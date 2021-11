Marti Tunnel AG in der Klus bei Balsthal baut neue Stahlhallen

Klus/Balsthal Die markanten Holzbaracken in der Klus sind verschwunden – dafür gibt es zwei neue Stahlhallen Die Bauunternehmung Marti Tunnel AG betreibt in der Klus in Balsthal ein Tübbingwerk. Jahrelang standen dort vier markante Holzbaracken. Jetzt sind sie weg. Und es entstehen zwei neue Stahlhallen. Ein Baustellenbesuch mit dem Werkhofleiter. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 30.11.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Werkhofleiter Nico Massignani zeigt, wo die neue, 3600 Quadratmeter grosse Lagerhalle hinkommt. Bruno Kissling

Fährt man derzeit durch die Klus, fällt einem sofort auf: Die vier alten, braunen Holzbaracken auf dem Gelände der Firma Marti Tunnel AG, die noch aus Von-Roll-Zeiten stammen, sind weg. Übrig ist nur noch eine grosse, braune Fläche.

Anfang, Mitte Oktober wurden die alten Baracken abgebrochen, wie Nico Massignani, Leiter des Werkhofs der Marti Tunnel AG, auf der Baustelle erklärt. Der Grund:

«Wir sind mit dem Lager an Kapazitätsgrenzen gestossen.»

Konkret heisst das: Der Marti-Werkhof braucht mehr Platz. Den Werkhof vergrössern könne man nicht, weil der Platz durch die Landi im Süden und die Kebag im Norden bereits begrenzt sei. Also sei die einzige Möglichkeit das Wachsen in die Höhe, so der Werkhofleiter.

Die vier alten, braunen Holzbaracken auf dem Gelände der Firma Marti Tunnel AG, die noch aus Von-Roll-Zeiten stammen, sind weg. Alois Winiger

Derzeit entstehen zwei unterschiedlich grosse Lagerhallen. Die erste ist 1250 Quadratmeter gross, hat eine Firsthöhe von 13 Metern und steht bereits. Davon könne Marti ungefähr zehn Meter nutzen. Als Vergleich: Die alten Baracken hatten eine Firsthöhe von etwa 7 Metern, die nutzbare Höhe betrug ungefähr 3,5 bis 4 Meter. Die neue, kleine Halle wurde an einer Stelle errichtet, an der es vorher keine Halle gab. Der Sockel der Halle besteht aus Beton. Der Rest der Halle ist eine Stahlkonstruktion. «Es fehlt nur noch die Einrichtung, sprich Elektroinstallationen oder die Lagerregale, dann ist die Halle fertig», sagt Massignani.

Die Hallen sollen im April 2022 in Betrieb genommen werden

Die zweite, noch grössere Halle, ist momentan im Bau. Und zwar dort, wo vorher die markanten Holzbaracken standen. Von der Halle selbst sieht man noch nichts. «Derzeit sind wir am Planieren», erklärt Massignani. Im Januar folgen dann die Bodenplatten, dann der Stahlbau. Sie misst 3600 Quadratmeter und ebenfalls eine Firsthöhe von 13 Metern. Beide neuen Hallen sind reine Lager-, keine Werkhallen. Sie sollen im April 2022 in Betrieb genommen werden.

Wo vorher vier alte Holzbaracken standen, herrscht jetzt Leere. Bruno Kissling

Der Bau der Hallen hat denn auch Einfluss auf den Tagesbetrieb in der Klus: Auf dem Werkhof produziert Marti auch Tübbinge. Der Hallenbau sei schon eine Mehrbelastung, sagt Massignani. Als Werkhofleiter ist er verantwortlich für die Aufsicht des Betriebs, die personelle Führung, Auftragsabwicklung und die Auftragsverteilung im Werkhof. Von Balsthal aus liefert das Unternehmen Bauteile und Maschinen in die ganze Welt. Vor allem nach Norwegen, Deutschland und in die Schweiz. «Wir haben im Moment weniger Platz als sonst zur Verfügung.» So muss die Firma derzeit Teile zwischenlagern, um sie nach Fertigstellung der neuen Hallen wieder neu einzuräumen. Als Zwischenlager habe man ein Zelt aufgestellt, damit die Bauteile zumindest «am Schärme» sind.

Tübbinge sorgen für die Versteifung von Tunnelwänden. Bruno Kissling

Was sind Tübbinge? Ein Tübbing ist ein vorgefertigtes Segment aus Stahlbeton für die Versteifung von Tunnelwänden. Mehrere Segmente bilden einen Tübbingring. Dieser sichert den von der Tunnelbohrmaschine ausgebrochenen Hohlraum und ermöglicht so die Arbeit in der Tunnelröhre. (rab)

Der Neubau der neuen beiden Hallen hat laut dem Werkhofleiter einen entscheidenden Vorteil: Dadurch kann Marti die Bauteile im Trockenen lagern.

«So sind sie weniger den Witterungen ausgesetzt und erleiden geringere Standschäden.»

Dadurch, dass die Hallen höher sind als die bisherigen, könne das Unternehmen die vorhandene Fläche besser nutzen. Auch könne man flexibler und schneller auf kurzfristige Aufträge reagieren.

Auf dem Gelände der Marti Tunnel AG werden derzeit die alten Holzbaracken mit neuen Stahlhallen ersetzt. Bruno Kissling

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen