beschlossen die Stimmbürger der Oberaargauer Gemeinde, total 9,9 Millionen Franken Investitionskredit für den ARA-Ausbau zu übernehmen.