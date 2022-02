Endlich wieder Fasnacht in Balsthal

Kinderumzug in Balsthal Endlich wieder Fasnacht in Bauschtu: Grossaufmarsch der Pinguine, Drachen und Superhelden Am Balsthaler Kinderumzug tummelte sich Gross und Klein: Mehrere Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer bildeten am Samstagnachmittag den Umzug durchs Dorf. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 26.02.2022, 18.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kinderumzug in Balsthal wurde von der Guggenmusik Büttysuger angeführt. Patrick Luethy

«Uns gehts gut, und euch so?» Der Satz war am Samstagnachmittag da und dort zu hören. Endlich wieder Fasnacht in Bauschtu, endlich mal wieder etwas los, endlich läuft man sich im Dorf wieder über den Weg. Es gab am Kinderumzug also etwas zu sehen und noch mehr zu schwatzen.

Vorzugsweise suchte sich das Publikum ein sonniges Plätzchen, denn die kräftige Bise konnte bei mützenlosen Köpfen schon für einen Satz kalte Ohren sorgen. Herzerwärmend war dagegen die Freude, welche die vielen Kinder in ihren Kostümen verströmten. Da gab es Pinguine und Drachen, Löwen und Güggel, Tiger und Einhörner, Hexen und Feen. Spiderman und Superman waren ebenso unterwegs wie Kollege Darth Vader, die Schlümpfe und und und.

Das Bauschteler Fasnachtskomitee wollte den Kinderumzug unbedingt durchführen und liess ihn deshalb stets drin im Programm, auch als die Aussichten wegen der Pandemiemassnahmen düster gewesen waren.

Eine Fasnacht der Überraschungen

Der Kinderumzug sei wichtig, um den Jungen das Brauchtum der Fasnacht weiterzugeben, meinte ein zufriedener Sascha Spring, der Vizepräsident des Fasnachtskomitees. Er kommentierte den grossen Publikumsaufmarsch mit den Worten:

«Nach Corona ist fast alles möglich.»

Es kann auch vorkommen, dass plötzlich eine Guggenmusik aus Selzach auftaucht, die niemand auf der Rechnung respektive dem Programm hatte, so wie am Schmutzigen Donnerstag geschehen. Die Fasnacht 2022 ist auch eine Fasnacht der Überraschungen.

Die Beizen hatten ihr Mitmachen längst zugesichert

In Balsthal ging das närrische Treiben am Samstag auch nach dem Kinderumzug weiter, auf der Gasse und in den Restaurants. Weil kein Saal zur Verfügung stand und das angedachte Fasnachtsdorf kurzfristig nicht realisiert werden konnte, verlegte sich das fasnächtliche Treiben in die Beizen, die dem Komitee ihr Mitmachen längst zugesichert hatten.

Dank der vorhandenen Schutzkonzepte wäre die Durchführung der Beizenfasnacht also auch ohne Lockerung der Pandemiemassnahmen möglich gewesen.

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Die Organisatoren des Fasnachtskomitees hatten im Vorfeld «100 bis 200 Kinder» erwartet – und sie wurden nicht enttäuscht. Mehrere Hundert Kinder und Erwachsene bildeten den Umzug, eine stattliche Anzahl Kiebitze säumte die Route. Angeführt von der Balsthaler Guggenmusik Büttysuger führte die Route vom Schulhaus Inseli am Alters- und Pflegeheim vorbei zur Goldgasse Richtung Hausmattstrasse, um über den Schafhübelweg nach einer Dreiviertelstunde zur Kirche zu gelangen.

Der Kinderumzug in Balsthal wurde von der Guggenmusik Büttysuger angeführt. Eine grosse Menschenmenge folgte der Gugge im Schritttempo durch ganze Dorf. Patrick Luethy Patrick Luethy Patrick Luethy Perfektes Umzugswetter. Patrick Luethy Zahlreiche Zuhörerinnen und Mitläufer. Patrick Luethy Junge Zwerge mit Vollbart. Patrick Luethy Grossaufmarsch in Balsthal. Patrick Luethy Gute Stimmung bei den Prinzessinnen. Patrick Luethy Harrrr... Patrick Luethy Ein ganz natürliches Kostüm. Patrick Luethy Patrick Luethy Patrick Luethy Patrick Luethy Patrick Luethy Patrick Luethy Ein zufriedener Clown. Patrick Luethy Hey Pippi Langstrumpf! Patrick Luethy Ein Rocker in Balsthal. Patrick Luethy Fasnächtliche Klänge vor der Kirche. Patrick Luethy Feiern bei strahlendem Sonnenschein. Patrick Luethy Patrick Luethy Patrick Luethy

Am Ende tummelte sich die fröhliche Schar auf den Wegen und Rasenflächen davor und wer wollte, löschte den Durst bei «Sack Zement», der Balsthaler Wagenbauclique. Auf der Kirchentreppe sorgten die «Büttysuger» für beschwingte Töne. Und elf farbig-glitzernd gekleidete Thaler Musikanten feierten ihre Premiere. Die Combo ist noch namenlos und das vier Stücke zählende Repertoire ausbaufähig, die Feuertaufe darf aber als sehr gelungen bezeichnet werden.

Ob der auffallende Langbärtige die Töne ebenfalls traf, ist bis Redaktionsschluss nicht bekannt geworden. Ein Hingucker war «Rocker vom Hocker» Stevie alias Oberamtmann Stephan Berger allemal und ein gutes Beispiel, das die Balsthaler Kinderfasnacht auch für die Grossen ihre Anziehungskraft hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen