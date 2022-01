Roggenstrasse Oensingen steht noch - trotz Bundesgerichtsurteil

Kommentar Ein Bundesgerichtsurteil nicht fristgerecht umzusetzen, ist mutig Rahel Bühler Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Strasse auf den Roggen, die seit Silvester eigentlich zurückgebaut sein müsste, besteht noch immer. Hans Peter Schläfli

Das Bundesgerichtsurteil vom vergangenen August war klar: Einen Teil der Roggenstrasse in Oensingen hat die Bürgergemeinde illegal betoniert. Bis Ende 2021 muss sie die Strasse in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen.

Nun schreiben wir den 13. Januar und die Strasse ist noch immer betoniert. Begründung der Bürgergemeinde: ohne Betonstrasse keine Bauarbeiten. Denn derzeit wird der Berggasthof auf dem Oensinger Hausberg saniert. Solange dies der Fall ist, wolle man die ausgebaute Strasse nutzen.

Diese Begründung ist einerseits nachvollziehbar: Wer will schon in der nasskalten Jahreszeit Lastwagen über eine Schotterstrasse einen Berg hochfahren lassen und damit die Baustelle und die Sicherheit des Chauffeurs gefährden?

Andererseits ist es mutig, ein Bundesgerichtsurteil nicht fristgerecht umzusetzen. Die Frist war mit viereinhalb Monaten keineswegs kurz. Schon in der Vergangenheit hat sich die Bürgergemeinde nicht immer an die Spielregeln gehalten. Nun versucht sie erneut, die Fakten zu ihren Gunsten auszulegen: Der «Roggen» soll nach der Neueröffnung wieder ein Ganzjahresbetrieb sein, was die betonierte Strasse rechtfertigen könnte. Indem sich die Bürgergemeinde auf eine Eventualität wie diese stützt, macht sie sich das Leben aber sehr einfach.

Ob es juristische Konsequenzen gibt, ist offen. Eines ist aber klar: Das letzte Wort ist auch nach 16 Jahren noch nicht gesprochen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen