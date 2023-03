Kestenholz Nach zwölf Minuten war die ausserordentliche Gemeindeversammlung beendet – die Stellenerhöhung für die Verwaltung wurde genehmigt Zu Diskussionen kam es nicht: An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung wurde über eine Stellenerhöhung um 40 Prozent für die Verwaltung befunden. Die Mehrkosten belaufen sich auf 20’000 Franken. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 24.03.2023, 10.10 Uhr

In Kestenholz kann die Gemeindeverwaltung ihre Stellenprozente aufstocken. Archivbild: Bruno Kissling

An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung wurde nicht drum herumgeredet: 14 stimmberechtigte Bürgerinnen und Bürger trafen sich im Zweckbau Industrie in Kestenholz, um die Stellenerhöhung der Gemeindeverwaltung und den Stellenplan zu genehmigen.

Heisst: Die Stellen auf der Verwaltung sollen um 40 Prozent auf 300 Prozent erhöht werden. Wie Gemeindepräsident Arno Bürgi sagte, habe man in der Gemeindeverwaltung in gewissen Bereichen einen Mehraufwand festgestellt. Denn die Bevölkerung in der Gemeinde nimmt stetig zu. Waren es Ende 2005 noch 1653 Einwohnerinnen und Einwohner – so waren es Ende 2022 bereits 1909.

Arno Bürgi, Gemeindepräsident von Kestenholz. Bild: zvg

Dieser Bevölkerungszuwachs in den letzten 15 Jahren um rund 260 Personen führte dazu, dass in den Bereichen Steuern, Gebühren und Einwohnerkontrolle eine höhere Arbeitslast verzeichnet wurde. Dazu komme, so Gemeindepräsident Bürgi, dass Kestenholz im vergangenen November entschieden habe, ab diesem Jahr Akontorechnungen (Teilzahlungen im Voraus) einzuführen.

Bis im letzten Jahr waren nicht alle Stellenprozente besetzt

Zuletzt wurde der Stellenplan im Juni 2014 von der Gemeindeversammlung genehmigt. Damals wurde für die Gemeindeverwaltung neben den 260 Stellenprozenten, die bereits im Jahr 2005 genehmigt wurden, auch noch eine Lehrstelle gutgeheissen. Im August 2015 folgte dann die erste Lernende, die auf der Gemeindeverwaltung ausgebildet wurde.

Auf Anfang Januar 2016 hat Gemeindeschreiber Marco Bürgi sein 100-Prozent-Pensum um 20 Prozent reduziert. Erst als im September vergangenen Jahres eine Verwaltungsangestellte in einem 20-Prozent-Pensum angestellt wurde, waren die bereits genehmigten 260 Stellenprozente wieder voll ausgelastet.

20 Prozent sollen als Reserve dienen

Durch die höhere Arbeitslast und die Erfahrungen mit der neuen Angestellten sei nun festgestellt worden, dass man auf der Gemeindeverwaltung an den Anschlag komme, so Gemeindepräsident Arno Bürgi. Daher wolle man nun um 40 Prozent erhöhen, wobei vorerst nur eine Stellenanpassung auf 280 Prozent vorgesehen sei. Die restlichen 20 Prozent wolle man als Reserve nutzen. Für die Gemeinde entstehen damit Mehrkosten von 20’000 Franken pro Jahr.

Auf die Frage eines Anwesenden, wie diese 20 Stellenprozente besetzt werden sollen, sagte Arno Bürgi, dass man vorhabe, dieses Arbeitspensum bei jemandem aus der Verwaltung aufzustocken. Daraufhin haben die Stimmberechtigten die Stellenerhöhung und den Stellenplan einstimmig angenommen. Nach zwölf Minuten war dann die ausserordentliche Gemeindeversammlung bereits wieder Geschichte.

