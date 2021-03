Kino Onik Voller Erfolg für «unverhört» – gestreamte Kultur aus Oensingen Am Samstag, 27. Februar 2021 pünktlich um 20 Uhr startete der erste Kultur-Stream aus dem Kino Onik in Oensingen. Rockmusiker Pät liess keinen Wünsche offen. 02.03.2021, 16.30 Uhr

Pät im Livestrem im Kino Onik in Oensingen zvg

Am Samstag, 27. Februar 2021 pünktlich um 20 Uhr startete der erste Kultur-Stream aus dem Kino Onik in Oensingen. Gekonnt professionell eröffnete Moderator Joel Grolimund den Abend und übergab gleich an den Seeländer Musiker Pät von der Band QL, der sein Publikum auch online begeisterte. Obwohl Vollblutmusiker Pät vollen Einsatz gab und ohne Pause weit über eine Stunde spielte, konnte er nicht alle Publikumswünsche erfüllen.