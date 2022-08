Kitas, Spielgruppen und Co. Betreuungsangebote im Thal-Gäu: Ein Einblick ins grosse Durcheinander Immer mehr Eltern sind auf Kinderbetreuungsstrukturen angewiesen. Doch diese sind im Thal-Gäu je nach Gemeinde sehr unterschiedlich. Manche Kinder müssen gar ins Nachbardorf ausweichen. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 22.08.2022, 18.00 Uhr

Das Betreuungsangebot im Thal-Gäu ist eher knapp. Katja Schlegel

Immer mehr Eltern sind auf Betreuungsangebote für ihre Kinder angewiesen. Der Kanton Solothurn und das Thal-Gäu lag 2019 jedoch weit im schweizweiten Vergleich zurück. Dies zeigte ein Monitoring des Luzerner Büros Communis. Nun stellt sich die Frage: Haben die Gemeinden in den letzten drei Jahren nachgebessert?

Im Sommer 2022 gibt es im Thal-Gäu insgesamt 35 Anbieterinnen und Anbieter für Kinderbetreuungsangebote, viele davon sind privat. Die Vielzahl an Angeboten macht es jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Klar ist: Lediglich Aedermannsdorf kennt keine Form der Kinderbetreuung. Die Kinder aus der Thaler Gemeinde müssen Spielgruppen oder Kitas in anderen Gemeinden besuchen.

Das häufigste Betreuungsangebot im Thal-Gäu sind Spielgruppen. Sie betreuen die Kinder jedoch nur während einer beschränkten Dauer. Denn viele Kinder besuchen die Spielgruppe nur an einzelnen Halbtagen.

Anfragen bei der Bauernhofspielgruppe Giglerhof in Herbetswil und Musikspielgruppe Härkingen Klangfröschli zeigen, dass sie trotz des grossen Spielgruppenangebots im Thal-Gäu sehr gut ausgelastet sind. «Unsere Gruppe von maximal 15 Kindern war im letzten Jahr stets voll», so Salome Käslin, Leiterin der Bauernhofspielgruppe Giglerhof. Zudem habe die Bauernhofspielgruppe bereits Kinder ablehnen müssen.

Nur eine Kindertagesstätte im Thal

Knapper sind die Betreuungsplätze bei den sechs Kitas, wobei die Hälfte der Adda-Kita GmbH in Balsthal angehört. Neben der Betreuung von Kindern zwischen drei Monaten bis zum Kindergarteneintritt bieten die Kitas auch Mittagstische und Kinderhorte an. Die Kita Falkenburg ist die einzige Thaler Kita. Trotz des knappen Angebots im Thal ist die Kita gemäss Adda-Kita-GmbH-Mitgeschäftsleiterin Petra Meister nicht übermässig ausgelastet.

Die Kindertagesstätte Falkenburg ist die einzige Kindertagesstätte im Thal. Peter Wetzel

Mehr Betreuungsplätze als im Thal stehen im Gäu zur Verfügung. Laut Meister ist die Kita Drachenburg in Oensingen voll. Zudem habe die Kita Zauberstern in Oberbuchsitten nur sehr wenige freie Plätze. Auch Easy-kid-care-Geschäftsführerin Corina Dreier meint: «Wir sind sehr gut ausgelastet.» Trotzdem müssten in Egerkingen keine Kinder abgelehnt werden. Die Kitas Drachenburg und Zauberstern mussten bereits Kinder ablehnen.

Das Bild einer grossen Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Gäuer Kitas bestätigt auch die neu eröffnete Kita Tavolini in Egerkingen. So meint Kitaleiterin Tamara Vogel zum Start: «Ich habe mich darauf eingestellt, dass wir am Anfang an einigen Tagen nur kleine Gruppen in der Betreuung haben werden und noch etwas mehr Zeit und Kapazität in das Werbe- und Marketingkonzept stecken müssen. Diesen Weg können wir zurzeit jedoch dankbar umgehen.»

Lange Schulwege fördern Mittagstische

Sieben Gemeinden bieten an mindestens vier Wochentagen schulergänzende Betreuungsangebote an. Dazu kommt der Verein SchnäggeHuus aus Matzendorf, der jeweils dienstags und donnerstags einen Mittagstisch mit Nachschulbetreuung anbietet. Die Nachfrage ist jedoch nicht in jeder angefragten Gemeinde gleich gross.

Die Nachfrage nach Mittagstischen steigt im Thal-Gäu. Hanspeter Bärtschi

So hat es am Mittagstisch der Tagesschule in Oensingen laut Theresia Kummer in diesem Jahr nicht genügend Platz für alle Kinder. Bei anderen Anbietern wie der Easy-kid-care in Egerkingen oder der Gemeinde Mümliswil-Ramiswil ist die Nachfrage hingegen kleiner.

Gerade in ländlichen Gemeinden ist der Mittagstisch nicht nur für Kinder mit erwerbstätigen Eltern wichtig. «Zurzeit benutzen den Mittagstisch durchschnittlich zirka 20 Schulkinder, die aufgrund des langen Schulweges nicht zu Hause essen können», erklärt beispielsweise Kurt Bloch, Gemeindepräsident von Mümliswil-Ramiswil.

Grosse Differenzen bei den Subventionen

Gross sind die Unterschiede nicht nur beim Angebot, sondern auch bei der Subventionierung durch die öffentliche Hand. So unterstützt beispielsweise Balsthal oder Egerkingen die Eltern mit Betreuungsgutscheinen.

Immer mehr Gemeinden erarbeiten eine Form der Finanzierung, was auch interessant für die Gemeinde ist. «Denn aufgrund der Steuerprogression generiert dies Steuermehreinnahmen», so Dreier. Zudem wird vom Kanton Solothurn den Gemeinden neu das kiBon zur Verfügung gestellt. Dieses System ermöglicht den Eltern die Beantragung von Betreuungsgutscheinen bei den Gemeinden.

