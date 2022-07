Oensingen: Intercity-Ausfall muss man früh genug kommunizieren

Kommentar Intercity-Halte in Oensingen fallen erneut aus: Früh kommunizieren wäre wichtig gewesen Rahel Bühler 19.07.2022, 17.47 Uhr

Erneut fallen die Intercity-Halte in Oensingen aus. Aus Sicht der SBB macht das Sinn, aus Sicht von Pendlern aus der Region weniger, findet unsere Redaktorin. Bruno Kissling

Schon wieder führen die SBB Unterhaltsarbeiten an der Fahrbahn aus und lassen den Intercity 5 über die Neubaustrecke fahren. Ganze drei Wochen lang. Liesse man den Regionalzug, die S20, ausfallen, wären mehr Reisende betroffen, schreiben die SBB. Denn während pro Stunde ein Fernzug in Oensingen hält, sind es zwei Regiozüge.

Die Unterhaltsarbeiten so zu terminieren, dass möglichst wenige Reisende von den Ausfällen betroffen sind, macht für die SBB Sinn. Zumal die Arbeiten in den Sommerferien stattfinden. Aber auch an einem Ausflugssonntag wie dem letzten war der Zug um 17.46 Uhr gut gefüllt.

Für Ausflügler, die nach Oensingen (oder weiter ins Thal) wollen, führt das zu längeren Reisen. Von Olten aus sind es sechs Minuten mehr. Was sind schon sechs Minuten, kann man jetzt einwenden. Aber so verlängert sich die Reisezeit schnell deutlich. Für Pendler, die «vor dem Berg» arbeiten, und den ÖV benutzen, bedeuten die Ausfälle früheres Aufstehen oder auch deutlich längere Fahrten.

Deshalb wäre eine frühzeitige Kommunikation wichtig. Aber am Dienstag war von den angekündigten Plakaten und Durchsagen noch keine Spur. Denn: Nur wer von den Ausfällen weiss, kann umplanen. Ansonsten lockt das Auto.