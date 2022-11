Kolumne: Aus Gäuer Sicht Ist Krieg für etwas gut? Unser Kolumnist macht sich Gedanken zu den Auswirkungen zwischen Gut und Böse und unseren Umgang in der sicheren Schweiz damit. Pascal Froidevaux Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 flüchten ukrainische Zivilisten ins Ausland. Raphael Rohner

Früh bekommt man in den Wortschatz gelegt, dass alles Schlechte immer auch etwas Gutes hat. «Es hat so sein müssen …» war eine Phrase, aber noch viel prägnanter das «Yin und Yang»-Zeichen, welches in meiner Schulzeit Schmuck, Hoodies und das Einfasspapier der Schulhefte zierte. Offen gestanden, wusste ich Leseratte lange nicht genau, was diese Symbolik bedeutet. Da es vor allem die coolen Fundis und Kiffer meiner Klasse begeisterte, musste es etwas mit Benebelung zu tun haben.

Irgendwann aber erklärte mir eine schon damals tiefgründig-denkende Mitschülerin, was es damit auf sich hat. In allem Guten ist auch etwas Schlechtes zu finden – vice versa. Damit alimentierte sie mein philosophisches Interesse. Als mein Vater starb, war ich kaum den Teenager-Jahren entflohen und brauchte oft den Trost oben genannter Erkenntnis. Ich versuchte mir einzureden, dass er mich mit seiner ausgeprägt sicherheitsaffinen Art, wahrscheinlich davon abgehalten hätte, so früh Unternehmer zu werden. Was sich auf meinen Lebenslauf bestimmt nachteilig ausgewirkt hätte.

Pascal Froidevaux zvg

Aber verlassen wir die Vergangenheit und schauen ins Zeitgeschehen. In den jüngsten Meinungsumfragen, was Frau und Herr Schweizer beschäftigt, ist die Pandemie weit abgerutscht. Die Teuerung und die Energieknappheit sind in den Mind-Charts an die Spitzenplätze hervorgeprescht. Gut am Krieg in der Ukraine ist, dass die Pandemie vergessen geht? Oder: Die infantilen War-Games des nordkoreanischen Machthabers lassen uns Trump vergessen?

Nur mit viel Mühe schaffen es die Ansteckungszahlen noch in die Newsportale, wenngleich noch vor einem Jahr die Menschen ihre Gespräche unterbrachen, wenn diese Infos im Radio ertönten. Viele einschneidende Themen der letzten Jahre bekamen kurz- oder mittelfristig ein starkes Gehör.

Wachgerüttelt aus der zuversichtlichen Sicherheit und der pastellen Tönung der Schweizer-Brille, haben wir plötzlich mit geopolitischen Themen zu kämpfen – oder zumindest mit deren Auswirkungen. Ich glaube, das Gute an den letzten drei Jahren war, dass wir uns nicht mehr hinter der stabilen Sorglosigkeit der Schweiz verstecken können, sondern begriffen haben, dass wir Teil einer Welt sind.

Teil eines Ganzen, dem wir uns nicht entziehen können. Menschen mit Migrationshintergrund – so stellte ich neulich fest – können weitaus besser mit den Unsicherheiten und Sorgen der Pandemie, dem Krieg oder der Energiekrise umgehen, als wir. Denn sie kennen keine lang geglättete Stabilität und was weitaus wichtiger ist: Sie erkennen auch Positives in scheinbar tiefschwarzen Momenten des Lebens. Ich hoffe, dass es nicht immer etwas, wie den unerklärbaren Krieg in der Ukraine, braucht, um uns bewusst zu machen, dass wir die Ruhe und den Frieden im Alltag (mit dem Risiko einer tendenziellen Langweiligkeit) ästimieren sollten.

Es zeigt sich, wie sehr neue Impulse Gut und Böse nicht immer auseinanderhalten lassen. Der Blick auf die Prioritäten verschwimmt – wie einst die Gedanken meiner Schulkameraden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen