Kestenholz/A1 Vier Personen bei Auffahrkollision leicht verletzt Bei einer Auffahrkollision mit zwei beteiligten Autos sind am Samstagmorgen auf der Autobahn A1 bei Kestenholz in Fahrtrichtung Bern vier Personen leicht verletzt worden. 24.07.2021, 14.45 Uhr

Die Unfallfahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Kapo SO

Am Samstag, 24. Juli 2021, um zirka 11.10 Uhr, geriet der Verkehr auf der Autobahn A1 bei Kestenholz in Fahrtrichtung Bern ins Stocken. Als Folge davon kam es auf der Überholspur zu einer Auffahrkollision mit zwei beteiligten Autos. Dabei wurden in den beiden Unfallautos insgesamt vier Personen leicht verletzt.