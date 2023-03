SoMiMuWe: Der Musikwettbewerb in Mümliswil hat stattgefunden

Kinder machen Musik Erstmals mit Publikum: Dieses Jahr musizieren junge Musikerinnen und Musiker auf den Bühnen von Mümliswil Zum zweiten Mal fand der Solothurn Mitte Musikwettbewerb statt – dieses Jahr wurden die Konzerte aber zum ersten Mal ohne Sicherheitseinschränkungen durchgeführt und bewertet. Michelle Schmid Jetzt kommentieren 26.03.2023, 17.00 Uhr

Ben Schmid mit Schwyzerörgeli im Wettbewerb «Tasten». Bild: Carole Lauener

Schlagzeugklänge, laute Rockmusik und harmonische Melodien einer Violine: In Mümliswil ist schon von weitem zu hören, wie sich Schülerinnen und Schüler aus den Musikschulen der Regionen Thal, Gäu und Untergäu auf ihren langersehnten Auftritt vorbereiten.

Ein Klavierkonzert vor Publikum. Bild: Carole Lauener

Aus dem Martinsheim erklingen Töne aus der Kategorie der Blechblasinstrumente. In der Aula des Schulhauses Brühl werden Schlaginstrumente aufgebaut und eingestimmt. Erstmals im Frühling 2020 ausgetragen, wird der Solothurn Mitte Musikwettbewerb (SoMiMuWe) nach einer Coronapause nun zum ersten Mal vor Publikum durchgeführt.

Rund 80 Kinder waren dieses Jahr am Samstag dabei, wie Schulleiter und Mitglied des OK, Christian Kuhle, erklärte. Das seien etwa gleich viele wie bei der letzten Durchführung vor zwei Jahren, so Kuhle. Aus der Anzahl der diesjährigen Anmeldungen seien ein Drittel aller Wettkämpfer aus Mümliswil, erklärt er weiter.

Schulleiter von Mümliswil und Mitglied des OK, Christian Kuhle. Bild: Carole Lauener

Junge Talente zeigen ihr Können

Dazu gehört auch Alina Bader. Sie sei ebenfalls aus der Gemeinde, erzählt die Musikschülerin. Auf den Schulhausfluren verweilt sie mit ihrem «Gspänli» Annina Fluri, bis sie zur Präsentation der Holzblasinstrumente aufgerufen wird.

Die 13-jährige Mümliswilerin hat grosse Freude am Musikmachen und spielt Querflöte. «Ich bin zum ersten Mal mit dabei und präsentiere heute ‹Allegretto› von Mathilde Marchesi», fügt sie hinzu.

Alina Bader (links) und Annina Fluri vor ihrem Auftritt. Bild: Carole Lauener

Annina Fluri beweist ihr Können ebenfalls an einem Blasinstrument. Die 11-Jährige erzählt, dass sie schon früh an der Reihe gewesen sei und auf ihrem Cornet zwei kurze Musikstücke vorspielen durfte.

Auch Annina spielte noch nie zuvor vor Publikum: «Das ist mein erster Wettbewerb – mitmachen wollte ich, weil mich mein Musiklehrer dazu ermutigt hat.» Die junge Mümliswilerin hat aber noch einen weiteren Grund, warum sie teilnehmen wollte: «Ich wollte herausfinden, wie gut ich mit Angst und Stress umgehen kann.»

Gheorghe Capatina am Klavier im Wettbewerb «Tasten». Bild: Carole Lauener

Der Wettbewerb, SoMiMuWe genannt, sei zur Standortbestimmung gedacht, erklärt Kuhle: «Es geht ums Mitmachen. Grundsätzlich besteht der Zweck darin, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Spass haben und anhand der Feedbacks wissen, wo sie stehen.»

Ein Gitarrenkonzert vor Publikum. Bild: Carole Lauener

Er ergänzt: «Wir Leitpersonen möchten den Teilnehmenden ein gutes Gefühl vermitteln. Sie sollen gestärkt sein, sowohl vor als auch nach ihrem Auftritt – das steht beim Wettbewerb im Mittelpunkt.»

Nadine Jäggi mit Schwyzerörgeli im Wettbewerb «Tasten». Bild: Carole Lauener

Ziel des Anlasses ist, die Angemeldeten zu fördern. Es bietet Musiktalenten aus der Region die Gelegenheit, ihr Können im Rahmen eines fairen Wettspiels zu präsentieren und zu vergleichen. Die Teilnehmenden werden in vier Altersgruppen und nach Instrumentenkategorie eingeteilt und von qualifizierten Musikpädagogen bewertet.

Das Publikum hört den jungen Musikerinnen und Musikern zu. Bild: Carole Lauener

Alle Teilnehmenden erhielten eine Medaille zum Dank, ein Diplom sowie ein Bewertungsblatt am Ende des jeweiligen Konzerts. Es werden drei, maximal die Hälfte der Teilnehmenden pro Kategorie rangiert.

Arik Helle spielt auf seiner Ukulele. Bild: Carole Lauener

